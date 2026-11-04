Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primer debate la reforma de la ley contra el odio

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre

Vista general este 1 de septiembre de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña
Vista general este 1 de septiembre de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña
Guardar

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primer debate la reforma de la ley contra el odio, que elimina las penas de prisión de la norma y las sustituye por multas y trabajo comunitario. El proyecto responde a una solicitud que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió al Parlamento el 29 de septiembre.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, presentó el texto. Además de suprimir la cárcel, la reforma establece procedimientos administrativos para aplicar la ley, fija sanciones y exhortaciones a los medios de comunicación sin la posibilidad de revocarles la concesión, y prevé multas para quienes difundan mensajes de odio en redes sociales. Cambia también el nombre de la norma, que pasaría a llamarse Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.

PUBLICIDAD

Varias bancadas opositoras votaron en contra porque piden la derogación. “Es una ley que sirvió para perseguir la disidencia”, dijo la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad. Belisario señaló que los artículos de la reforma no se habían presentado y que las sanciones administrativas quedarían a cargo del Ministerio de Interior, al que acusó de haber aplicado mal la ley y de acumular denuncias por violaciones de derechos humanos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, afirmó que el chavismo se empeña en que la reforma no se use para “la persecución de nadie”. Defendió la necesidad de una ley de convivencia e invocó el riesgo de una guerra civil.

PUBLICIDAD

La norma vigente, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano chavista instalado en paralelo al Parlamento de mayoría opositora, tras meses de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que dejaron más de 100 muertos. Delcy Rodríguez presidía esa Constituyente y defendió la ley. La norma contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto a la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, durante una rueda de prensa este 21 de octubre de 2026, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto a la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, durante una rueda de prensa este 21 de octubre de 2026, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Según datos que difundió a fines de septiembre la Foro Penal, ONG venezolana dedicada a la defensa de presos políticos, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde 2017. IPYS Venezuela, organización que documenta libertad de prensa en Venezuela, documentó 85 casos de personas y medios señalados por delitos de odio entre 2017 y octubre de 2025, de los cuales 65 se relacionaron con esta ley. El coordinador de Cecodap, ONG venezolana de derechos de la infancia, Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que 118 adolescentes fueron imputados por esa norma entre 2024 y 2025.

Rodríguez reconoció el 29 de septiembre que la ley “fue mal aplicada” y que “se hizo un uso abusivo de esa ley”. Jorge Rodríguez ya había admitido en febrero un uso inadecuado de la norma y había considerado posible reformarla. El mismo 29 de septiembre el Parlamento creó una comisión especial de 11 diputados, presidida por Infante, que se instaló el 5 de octubre. A mediados de ese mes, el Tribunal Supremo de Justicia dio su conformidad constitucional al proyecto.

La reforma se inscribe en el giro político que siguió a la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero. Rodríguez asumió como presidenta encargada y su Gobierno, que coopera con Washington, excarceló a cientos de presos políticos y permitió el regreso de algunos exiliados. La líder opositora María Corina Machado volvió a Venezuela el 25 de octubre tras casi diez meses fuera. Gobierno y oposición mantienen conversaciones con respaldo estadounidense, y la ley del odio estuvo entre los temas de la tercera ronda. Foro Penal contabiliza todavía 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre.

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, sostuvo a fines de septiembre que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, había recomendado la derogación semanas antes, al cierre de su primera visita al país en casi 20 años. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas también piden derogarla y advierten sobre mecanismos de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señalaron que una reforma parcial sería insuficiente y solicitaron publicar el texto completo y habilitar espacios de participación para periodistas y otros sectores.

El proyecto entra ahora en consulta pública y volverá al pleno de la Asamblea para un segundo debate, artículo por artículo, y una votación final.

Temas Relacionados

Asamblea NacionalVenezuelaDelitos de odioLibertad de expresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capriles criticó el adelanto de la Navidad en Venezuela en medio de fallas eléctricas

Afirmó que Rodríguez sigue “los pasos” del dictador depuesto Nicolás Maduro, quien solía decretar el inicio de las fiestas de fin de año mucho antes de la fecha prevista

Capriles criticó el adelanto de la Navidad en Venezuela en medio de fallas eléctricas

El secretario del Tesoro de EEUU y el canciller venezolano analizaron la reincorporación del país al sistema financiero internacional

Entre las prioridades del encuentro figuraron el aumento de la producción energética y la reconexión del sector financiero venezolano con los mercados internacionales. El objetivo, según el Washington, es “restablecer la confianza, atraer inversiones y sentar las bases de una Venezuela más próspera”

El secretario del Tesoro de EEUU y el canciller venezolano analizaron la reincorporación del país al sistema financiero internacional

Marco Rubio recibió al nuevo canciller de Delcy Rodríguez en su primera reunión bilateral desde la captura de Maduro

El encuentro en la sede del Departamento de Estado estuvo marcado por la ausencia del tradicional apretón de manos entre ambos funcionarios. Posaron con semblantes serios y no hicieron declaraciones a la prensa

Marco Rubio recibió al nuevo canciller de Delcy Rodríguez en su primera reunión bilateral desde la captura de Maduro

Venezuela: el salario de un profesor universitario a dedicación exclusiva es de 59 centavos de dólar

Los trabajadores de las instituciones de educación superior encabezan las protestas contra el gobierno interino de Delcy Rodríguez exigiendo mejores condiciones laborales

Venezuela: el salario de un profesor universitario a dedicación exclusiva es de 59 centavos de dólar

Denuncian que disidencias de las FARC tomaron una escuela en municipio minero de Venezuela

En la misma zona del estado Bolívar, al sur del país, recientemente se registró el secuestro y asesinato de un líder indígena, así como el sobrevuelo de aeronaves militares para combatir a miembros del Ejército de Liberación Nacional

Denuncian que disidencias de las FARC tomaron una escuela en municipio minero de Venezuela
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Congreso aprobó la ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella: así serán las rebajas de penas para criminales

Congreso aprobó la ley de sometimiento de Abelardo de la Espriella: así serán las rebajas de penas para criminales

Qué rutas tendrán limitaciones para el transporte de cargas durante la visita del papa León XIV

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 4 de noviembre: 9 entidades están bajo alerta de lluvias y bajas temperaturas

Gobierno Petro destinó cerca de $28.000 millones a programa de energía solar, pero ninguna comunidad recibió las obras

Por la visita del Papa, el Gobierno amplió el control aéreo y autorizó el uso de la fuerza ante un acto hostil

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

ENTRETENIMIENTO

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas