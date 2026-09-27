La oposición en Venezuela pidió el fin de la represión y la libertad para los presos políticos tras nuevas excarcelaciones

Dinorah Figuera, quien encabeza una delegación opositora, asiste a la sesión de apertura de la segunda ronda de conversaciones —respaldadas por Estados Unidos— entre el gobierno interino de Venezuela y una facción de la oposición, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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La jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo para la transición democrática en Venezuela, Dinorah Figuera, celebró el sábado las excarcelaciones de numerosos presos políticos tras la segunda ronda de conversaciones entre el chavismo y la oposición, aunque las organizaciones de derechos humanos aún verifican la cifra total.

“Necesitamos que sean liberados todos los presos políticos, que cese la represión, y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional. No es negociable: es una obligación”, expresó Figuera en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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La dirigente, respaldada por Estados Unidos en las negociaciones, sostuvo que las liberaciones representan “el regreso, forzado por todos, de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la idea de que el Estado debe servir a su gente, no perseguirla”.

La ONG Foro Penal informó de más de 20 excarcelaciones y confirmó que verificaba cada caso. “Tenemos información de un poco más de 20, pero estamos verificando directamente cada caso”, dijo a la agencia EFE el vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob.

Entre las personas liberadas figuran el ex coronel Miguel Castillo Cedeño, detenido en 2019; Frank Cabañas, arrestado en 2017, y el comisario José Gregorio Valladares. Los tres permanecían presos por presuntos planes de desestabilización contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

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Su esposa, Nesmar Silvera, denunció que llevaba años detenido sin juicio ni sentencia y que presentaba dificultades de salud desde 2025.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que pudo confirmar 29 excarcelaciones. La organización precisó que 17 de esas personas no integraban su registro de presos políticos. Por su parte, la ONG Surgentes informó que ocho mujeres recuperaron la libertad, entre ellas una adolescente. Las autoridades las acusaban de pertenecer a los llamados “tancol”, un acrónimo que utilizan para referirse a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora venezolana, indicó después que contabilizó 33 liberaciones de presos políticos desde el 21 de agosto.

Luego de la captura de Maduro en enero por parte de Estados Unidos, el Gobierno chavista de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones que se extendió durante el año y promovió una Ley de Amnistía para más de 8.000 personas. La mayoría ya tenía regímenes de libertad restringida. Sin embargo, organizaciones opositoras denunciaron que nunca existió la liberación de presos masivas como prometió la mandataria y su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sino que se llevó adelante un plan a cuentagotas. Antes de esta nueva tanda de liberaciones, Foro Penal registraba 344 presos políticos en Venezuela.

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Trump dijo que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que abordó la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela con Rodríguez, durante el encuentro que ambos mantuvieron el martes en Nueva York. “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró el mandatario ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Trump recibió a Delcy Rodríguez en Nueva York

Trump y Rodríguez estuvieron entre las figuras centrales de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que incluyó debates sobre la crisis de la organización, el desarrollo de la inteligencia artificial y la situación en Gaza ante el avance de la ofensiva israelí.

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A su regreso a Venezuela, Rodríguez calificó de positiva la misión de la delegación venezolana en Estados Unidos, que incluyó su participación en la Asamblea General y la reunión con el mandatario norteamericano. “Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de Naciones Unidas”, afirmó en un video difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. “Venimos contentos como delegación por la misión cumplida”, agregó.

La presidenta interina envió además un saludo a la población venezolana y afirmó que retomó sus actividades oficiales tras el viaje. “Feliz de estar de vuelta. Feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, señaló.

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Rodríguez indicó que ya mantuvo reuniones con altos funcionarios para analizar la situación del país, incluida la situación del sistema eléctrico ante olas de calor. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado cientos de venezolanos en varias regiones del país protestaron por la falta de suministro eléctrico.

(Con información de EFE)