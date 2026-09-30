Venezuela

La Asamblea Nacional fijó el cronograma para avanzar con la renovación de los magistrados del TSJ de Venezuela

El Legislativo, dominado por el chavismo, abrió la primera fase del procedimiento con una convocatoria dirigida a doce voceros civiles, quienes se sumarán a once diputados ya nombrados para integrar la instancia

El incremento de la representación civil en la instancia fue el resultado de negociaciones entre el chavismo y la oposición (Reuters)
El incremento de la representación civil en la instancia fue el resultado de negociaciones entre el chavismo y la oposición (Reuters)
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El Parlamento venezolano fijó este miércoles un cronograma para elegir a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que evaluará a los candidatos encargados de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado por distintos sectores como afín al Gobierno.

La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, activó el procedimiento para conformar esa instancia, que deberá participar en la selección de los nuevos magistrados del máximo tribunal. El calendario comenzará con la convocatoria para escoger a 12 representantes de la sociedad civil, quienes se incorporarán a los 11 diputados ya designados para integrar el comité.

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El presidente de la comisión preliminar de postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó en una rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo que la convocatoria se publicará el próximo viernes en medios de comunicación y periódicos. A partir de esa publicación, las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas para ocupar los puestos destinados a la sociedad civil.

El proceso de recepción de postulaciones se extenderá hasta el 9 de octubre. Una vez vencido el plazo, la comisión preliminar evaluará las candidaturas para seleccionar a los 12 representantes civiles que pasarán a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales.

La evaluación de los candidatos se basará en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Constitución para revisar los méritos profesionales (EFE/Ronald Peña)
La evaluación de los candidatos se basará en el artículo doscientos sesenta y cuatro de la Constitución para revisar los méritos profesionales (EFE/Ronald Peña)

Alessandrello encabezó la comisión preliminar, creada por el Parlamento el día anterior. El grupo asumió la organización de las primeras fases del procedimiento y la elaboración del cronograma que ahora regirá la incorporación de los integrantes civiles al comité.

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El diputado opositor Luis Florido, quien también formó parte de la comisión preliminar, afirmó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia permitirá contar con un “Tribunal Supremo que le responda a todos los venezolanos, a todo el país, y permitir reconstruir un sistema judicial”.

Florido sostuvo que el Comité de Postulaciones Judiciales probablemente prestará juramento el 16 de octubre. Antes de ese acto, la Asamblea Nacional deberá presentar formalmente a sus integrantes ante el Legislativo, en una sesión prevista para el 15 de octubre.

El cambio respondió a un acuerdo alcanzado entre el chavismo y un sector de la oposición que mantuvo un diálogo con el oficialismo. Las partes plantearon que la ampliación de la representación civil contribuirá a garantizar condiciones de independencia durante la elección de los nuevos magistrados.

De manera paralela al Comité de Postulaciones Judiciales funcionará un consejo de siete juristas. Cuatro de esos miembros serán personas de confianza de la oposición, según el acuerdo político que acompañó la reforma aprobada por el Parlamento.

El consejo de juristas actuará como un filtro adicional dentro del procedimiento de renovación del TSJ. Su participación buscará incorporar una instancia de revisión en el proceso previo a la designación de los magistrados que integrarán el máximo tribunal.

(Con información de EFE)

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