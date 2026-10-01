Trump dijo que es “demasiado pronto” para celebrar elecciones en Venezuela: “Las petroleras se están instalando”

El presidente de EE. UU., Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado que es “demasiado pronto” para convocar elecciones en Venezuela. “Ahora mismo es un tema muy delicado”, ha señalado el mandatario, que no cree que todavía exista la situación ideal para celebrar unos comicios que la oposición de ese país demanda.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves.

PUBLICIDAD

Trump explicó que “hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones”.

Trump ha dicho en una entrevista que publica la revista ‘Time’ este jueves que hay “muy buena” relación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha defendido su decisión de mantener al frente a las mismas autoridades previas a al arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Así ha puesto como ejemplo que tras la ocupación estadounidense de Irak, desde la administración del ex presidente George W. Bush “despidieron a todo el mundo” y “no había nadie que dirigiera” el país. “Yo hice lo contrario (...) No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos”, ha argumentado.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que hablaría con Delcy Rodríguez sobre unas futuras elecciones, pero “ahora mismo es un tema muy delicado”. Está “demasiado verde”, ha llegado a apuntar.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. REUTERS/Ranu Abhelakh

“Creo que es demasiado pronto. Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo”, ha afirmado Trump.

“Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales”, ha remarcado.

Trump reivindicó la operación contra Nicolás Maduro, defendió el regreso de petroleras estadounidenses y aseguró que Venezuela aporta recursos a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la situación en Venezuela como uno de los argumentos para defender su política exterior y su estrategia económica. En una entrevista con TIME, afirmó que la captura de Nicolás Maduro, la llegada de Delcy Rodríguez al poder y el retorno de empresas petroleras estadounidenses muestran los resultados de la presión de Washington sobre Caracas.

PUBLICIDAD

La revista publicó el reportaje el 1 de octubre, tras una conversación de 75 minutos con Trump en la Casa Blanca. Allí, el mandatario vinculó el caso venezolano con la guerra de Estados Unidos contra Irán, el uso de inteligencia artificial y la necesidad de aumentar la producción militar.

Delcy Rodríguez celebra un "histórico" encuentro con Trump a puerta cerrada en Nueva York

Trump presentó a Venezuela como prueba de su política de fuerza

Trump sostuvo que la destitución de Maduro y el ascenso de Rodríguez acercaron a Venezuela a la influencia de Washington. Según el artículo, el presidente utiliza ese episodio para sostener que la proyección del poder estadounidense puede producir resultados en la región.

El medio sitúa la operación en Caracas al inicio del segundo año de su mandato. La captura de Maduro, según la reconstrucción de TIME, reforzó la confianza de Trump en las acciones militares de alto impacto, antes de decidir el ataque contra Irán.

PUBLICIDAD

El reportaje también afirma que el mandatario prevé concentrar una parte mayor de su agenda internacional en el hemisferio occidental durante el resto de su mandato. El objetivo sería ampliar la influencia estadounidense en países gobernados por administraciones ideológicamente cercanas.

El dictador venezolano capturado, Nicolás Maduro, es escoltado mientras se dirige al Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan de Estados Unidos, en Manhattan, para comparecer por primera vez ante los tribunales federales de EE. UU. y responder a cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y otros, en el helipuerto del centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo

El presidente vinculó el petróleo venezolano con el costo de la guerra en Irán

Durante la entrevista, Trump aseguró que el costo para reponer parte de las municiones utilizadas en la guerra contra Irán sería inferior a lo que Estados Unidos obtiene en un mes por el petróleo venezolano.

La afirmación apareció cuando fue consultado por el gasto de reconstruir las reservas militares estadounidenses, afectadas por el conflicto con Teherán. Trump indicó que había alcanzado acuerdos con fabricantes de armamento como Raytheon y Lockheed Martin para ampliar la producción de sistemas de defensa, entre ellos los misiles Patriot y THAAD.

PUBLICIDAD

Según el artículo, grandes compañías petroleras de Estados Unidos retomaron actividades extractivas en Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La nota aclara que ese retorno no se tradujo, hasta el momento de la entrevista, en una baja para los precios de la gasolina en territorio estadounidense.

Trump consultó a Grok antes de la operación contra Maduro

El presidente también recurrió a Grok, el chatbot desarrollado por la empresa de Elon Musk, antes de la operación contra Maduro, según un funcionario citado por la revista.

Trump preguntó cómo reaccionarían los venezolanos si Estados Unidos capturaba al entonces dictador. De acuerdo con la fuente consultada por TIME, el sistema respondió que Maduro era un dirigente represivo e impopular y que muchos venezolanos podían celebrar su caída.

PUBLICIDAD

El artículo indica que, luego de que Trump ordenó la misión de captura en enero de 2026, se registraron celebraciones en las calles. La revista presenta ese episodio como uno de los motivos que consolidaron el interés del presidente por la inteligencia artificial y por los consejos de líderes tecnológicos.

Un venezolano ondea una bandera de Venezuela y otra de Estados Unidos en la Plaza de Bolívar para celebrar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos realizó una acción militar en Venezuela y capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. REUTERS/Andrés Galeano

Las acusaciones contra embarcaciones venezolanas

El texto señala que Trump ordenaba ataques contra embarcaciones venezolanas que, según sus acusaciones, transportaban drogas hacia Estados Unidos cuando se reunió con Musk en diciembre de 2025 y consultó a Grok sobre Maduro.

No se precisan en el artículo las fechas, los lugares ni los resultados de esos operativos. Tampoco se incluyen declaraciones de autoridades venezolanas sobre las acusaciones de narcotráfico o sobre las acciones militares descritas.

PUBLICIDAD

La entrevista de TIME no contiene referencias a una elección presidencial, parlamentaria o regional en Venezuela.