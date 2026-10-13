Delcy Rodríguez deja en evidencia diferencias en los números del Programa de Alimentación Escolar

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando ante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO este lunes, en Roma (Italia). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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En el mismo lugar en que una funcionaria del régimen de Nicolás Maduro aseguró en mayo de 2025 que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) atendía a 4,6 millones de estudiantes, Delcy Rodríguez dijo este lunes 12 de octubre que en realidad cubre a unos 2,5 millones.

Durante su discurso en el Foro Mundial de la Alimentación que se celebra en Roma, la presidenta encargada indicó que el PAE “garantiza atención nutricional diaria a más de 2 millones y medio de niñas y niños en las escuelas públicas”.

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La cifra mencionada por Rodríguez es casi la mitad de la declarada en mayo de 2025 por la jefa del Instituto Nacional de Nutrición, Adriana Urdaneta, en el marco de la Semana de la Nutrición en la capital de Italia.

Hace 17 meses, Urdaneta aseveró que el PAE alcanzaba “a 4,6 millones de estudiantes en más de 20 mil centros educativos a nivel nacional, representando el 90%”, según una nota difundida por la Cancillería.

El régimen chavista se caracteriza por su opacidad. El Ministerio de Educación no publica su informe de gestión desde hace más de una década. El titular de la cartera, Héctor Rodríguez, compartió el 10 de agosto unas láminas a manera de “balance de gestión”, donde registra el supuesto aumento de las toneladas de alimentos repartidas en el marco del PAE, sin precisar el número de beneficiarios.

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En deuda

En su larga lista de reclamos al gobierno interino, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) incluye “la ausencia de un PAE permanente, completo y de calidad”.

El último informe anual de la ONG Provea advierte que el programa enfrenta “carencias críticas de cantidad, regularidad y calidad que afectaron a más de 60% de niños y niñas, y alcanzó solo a 37,2% de la población meta nacional, con recepción irregular en 62,8% e inadecuado en cantidad y calidad en 74,6%”.

Estudios independientes han señalado las fallas del Programa de Alimentación Escolar en Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) presentada este año por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sostiene que “aunque alrededor de dos tercios de la población estudiantil (62%) es beneficiaria del PAE, solamente 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (29%) reciben el beneficio todos los días”.

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La experta en nutrición pública y seguridad alimentaria, Susana Raffalli, cuestionó la declaración de la presidenta encargada en Roma. “Uno de los grandes dramas de llevar datos sin rigor sobre Venezuela a los discursos de foros mundiales de Naciones Unidas, es la inconsistencia a la que se expone a las agencias del sistema que intentan hacer un buen trabajo aquí”, señaló.