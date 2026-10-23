Delcy Rodríguez recibió por primera vez a la jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación para una transición en Venezuela

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, recibió el jueves por primera vez a Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación que busca acordar una transición política y la celebración de elecciones en el país.

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”, sostuvo Rodríguez al término de la reunión.

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La televisora estatal VTV difundió imágenes del encuentro en el palacio presidencial, al que también asistió Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, titular de la Asamblea Nacional y jefe de la representación chavista en las conversaciones.

El encuentro ocurrió un día después de que la administración venezolana y la delegación opositora ratificaran su intención de convocar elecciones en Venezuela. El compromiso surgió al cierre de la tercera ronda de negociaciones, que transcurrió durante una semana en Caracas con auspicio de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez reunida con su hermano Jorge y la representante de la oposición en la mesa de diálogo venezolana (Créditos: Ministerio del Despacho de la Presidencia)

El Departamento de Estado estadounidense también respaldó el resultado de las conversaciones. El proceso “sigue fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles”, señaló la dependencia en un comunicado difundido el jueves.

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Al finalizar la ronda, las partes acordaron revisar normas que limitan la participación política y que mantienen inhabilitados para cargos de elección popular a decenas de dirigentes opositores. Entre ellos figura la Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, quien permanece exiliada en Panamá. La dirigente denunció que el gobierno interino impide su regreso a Venezuela.

El miércoles pasado, la jefa de la oposición en la mesa de diálogo sostuvo que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren unas elecciones presidenciales y mencionó que podrían realizarse en 2027 tras afirmar que tiene la voluntad para que se concreten.

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Delcy Rodríguez estrecha la mano de la jefa de la facción opositora, Dinorah Figuera (Créditos: Ministerio del Despacho de la Presidencia)

La oposición al Gobierno chavista realizó protestas en todo el país

Miles de personas se movilizaron el jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para reclamar elecciones presidenciales en 2027 y respaldar una transición democrática con María Corina Machado en la Presidencia.

La convocatoria reunió a dirigentes de diversas facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), activistas de derechos humanos y referentes de Vente Venezuela (VV), el partido de Machado.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes marcharon con la consigna “Elecciones ya” hasta una plaza de la ciudad, donde se realizó una concentración.

Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, se refirió a la jornada en su cuenta de X. “Somos un pueblo decidido a ser libre. Y sí, esto es lo que hay: apenas una muestra de todo lo que viene. Estamos decididos a avanzar hasta conquistar nuestra Libertad”, escribió.

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El ex diputado Piero Maroun afirmó ante los asistentes: “Muy pronto tendremos elecciones presidenciales y a María Corina en la Presidencia”.

Partidarios de la oposición venezolana participan en una manifestación para exigir elecciones en 2027, en Maracaibo, Venezuela, el 22 de octubre de 2026 (REUTERS/Isaac Urrutia)

El activista de VV Carlos Fernández aludió a las elecciones presidenciales de 2024, cuyo triunfo la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia. El ente electoral, bajo control del chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados detallados.

“A pesar de la persecución, la tortura y el exilio, ustedes fueron testigos de eso: le dimos una pela (derrota aplastante) ese día y llevamos a la Presidencia a Edmundo González”, manifestó Fernández.

El dirigente también anticipó que la oposición buscará desplazar por medio del voto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo después de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas en enero.

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Partidarios de la oposición venezolana sostienen pancartas de la líder opositora María Corina Machado con el lema «Hasta el final», durante una manifestación para exigir elecciones en 2027, en Valencia, Venezuela, el 22 de octubre de 2026 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

“Vamos a organizarnos porque en 2027 vamos a tener elecciones presidenciales (...). Delcy, haz tus maletas porque en 2027 vas para afuera”, aseguró el activista de Vente Venezuela.

(Con información de AFP)