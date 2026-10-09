Venezuela

El partido de María Corina Machado pidió por su regreso a Venezuela sin inhabilitación para ejercer cargos públicos

La organización opositora reclamó el retorno de su líder al país, luego de que una ex jueza denunciara presiones para suscribir fallos contra referentes de la oposición venezolana en el Tribunal Supremo de Justicia

La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 20 de marzo de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 20 de marzo de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
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El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exigió que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado pueda volver al país sin la inhabilitación política que le impide ejercer cargos públicos, tras la denuncia de una ex magistrada que afirmó haber sufrido presiones para firmar resoluciones contra dirigentes opositores.

Vente Venezuela recordó que la Contraloría General impuso a Machado una sanción de un año en 2015, que le impidió competir en las elecciones parlamentarias. En 2023, después de su victoria en las primarias opositoras, el organismo anunció una nueva inhabilitación por 15 años.

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La organización afirmó que la segunda medida se dictó “sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó la sanción en enero de 2024, antes de las presidenciales de julio de ese año. Cabe recordar que la dirigente se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre de 2025.

El pronunciamiento de Vente Venezuela siguió a las declaraciones de la ex jueza Bárbara César Siero, quien afirmó que fue coaccionada para suscribir varias decisiones sobre inhabilitaciones políticas, incluida la que afectó a Machado. César Siero declaró que el 15 de diciembre de 2023, cuando Machado presentó ante el TSJ un recurso contra la sanción de la Contraloría, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a sus dos hermanos y a su cuñada.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de mayo de 2026 (REUTERS/Aris Martinez)
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, Panamá, el 23 de mayo de 2026 (REUTERS/Aris Martinez)

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó la ex jueza en un video y una carta que difundió en sus redes sociales. Según su relato, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, vinculó el 22 de enero de 2024 a sus familiares con la operación Brazalete Blanco, un supuesto plan de magnicidio contra el ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, sostuvo César Siero.

La exmagistrada indicó que su hermano Guillermo Henry César Siero y su cuñada, Diana Desirée Victoria Justo, recibieron excarcelaciones con medidas cautelares en junio. El pasado jueves, un tribunal condenó a ambos y a Guillermo Enrique César Siero a penas de entre tres y 12 años de prisión por conspiración política y encubrimiento.

Una mujer sostiene una camiseta blanca con la palabra Libertad, la imagen de un militar y el texto Tcnel. Guillermo Enrique César Siero
Bárbara César Siero reclamó por la libertad de su hermano el Teniente Coronel Guillermo Enrique (Archivo)

El pedido de Vente Venezuela también surge luego de que regresara a Venezuela Claudia Macero, la jefa de comunicaciones de Machado, el pasado 27 de septiembre. Su regreso ocurrió tras haber salido del país durante el primer semestre de 2025, luego de permanecer asilada con otros dirigentes en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.

“Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros (...) es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, declaró Macero ante medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que presta servicio a Caracas.

Macero permaneció en la sede diplomática desde marzo de 2024 para evitar su arresto, tras acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria. La dirigente es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que volvió a Venezuela desde mayo, cuando salieron del país en una operación liderada por Estados Unidos.

(Con información de EFE)

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