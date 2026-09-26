Venezuela

Nuevos apagones en varias regiones de Venezuela provocaron grandes protestas contra el Gobierno chavista: “La gente se cansó”

Cacerolazos, gritos y cantos contra la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tiñeron la noche del viernes y la madrugada de este sábado por el reciente corte de luz que afectó a más de un centenar de personas

Un video publicado en redes sociales mostró las protestas de cientos de personas en Venezuela.
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Habitantes del estado de Guárico, al sur de Caracas, realizaron durante el viernes y la madrugada de este sábado nuevas protestas por las fallas eléctricas y los apagones prolongados en los municipios de Tucupido, Calabozo y Chaguaramas. Además, al oeste de Venezuela, vecinos de Altos de Jalisco, en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo (estado de Zulia), realizaron otra manifestación pacífica por los cortes recurrentes de electricidad.

La manifestación continuó en el centro religioso tras la llegada de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según reportes de los residentes vía redes sociales.

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En las imágenes compartidas por la plataforma X, habitantes de diferentes localidades se congregaron para reclamar por la situación actual de muchas familias que no cuentan con el servicio básico, mientras hacían sonar sus manos y cacerolas, que acompañaban el ruido de las motos.

En Tucupido, los vecinos completaron tres días consecutivos de manifestaciones ante las interrupciones del servicio, según reportes de Vente Guárico. La misma situación se registró en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, donde los residentes también mantuvieron protestas por tercer día seguido a causa de los cortes de electricidad. En Chaguaramas, la movilización incluyó el cierre de la carretera nacional mientras los habitantes reclamaban por las fallas recurrentes en el suministro eléctrico y otros problemas de servicios públicos.

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Los videos demostraron el fastidio de las personas afectadas por el corte. “La gente se cansó”, gritó un manifestante en una de las grabaciones que se viralizaron en las redes sociales.

Además, habitantes del sector La Sorpresa, en Puerto Cabello, estado Carabobo, reportaron una nueva interrupción del servicio eléctrico la noche del viernes, que comenzó cerca de las 18:50. La falla también afectó zonas próximas a Portuario y a la autopista La Sorpresa-Muelle, a la altura de ese sector, según los reportes de los residentes.

Venezuela arrastra desde hace años problemas en el suministro eléctrico. El chavismo atribuye las fallas a las sanciones extranjeras, mientras que sectores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos las relacionan con corrupción y falta de mantenimiento de la infraestructura.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a finales de agosto a la población ahorrar electricidad y agua ante los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Superniño, asociado a un episodio de El Niño de mayor intensidad.

Venezolanos protestaron ante el CNE para exigir elecciones presidenciales

Cientos de venezolanos se concentraron el miércoles 24 de septiembre en Plaza Venezuela, en Caracas, para exigir la convocatoria de elecciones presidenciales libres. La movilización se realizó frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde los asistentes ocuparon un tramo de una de las principales autopistas de la capital.

Los manifestantes corearon “¡Se ve, se siente, María (Corina Machado) presidente!” y “¡María, vente, te estamos esperando!”. También reclamaron la salida de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con consignas de “Fuera Delcy”.

Un grupo de personas se reúne en una vía pública durante una manifestación. Los asistentes sostienen banderas de Venezuela, pancartas con consignas políticas y graban el acontecimiento con sus teléfonos móviles. En las imágenes se observa a los manifestantes concentrados cerca de un paso elevado, aplaudiendo y consignando mensajes en apoyo a líderes políticos de la oposición.

La protesta ocurrió luego de varios intentos fallidos de Machado para volver a Venezuela desde Panamá, donde permanece tras viajar a Noruega en diciembre. Fuentes de Vente Venezuela señalaron que la dirigente acumuló al menos siete regresos frustrados en los últimos nueve meses. Carlos Fernández, uno de los participantes, aseguró que Machado tiene “un país desplegado” para acompañarla hasta la Presidencia de la República.

La concentración incluyó reclamos por un calendario electoral, garantías para la participación de la oposición y la liberación de presos políticos. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez afirmó que Venezuela celebrará elecciones, aunque no anunció una fecha.

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