Exmagistrada chavista reveló la extorsión de Maduro para obligarla a inhabilitar a María Corina Machado

Nicolás Maduro y Cilia Flores durante un evento con magistrados del TSJ

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La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo el 15 diciembre de 2023 a sus dos hermanos y su cuñada, todos oficiales del Ejército, como medida de presión para que ratificara la inhabilitación política contra María Corina Machado.

Gracias a sus conexiones con el chavismo, esta abogada escaló hasta la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado del país. Sin embargo, cayó en desgracia cuando trascendió que sus dos hermanos, el comandante Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Victora Justo, habían sido arrestados por su supuesta participación en una operación denominada “Brazalete Blanco”, presunto complot para derrocar a Maduro.

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Tras renunciar a su cargo, César Siero se dedicó a defender la inocencia de sus familiares. Hasta que este primero de octubre, un tribunal con competencia en terrorismo condenó a Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por el delito de “conspiración política”, y a Guillermo Henry César Siero y Victora Justo a tres años por encubridores.

Por este mismo caso fue declarada inocente Rocío San Miguel, reputada activista de Derechos Humanos que pasó 700 días tras las rejas para después ser forzada al exilio en España.

La exmagistrada Bárbara César Siero denuncia las presiones que sufrió en el TSJ.

“En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, indicó San Miguel tras recibir la sentencia absolutoria.

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El abogado y defensor de DDHH, Joel García, quien ha intervenido en distintos juicios contra perseguidos políticos, destacó: “A lo largo de mi carrera como abogado litigante he presenciado y enfrentado montajes judiciales aberrantes, pero el caso ‘Brazalete Blanco’ se lleva el sitial del peor que me ha tocado litigar”.

Acusación

En una carta publicada este martes 6 de octubre, César Siero afirma que “mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”.

¿A qué se refiere la antigua jueza, hija del general retirado del Ejército Guillermo Enrique César? En ese momento, finales de 2023, el régimen chavista y la oposición adelantaban un proceso de negociación con la mediación del Reino de Noruega.

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En el marco del diálogo se firmó un acuerdo en la isla de Barbados, que estableció un procedimiento para revisar las inhabilitaciones políticas. Aunque varios dirigentes sufrían esta sanción, todas las miradas se enfocaban a un solo nombre: María Corina Machado, quien había ganado las primarias opositoras del 23 de octubre de 2023.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una rueda de prensa, en Ciudad de Panamá, Panamá, 23 de mayo, 2026. REUTERS/Aris Martínez

La Sala Político Administrativa del TSJ fue la encargada de conocer estos expedientes. Al final, esa instancia -controlada por el oficialismo- resolvió mantener el veto contra la líder de la oposición y no le permitió competir en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

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En la misiva, César Siero revela que fue forzada a separarse de su puesto y asevera: “La detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, tratos crueles e inhumanos, así como las flagrantes violaciones del debido proceso y de los derechos humanos de las que han sido víctima mis dos hermanos militares y mi cuñada, vilmente involucrados en la supuesta conspiración denominada ‘Operación Brazalete Blanco’, constituyeron una deliberada medida de presión política, ejercida directamente en mi contra, ello obedeció al contexto de altísima convulsión y coyuntura política que se vivía en el TSJ, específicamente dentro de la Sala Político Administrativa, en razón del enorme impacto de las decisiones de inhabilitaciones políticas que se dirimían contra los políticos en aquel momento”.

El teniente coronel (Ej) Guillermo Enrique César Siero y el Cap (Ej) Ányelo Heredia condendos a 12 y 18 años de prisión

¿Por qué esperó hasta ahora para difundir su relato? “Los hechos anteriormente narrados no fueron expuestos públicamente debido al miedo reinante desde que ocurrieron, por las constantes amenazas públicas, notorias y comunicacionales de las cuales han sido víctimas otros familiares de presos políticos y para evitar represalias en contra de mis tres familiares en sus respectivos centros de reclusión, del resto de mi familia y sobre mi”, argumenta.

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César Siero señala que la “Operación Brazalete Blanco” no fue más que un montaje del régimen de Maduro, e insiste en que “la vida de mis seres queridos se usó como rehenes para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”.

La exmagistrada subraya que “mi caso evidencia que en Venezuela no existe autonomía, ni independencia judicial, ni debido proceso”.