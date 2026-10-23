Venezuela

El Tesoro de EEUU retiró a Venezuela de la lista de países sujetos a restricciones de inversión en el exterior

La iniciativa reforma la ley COINS, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, y exigirá a compañías y particulares notificar determinados proyectos fuera de Estados Unidos ante la autoridad financiera federal

Un sello de bronce junto a una puerta del edificio del Departamento del Tesoro en Washington, EEUU (REUTERS/Kevin Lamarque)
Un sello de bronce junto a una puerta del edificio del Departamento del Tesoro en Washington, EEUU (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó el jueves una propuesta normativa para ampliar el control sobre inversiones en China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros países, pero excluyó a Venezuela al considerar que el régimen del ex dictador venezolano Nicolás Maduro “ya no existe”.

La iniciativa reglamenta la Ley Integral de Seguridad Nacional en materia de Inversiones en el Extranjero de 2025, conocida como COINS Act, que el Congreso aprobó en diciembre. La norma obliga a empresas y particulares a informar al Tesoro sobre determinados planes de inversión fuera de Estados Unidos.

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La legislación amplió el alcance de un programa que al comienzo se enfocaba solo en China. Además de sumar países considerados de preocupación, incorporó la biotecnología a los sectores sujetos a restricciones y facultó al Tesoro a añadir otras áreas.

La COINS Act incluía a Venezuela bajo la fórmula “bajo el régimen de Nicolás Maduro”. El Departamento del Tesoro sostuvo que la exclusión responde a que la dictadura de Maduro ya no está en funciones y que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no entra en esa definición. No obstante, el organismo indicó que la propuesta podría alcanzar ciertas inversiones en entidades venezolanas, sin precisar cuáles serían los casos incluidos.

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El nuevo esquema no prohíbe toda inversión en los países señalados. El Tesoro busca concentrar los controles sobre operaciones destinadas a entidades vinculadas con tecnologías de doble uso, que puedan beneficiar programas militares, sistemas estatales de vigilancia o países donde se registran abusos contra los derechos humanos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión (AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a una reunión (AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)

La propuesta incorpora la biotecnología a cinco áreas previstas en la ley: semiconductores avanzados y microelectrónica; sistemas de inteligencia artificial; tecnologías de información cuántica; computación de alto rendimiento y supercomputación; y sistemas hipersónicos.

El Tesoro advirtió que algunas biotecnologías avanzadas pueden representar un riesgo para la seguridad nacional, entre ellas las relacionadas con la proliferación de armas biológicas, las interfaces cerebro-computadora y la seguridad de las cadenas de suministro de Estados Unidos. La reglamentación no abarca los eventuales acuerdos de licencias entre farmacéuticas estadounidenses y China, según indicó un funcionario del Tesoro. Esa exclusión responde a una demanda de compañías del sector, entre ellas Pfizer.

EEUU quita sanciones al titular del Parlamento venezolano

El Departamento del Tesoro anunció el miércoles de la semana pasada el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que retiró al dirigente venezolano de su lista de personas sancionadas. La notificación alcanza las inscripciones de Jorge Rodríguez como “Rodríguez Gómez, Jorge Jesús”, “Rodríguez, Jorge”, “Rodríguez Gómez, Jorge J.” y otras formas de identificación que aparecían bajo el programa de sanciones de Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El levantamiento de las restricciones se produjo en el marco de las nuevas relaciones entre Washington y Caracas. El Tesoro estadounidense no detalló las razones de la decisión ni comunicó si la medida forma parte de una revisión más amplia de la política de sanciones hacia Caracas.

La Casa Blanca ya había tomado la decisión en abril de levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, quien ocupaba el segundo lugar en la estructura de poder de Maduro antes de asumir la presidencia encargada. Los hermanos Rodríguez estaban sancionados desde septiembre de 2018, durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

(Con información de Reuters)

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