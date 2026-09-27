Venezuela

Cientos de venezolanos se movilizaron para exigir elecciones libres y el regreso seguro de María Corina Machado

La convocatoria opositora se produjo después de varios intentos frustrados de retorno de la Premio Nobel de la Paz desde Panamá y en medio de nuevas demandas para establecer una fecha para los próximos comicios presidenciales

Motociclistas se movilizaron en el estado Portuguesa para expresar su respaldo a María Corina Machado, en una jornada marcada por consignas y muestras de apoyo a la dirigente opositora venezolana.
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Cientos de venezolanos salieron este domingo a las calles de distintos estados del país para exigir al interinato de Delcy Rodríguez permita el regreso de la líder opositoria y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en una jornada nacional de movilización que combinó caravanas de motocicletas, automóviles, bicicletas y concentraciones a pie. La convocatoria fue planteada por el movimiento opositor como una demostración de respaldo a la dirigente y como una exigencia de garantías para que pueda volver a Venezuela.

Cientos de venezolanos se movilizaron en varios estados del país para exigir el ingreso de la líder opositora María Corina Machado. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Cientos de venezolanos se movilizaron en varios estados del país para exigir el ingreso de la líder opositora María Corina Machado. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Las manifestaciones se extendieron por regiones tan diversas como Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Apure, Mérida, Bolívar, Guárico, Carabobo, Miranda y La Guaira. Los participantes llevaron banderas venezolanas y utilizaron prendas vinculadas a distintas organizaciones opositoras. En algunos puntos se escucharon consignas como “María vente, aquí está tu gente” y “¡Libertad!”, mientras las caravanas recorrían las principales avenidas.

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Machado salió clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Actualmente se encuentra en Panamá y el sábado afirmó: “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”.

El equipo de la dirigencia opositora denunció varios intentos fallidos de retorno mientras el régimen venezolano negó una orden de prohibición. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
El equipo de la dirigencia opositora denunció varios intentos fallidos de retorno mientras el régimen venezolano negó una orden de prohibición. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

En el mismo mensaje pidió mantener la presión para avanzar hacia un proceso electoral en el que puedan participar libremente los venezolanos, incluidos quienes viven en el exterior.

La declaración se produjo después de que su equipo denunciara varios intentos frustrados de retorno. Según esa versión, Machado habría intentado ingresar a Venezuela en tres oportunidades durante la semana pasada y, de acuerdo con sus colaboradores, ya serían al menos siete los intentos que no pudieron concretarse. El régimen venezolano, por su parte, ha negado que exista una orden para impedir su regreso.

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En Barinas, estado natal de Hugo Chávez, la concentración reunió a simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y trabajadores que se desplazaron hasta las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí, además de reclamar por Machado, los manifestantes pidieron que se establezca un calendario oficial para las próximas elecciones presidenciales.

Manifestantes en el estado Barinas marcharon ante el Consejo Nacional Electoral para exigir la fijación de las elecciones presidenciales. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Manifestantes en el estado Barinas marcharon ante el Consejo Nacional Electoral para exigir la fijación de las elecciones presidenciales. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando”, expresó el trabajador Leandro González durante la jornada.

En Miranda, las caravanas atravesaron Los Teques con banderas y carteles que reclamaban un “cronograma electoral claro” y elecciones presidenciales en 2027. La convocatoria opositora había establecido precisamente esos tres puntos —el retorno seguro de Machado, un calendario electoral y elecciones presidenciales— como ejes de la movilización nacional.

Una caravana de motociclistas recorrió las calles del estado Vargas, Venezuela, en apoyo a María Corina Machado y en reclamo de condiciones para la realización de elecciones presidenciales

Zulia concentró además otro de los episodios de la jornada. En Maracaibo, la movilización coincidió con reclamos por los prolongados cortes de electricidad que afectan a la región. La maestra Yajaira Barrios pidió que Machado vuelva al país: “Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa vinculó el regreso de Machado con la posibilidad de canalizar el descontento ciudadano hacia un proceso electoral. “Este pueblo está sumamente molesto y esa molestia puede ser canalizada hacia un proceso electoral democrático por María Corina Machado”, sostuvo.

La movilización en Maracaibo sumó a la demanda del retorno de Machado los reclamos por los constantes cortes de electricidad. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
La movilización en Maracaibo sumó a la demanda del retorno de Machado los reclamos por los constantes cortes de electricidad. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

La jornada terminó además con una denuncia de Vente Venezuela sobre la detención de Fernando Torrealba, integrante de la organización en Zulia. Según la agrupación, funcionarios de la Guardia Nacional lo interceptaron mientras participaba en la caravana de Maracaibo y posteriormente se desconocía su paradero. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela reclamó información inmediata sobre su situación y su liberación.

Las caravanas opositoras en Los Teques reclamaron la definición de un cronograma electoral con comicios presidenciales en 2027. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)
Las caravanas opositoras en Los Teques reclamaron la definición de un cronograma electoral con comicios presidenciales en 2027. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

La movilización nacional se produjo después de varios días de protestas y en un contexto de negociaciones políticas sobre el futuro de Venezuela. Para los organizadores, el regreso de Machado quedó situado en el centro de las demandas opositoras junto con la definición de las condiciones y fechas para una futura elección presidencial.

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