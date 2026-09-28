El Foro Penal confirmó 20 nuevas excarcelaciones de presos políticos tras el segundo ciclo de diálogos en Venezuela

Familiares de presos políticos en una de las protestas por su libertad

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El Foro Penal, la organización no gubernamental que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó la excarcelación de veinte detenidos desde el viernes, día en que culminó el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición impulsado por Estados Unidos. Entre los liberados figuran al menos seis condenados por la fallida Operación Gedeón, un intento de incursión armada contra el régimen venezolano ejecutado en 2020.

La lista, publicada este domingo en la página web de Foro Penal, identifica a Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres como los seis exreos vinculados a esa operación. Todos son de nacionalidad venezolana y salieron de centros de reclusión del estado Miranda, como El Rodeo, Yare y Ramo Verde.

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La Operación Gedeón se produjo el 3 de mayo de 2020, cuando un grupo de ex militares venezolanos desertores, junto con tres integrantes de una empresa privada de seguridad estadounidense, intentó ingresar al país por las costas de La Guaira y Aragua. Todos fueron detenidos poco después. Washington negó entonces cualquier vínculo con el operativo, y el también opositor Juan Guaidó calificó los hechos de “montaje”.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE el sábado que la organización manejaba información sobre unas veinte excarcelaciones, aunque precisó que cada caso se encontraba en proceso de verificación individual. Su presidente, Alfredo Romero, matizó después que la cifra, si bien representa un alivio para las familias afectadas, no cubre la totalidad de los detenidos por motivos políticos en el país.

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Un hombre ondea una bandera de Venezuela durante una protesta para exigir justicia para Carmen Navas, un día después de su muerte, el lunes 18 de mayo de 2026, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Antes de este lote de liberaciones, Foro Penal contabilizaba 344 presos políticos con corte al 14 de septiembre: 330 hombres y 14 mujeres, de los cuales 200 eran civiles y 144 militares. De ese total, 153 tenían condena firme y 191 permanecían sin sentencia, y 32 poseían nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

Otras organizaciones de derechos humanos difundieron balances distintos. Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 39 excarcelaciones, aunque admitió que 17 de esas personas no figuraban en su propio registro de presos políticos. Surgentes, por su parte, informó sobre ocho liberaciones de mujeres vinculadas a los llamados “tancol”, acrónimo con que las autoridades venezolanas designan a presuntos narcotraficantes armados de origen colombiano. La coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, la mayor del país, había registrado 33 excarcelaciones desde el 21 de agosto.

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Las liberaciones se conocen al cierre del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la oposición, que se extendió del 17 al 25 de septiembre bajo el auspicio de Estados Unidos y se centró en la libertad de expresión y el derecho a la información. Las delegaciones, encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la excongresista Dinorah Figuera, acordaron ampliar el desbloqueo de portales web y abrir una discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico.

No obstante, el pasado viernes, ocho días después de que el gobierno anunciara el levantamiento de restricciones, en el país caribeño permanecían bloqueados 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro.

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Trump dijo que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela durante su reunión en Nueva York

Días antes, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, había negado que la situación de los presos políticos formara parte de la agenda negociadora.

El primer ciclo de este proceso, cerrado en agosto, se había concentrado en la reconstrucción tras el terremoto del 24 de junio y en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El diálogo avanza en paralelo a un acercamiento político de mayor escala: el 22 de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro cara a cara entre ambos y el contacto de más alto nivel entre Washington y Caracas en más de una década.

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Jorge Rodríguez anunció que un tercer ciclo de negociaciones se realizará a mediados de octubre. Foro Penal ya adelantó que continuará verificando caso por caso cada nueva liberación, en un proceso que, según sus propios registros, todavía deja a cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.