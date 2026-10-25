Venezuela

Lo primero que hizo María Corina Machado al volver a Venezuela: agradecer a la Divina Pastora en una iglesia de Lara

La líder opositora y premio Nobel de la Paz reapareció en una misa en Barquisimeto, tras diez meses fuera del país y al menos siete intentos fallidos de regresar

María Corina Machado, en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, adonde fue a agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela tras diez meses fuera del país (Comando ConVzla)
María Corina Machado, en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, adonde fue a agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela tras diez meses fuera del país (Comando ConVzla)
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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado volvió este domingo a Venezuela, y lo primero que hizo fue ir a una iglesia para agradecer a la Divina Pastora. Reapareció en la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, diez meses después de salir del país y tras al menos siete intentos fallidos de regresar.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en X poco antes. El Comando ConVzla, su plataforma política, informó después que llegó a la iglesia de Santa Rosa “para agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela” y la despidió con un “tu lugar y tu tarea es aquí, con tu gente”.

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Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a la dirigente, abrazada por seguidores de su partido, Vente Venezuela, durante una misa y saludando a los presentes en la plaza del pueblo.

Un regreso sin detalles

Simpatizantes saludan a María Corina Machado en Barquisimeto. La líder opositora reapareció en una misa tras diez meses fuera y al menos siete intentos fallidos de volver. (Comando ConVzla)
Simpatizantes saludan a María Corina Machado en Barquisimeto. La líder opositora reapareció en una misa tras diez meses fuera y al menos siete intentos fallidos de volver. (Comando ConVzla)

Ni ella ni su equipo explicaron cómo volvió, y dijeron que darán detalles en las próximas horas. David Alandete, corresponsal del diario español ABC, dijo que el regreso fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron varios países y de la que Estados Unidos estaba al tanto. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no sabía de su regreso, pero que esperaba que estuviera a salvo, según CNN.

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El ex candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, confirmó su llegada: “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”. Agregó que “hoy es un día muy importante para los venezolanos” y que “nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”.

Diez meses fuera

Machado salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz, tras once meses en la clandestinidad, a los que pasó luego de ser detenida brevemente en una protesta en enero de 2025. Desde entonces desarrolló buena parte de su actividad política desde Estados Unidos y Panamá, y buscó apoyo en el exterior, entre otros de Trump, a quien regaló su medalla del Nobel.

Sus asesores dijeron que intentó entrar siete veces en los últimos meses, sin éxito. Lo hizo por vías aéreas, marítimas y terrestres desde Panamá, Curazao y Estados Unidos. CNN agregó que el primer intento fue a fines de junio, tras dos terremotos que devastaron el país, y que ella aseguró que el gobierno se lo impidió al cerrar el espacio aéreo.

Un país cambiado

Vuelve a un país distinto del que dejó. En enero, el ejército de Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro, y desde entonces gobierna como presidenta encargada Delcy Rodríguez, aliada de Maduro que contó con el visto bueno del gobierno de Trump. Rodríguez superó el tiempo que tenía autorizado para ejercer ese cargo y no hay una elección convocada. Machado y sus aliados reclaman que se fije una fecha, mientras funcionarios estadounidenses priorizan la estabilización económica. El jueves, simpatizantes se concentraron en Caracas para exigir una fecha.

El gobierno de Trump la dejó en gran parte al margen de la transición. En enero, Trump la llamó “una mujer muy agradable”, pero dijo que no tiene “el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderarlo. Machado había dicho varias veces que volvería y sugirió que se postularía de nuevo si hubiera elecciones.

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