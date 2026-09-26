Trump dijo que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela durante su reunión en Nueva York

Trump recibió a Delcy Rodríguez en Nuevo York

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que habló con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante su reunión del martes en Nueva York.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

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Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron dos de los principales protagonistas de esta Asamblea General de la ONU, en la que se abordó la crisis de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sin olvidar la situación en Gaza ante el avance descontrolado de la ofensiva israelí.

Rodríguez, ha expresado a su regreso al país tras participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que está “contenta” y que tiene la sensación de una “misión cumplida” tras su viaje a Estados Unidos, durante el que mantuvo además un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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“Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de Naciones Unidas”, ha dicho. “Venimos contentos como delegación por la misión cumplida”, ha manifestado, en un vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

“Mi saludo a toda Venezuela. Feliz de estar de vuelta. Feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, ha señalado Rodríguez, quien ha agregado que ya ha mantenido encuentros oficiales con varios altos cargos para abordar la situación en el país, incluida la que atraviesa el sector eléctrico ante la ola de calor.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. REUTERS/Ranu Abhelakh

Rodríguez intervino el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde apostó por dejar atrás la situación de “un país dividido” y abrir una “nueva era política” marcada por la “capacidad de mirar hacia adelante juntos”, algo que pasaría por la celebración de nuevas elecciones, si bien no anunció una fecha para la posible votación.

Asimismo, la presidenta encarga de Venezuela mantuvo una reunión con Trump para abordar “el fortalecimiento de la relación bilateral” entre ambos países, abierta después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en una operación estadounidense lanzada en enero contra Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos.

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