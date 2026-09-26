El chavismo y la oposición de Venezuela continuarán el diálogo hacia la transición democrática en octubre

El chavismo y la oposición de Venezuela reunidos durante el último día de las negociaciones (@jorgerpsuv)

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Representantes del Gobierno chavista de Venezuela y los representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional de 2015, respaldados por Estados Unidos, volverán a reunirse a mediados de octubre para un tercer ciclo de diálogo, tras concluir el viernes la segunda ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos.

El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la próxima cita al cierre de las reuniones, que dejaron acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el acceso a portales web y la discusión de normas vinculadas con la libertad de expresión.

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Las partes acordaron crear un comité de juristas que revisará las credenciales de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Esa instancia formará parte del proceso de renovación del organismo, pactado en agosto pasado.

El chavismo y un sector de la oposición venezolana acordaron el viernes ampliar el desbloqueo de portales web, abrir una discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico y revisar normas vinculadas con la libertad de expresión, al cierre del segundo ciclo de diálogo promovido por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez, y la ex diputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora, leyeron un comunicado conjunto en el que anunciaron el acompañamiento a la decisión de “continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo”.

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Dinorah Figuera, quien encabeza una delegación opositora, asiste a la sesión de apertura de la segunda ronda de conversaciones —respaldadas por Estados Unidos— entre el gobierno interino de Venezuela y una facción de la oposición, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las partes sostuvieron que la medida busca “fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”, a la vez que convocaron a actores de los sistemas de comunicación públicos y privados a contribuir con “la convivencia democrática, la paz y la unión nacional”.

El acuerdo incluye una agenda “de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional”, con participación de “todos los actores” del país y la revisión de los instrumentos legales que requieran modificaciones.

El anuncio coincidió con una orden de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para levantar de forma “inmediata” las restricciones sobre otro grupo de plataformas y portales digitales que continuaban bloqueados. Un comunicado oficial indicó que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes sobre las conversaciones entre el oficialismo y la oposición, así como sobre su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El texto no detalló qué plataformas serán habilitadas ni cuántas quedarán incluidas.

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La decisión se suma a la anunciada el 17 de septiembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que informó entonces el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”. Hasta el pasado miércoles, la organización VE sin Filtro contabilizó 18 dominios desbloqueados, lo que restituyó el acceso a 15 sitios informativos, entre ellos el de la Agencia EFE. La misma organización afirmó este viernes que 177 dominios permanecían bloqueados en Venezuela, de los cuales 72 correspondían a sitios de noticias.

Desde Nueva York, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la transición democrática en Venezuela requerirá reconstruir las instituciones del país y recuperar la economía antes de celebrar elecciones libres y justas.

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United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the media after meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, in New York, US, September 23, 2026. Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

El jefe de la diplomacia de Estados unidos señaló ante periodistas que dirigentes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 mantienen contactos periódicos con el Gobierno encargado para preparar ese proceso. Las declaraciones ocurrieron un día después del primer encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la dirigente venezolana Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro. La reunión se celebró en Nueva York, durante una recepción con mandatarios que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y abordó la situación política y económica venezolana.

“Hay un proceso de transición política que está en marcha”, afirmó Rubio.

El funcionario de la administración Trump sostuvo que el proceso electoral debe incluir condiciones previas que permitan a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos, a los partidos reorganizarse y a las autoridades electorales recuperar credibilidad.

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“Lo que queremos ver no es solo que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, sostuvo. Rubio advirtió que un eventual gobierno elegido en las urnas podría enfrentar dificultades para mantenerse en funciones si asumiera en medio de un deterioro económico y social extremo.

(Con información de EFE)