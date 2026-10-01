Venezuela

Las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron casi 9 % en septiembre

Los registros de buques situaron los despachos mensuales por debajo de agosto, cuando alcanzaron 1,19 millones de unidades al día, tras retrasos en cargamentos y cambios en las rutas de los tanqueros

Los envíos de petróleo venezolano hacia Estados Unidos subieron a 629.000 barriles diarios en septiembre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
Los envíos de petróleo venezolano hacia Estados Unidos subieron a 629.000 barriles diarios en septiembre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)
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Las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron casi 9 % en septiembre y promediaron 1,08 millones de barriles diarios, frente a los 1,19 millones despachados en agosto, en un mes marcado por mayores costos de transporte, pedidos de descuentos y demoras en las cargas.

El retroceso se produjo mientras grandes comercializadoras internacionales presionaron a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para obtener rebajas más amplias en el precio del crudo. Las empresas buscan compensar el aumento de las tarifas de los fletes marítimos, que redujo sus márgenes en las operaciones de compra, transporte y reventa del petróleo venezolano.

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Entre las firmas que elevaron sus exigencias figuraron Vitol y Trafigura. La discusión por las condiciones comerciales demoró algunos cargamentos y llevó a modificar los itinerarios de varios tanqueros que operaron en puertos venezolanos. Los cambios en las rutas y en la programación de los despachos incidieron en el volumen exportado durante septiembre.

La reducción total de los embarques contrastó con el aumento de los suministros dirigidos a Estados Unidos. Los envíos a ese mercado alcanzaron 629.000 barriles diarios, por encima de los 553.000 barriles diarios registrados en agosto. Ese destino concentró la mayor parte de las ventas de crudo venezolano durante el mes.

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El flujo hacia India, en cambio, bajó de 297.000 a 253.000 barriles diarios. Los despachos a Europa registraron una caída más pronunciada: pasaron de 260.000 barriles diarios en agosto a cerca de 86.000 barriles diarios en septiembre. Las entregas a terminales de almacenamiento del Caribe avanzaron de 60.000 a 76.000 barriles diarios.

El sector petrolero prevé que los altos costos del transporte marítimo mantendrán la presión por precios más bajos durante octubre (REUTERS/Carlos García Rawlins)
El sector petrolero prevé que los altos costos del transporte marítimo mantendrán la presión por precios más bajos durante octubre (REUTERS/Carlos García Rawlins)

Los datos de seguimiento de buques mostraron una redistribución de los destinos de las exportaciones venezolanas. El incremento de los envíos a Estados Unidos no compensó por completo la reducción observada en India y Europa, mientras las operaciones de almacenamiento en el Caribe sumaron una parte menor del volumen total despachado.

Chevron, el principal socio estadounidense de PDVSA en empresas mixtas, mantuvo prácticamente estable su nivel de exportaciones. La compañía envió alrededor de 283.000 barriles diarios durante septiembre, una cifra similar a la de agosto. Las comercializadoras, por su parte, colocaron unos 637.000 barriles diarios en distintos destinos, frente a los 597.000 barriles diarios del mes anterior.

La distribución de los cargamentos respondió a las condiciones de cada mercado y a los costos de transporte asociados con los trayectos marítimos. El encarecimiento de los fletes llevó a los compradores a negociar precios más bajos para el crudo venezolano, mientras los operadores ajustaron las salidas de los tanqueros y reprogramaron parte de los embarques.

Las expectativas del sector apuntaron a que las mayores tarifas de transporte continuarían condicionando la demanda por el petróleo venezolano durante octubre. Operadores y empresas navieras anticiparon que los descuentos solicitados por las comercializadoras seguirían presentes en las negociaciones, con efectos sobre los ritmos de carga y los destinos de los buques.

Venezuela también aumentó sus exportaciones de derivados petroleros y productos petroquímicos. Durante septiembre despachó unas 204.000 toneladas métricas, frente a las 190.000 toneladas enviadas en agosto. La suba estuvo vinculada con la demanda internacional de productos como el metanol y el amoníaco.

(Con información de Reuters)

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