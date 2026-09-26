El Comando con Venezuela convocó una gran caravana para exigir el regreso de María Corina Machado y elecciones en 2027

El Comando con Venezuela llamó a la población a movilizarse para exigir el regreso de María Corina Machado y elecciones en 2027 (@VenteVenezuela)

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El Comando con Venezuela convocó para este domingo 27 de septiembre una “gran caravana” en todos los estados de Venezuela para exigir el regreso seguro al país de María Corina Machado y reclamar un cronograma electoral con presidenciales en 2027, después de que su equipo denunció nuevos impedimentos para su retorno desde Panamá.

La movilización quedó prevista para las 10:00 de la mañana, hora local. La organización política pidió a sus seguidores mantenerse atentos a los puntos de encuentro en cada región del país y llamó a participar en una jornada simultánea en respaldo a Machado, quien permanece en Panamá tras varios intentos frustrados de volver a territorio venezolano.

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El Comando con Venezuela realizó esta convocatoria en la cuenta de X

La convocatoria ocurrió luego de una semana de protestas de estudiantes y sectores opositores que reclamaron la vuelta de la dirigente.

“Se le impidió volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, informó el entorno de Machado. Según esa versión, los tres intentos denunciados durante la semana elevaron a al menos siete las ocasiones en las que la dirigente buscó volver a Venezuela.

Machado salió del país en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz. Antes de esa salida, permaneció cerca de un año en la clandestinidad para evitar una detención. La dirigente realizó entonces un recorrido marítimo con un equipo especial que partió desde Curazao, una de las islas ubicadas frente a la costa venezolana.

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Uno de los últimos intentos de retorno ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio. En esta ocasión, un vuelo privado debía trasladarla desde Panamá como parte de un itinerario que contemplaba escalas en el Caribe, aunque la aeronave no llegó a despegar.

Su equipo denunció que no pudo regresar a Venezuela desde Panamá tras varios intentos (Reuters)

Una persona conocedora de la situación explicó que Curazao, Bonaire y Aruba rechazaron las solicitudes de permiso de aterrizaje. También existieron gestiones con Trinidad y Tobago, de acuerdo con ese testimonio.

El informante precisó que un vuelo de esas características requiere autorizaciones de las autoridades aeronáuticas de Panamá y del país de destino. “Esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas”, explicó.

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Estos tres destinos se encuentran en el Caribe, frente al litoral venezolano. Aruba está a menos de 30 kilómetros de Venezuela, mientras que Bonaire se sitúa a cerca de 100 kilómetros, por lo que las islas figuran como puntos de paso posibles en una ruta aérea o marítima hacia el país.

Bajo este contexto, el jefe negociador del chavismo en los diálogos con un sector de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó ayer la acusación de que las autoridades venezolanas bloquearon el ingreso de Machado. Consultado por periodistas al término de una ronda de conversaciones, respondió: “No vale, por Dios”.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desestimó las denuncias sobre un bloqueo oficial al ingreso de la opositora (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La denuncia sobre los impedimentos para el regreso de la opositora coincidió con contactos políticos entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que conversó con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la realización de elecciones durante la reunión que mantuvieron el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, dijo Trump ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Además, destacó la cooperación petrolera entre ambos gobiernos y afirmó que Venezuela obtuvo ingresos a partir de ese entendimiento.

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Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron su primer encuentro el martes, después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense del 3 de enero. Durante su intervención del miércoles ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no presentó una fecha ni un calendario.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el diálogo entre Trump y Rodríguez incluyó el tema electoral. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró. Además, sostuvo que una futura transición deberá considerar la situación económica y social del país.

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(Con información de EFE)