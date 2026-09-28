María Corina Machado celebró el retorno de su jefa de prensa a Venezuela: “Cada regreso nos acerca al reencuentro de todos” (REUTERS)

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La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, celebró el domingo por la noche el regreso a Venezuela de su jefa de comunicaciones, Claudia Macero, y afirmó que su vuelta representa otro paso hacia el “reencuentro de todos” los venezolanos en el país.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de todos los venezolanos en casa”, escribió Machado en un mensaje en X al celebrar el regreso de la encargada de comunicaciones de su partido Vente Venezuela (VV).

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Macero regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

La opositora detalló que la decisión de volver fue “personal” y que desconoce cuándo volverá Machado, pero pidió al Gobierno permitir su llegada, luego de las denuncias de que fueron impedidos siete intentos de entrar al país.

Decenas de activistas de Vente Venezuela se congregaron a las afueras del aeropuerto para recibir a Macero y posteriormente la acompañaron hasta la plaza Bolívar de la parroquia de Maiquetía para celebrar su regreso.

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Macero regresó este domingo a Venezuela, de donde salió en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria

“Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros. Es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, declaró Macero a EFE desde la plaza.

“Es el momento de recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos”, sostuvo.

La dirigente también vinculó su regreso con la situación política de Venezuela y afirmó que el país podrá avanzar cuando exista un proceso electoral que permita a los ciudadanos elegir su futuro.

“Venezuela va a renacer cuando aquí realmente haya un proceso electoral que permita a los venezolanos escoger el futuro que quieren. Y eso va a ser posible cuando pongan una fecha”, afirmó.

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Macero es la segunda de un grupo de cinco opositores cercanos a Machado que salieron del país en mayo pasado, en medio de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo de 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se burló de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

En la embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos miembros de Vente Venezuela, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad el 26 de febrero del año pasado.

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Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.

(Con información de EFE)