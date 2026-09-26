Venezuela

El Comando con Venezuela convocó una gran caravana para exigir el regreso de María Corina Machado y elecciones en 2027

La jornada simultánea fue fijada para este domingo a las 10:00 hora local, tras denuncias de que la dirigente permanece en Panamá sin lograr completar tres intentos recientes de ingreso al país

Multitud de personas portan la bandera de Venezuela y pancartas con la imagen de María Corina Machado durante una manifestación en una calle urbana
El Comando con Venezuela llamó a la población a movilizarse para exigir el regreso de María Corina Machado y elecciones en 2027 (@VenteVenezuela)
Guardar

El Comando con Venezuela convocó para este domingo 27 de septiembre una “gran caravana” en todos los estados de Venezuela para exigir el regreso seguro al país de María Corina Machado y reclamar un cronograma electoral con presidenciales en 2027, después de que su equipo denunció nuevos impedimentos para su retorno desde Panamá.

La movilización quedó prevista para las 10:00 de la mañana, hora local. La organización política pidió a sus seguidores mantenerse atentos a los puntos de encuentro en cada región del país y llamó a participar en una jornada simultánea en respaldo a Machado, quien permanece en Panamá tras varios intentos frustrados de volver a territorio venezolano.

PUBLICIDAD

Comando con Venezuela
El Comando con Venezuela realizó esta convocatoria en la cuenta de X

La convocatoria ocurrió luego de una semana de protestas de estudiantes y sectores opositores que reclamaron la vuelta de la dirigente.

“Se le impidió volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, informó el entorno de Machado. Según esa versión, los tres intentos denunciados durante la semana elevaron a al menos siete las ocasiones en las que la dirigente buscó volver a Venezuela.

Machado salió del país en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz. Antes de esa salida, permaneció cerca de un año en la clandestinidad para evitar una detención. La dirigente realizó entonces un recorrido marítimo con un equipo especial que partió desde Curazao, una de las islas ubicadas frente a la costa venezolana.

PUBLICIDAD

Uno de los últimos intentos de retorno ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio. En esta ocasión, un vuelo privado debía trasladarla desde Panamá como parte de un itinerario que contemplaba escalas en el Caribe, aunque la aeronave no llegó a despegar.

Su equipo denunció que no pudo regresar a Venezuela desde Panamá tras varios intentos (Reuters)
Su equipo denunció que no pudo regresar a Venezuela desde Panamá tras varios intentos (Reuters)

Una persona conocedora de la situación explicó que Curazao, Bonaire y Aruba rechazaron las solicitudes de permiso de aterrizaje. También existieron gestiones con Trinidad y Tobago, de acuerdo con ese testimonio.

El informante precisó que un vuelo de esas características requiere autorizaciones de las autoridades aeronáuticas de Panamá y del país de destino. “Esos son unos permisos que se pueden tardar de un día a solo horas”, explicó.

Estos tres destinos se encuentran en el Caribe, frente al litoral venezolano. Aruba está a menos de 30 kilómetros de Venezuela, mientras que Bonaire se sitúa a cerca de 100 kilómetros, por lo que las islas figuran como puntos de paso posibles en una ruta aérea o marítima hacia el país.

Bajo este contexto, el jefe negociador del chavismo en los diálogos con un sector de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó ayer la acusación de que las autoridades venezolanas bloquearon el ingreso de Machado. Consultado por periodistas al término de una ronda de conversaciones, respondió: “No vale, por Dios”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desestimó las denuncias sobre un bloqueo oficial al ingreso de la opositora (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desestimó las denuncias sobre un bloqueo oficial al ingreso de la opositora (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La denuncia sobre los impedimentos para el regreso de la opositora coincidió con contactos políticos entre Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que conversó con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la realización de elecciones durante la reunión que mantuvieron el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, dijo Trump ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca. Además, destacó la cooperación petrolera entre ambos gobiernos y afirmó que Venezuela obtuvo ingresos a partir de ese entendimiento.

Trump y Delcy Rodríguez sostuvieron su primer encuentro el martes, después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense del 3 de enero. Durante su intervención del miércoles ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta interina anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no presentó una fecha ni un calendario.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el diálogo entre Trump y Rodríguez incluyó el tema electoral. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró. Además, sostuvo que una futura transición deberá considerar la situación económica y social del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaElecciones en VenezuelaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chavismo y la oposición de Venezuela continuarán el diálogo hacia la transición democrática en octubre

Luego de dar por concluida la segunda cumbre entre el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el sector opositor respaldado por EEUU, los jefes de las delegaciones divulgaron un escrito con los resultados de las reuniones

El chavismo y la oposición de Venezuela continuarán el diálogo hacia la transición democrática en octubre

Una ONG denunció que todavía hay más de 70 medios bloqueados en Venezuela

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ordenó el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web

Una ONG denunció que todavía hay más de 70 medios bloqueados en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Enrique Márquez exigió al Gobierno un plan de emergencia para reducir los apagones

Seis de cada diez familias dijeron padecer cortes todos los días, una situación que el excandidato presidencial afirmó que golpea más a las zonas fuera de Caracas que a la capital venezolana

El dirigente opositor venezolano Enrique Márquez exigió al Gobierno un plan de emergencia para reducir los apagones

Oposición exige a Delcy Rodríguez que convierta su discurso en hechos concretos y que llame a elecciones

La Plataforma Unitaria recordó que la presidenta interina “ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia”

Oposición exige a Delcy Rodríguez que convierta su discurso en hechos concretos y que llame a elecciones

Casi medio millón de venezolanos dejan de trabajar a causa de la crisis de los servicios públicos

La consultora Anova señala que el mercado laboral nacional está fuertemente afectado por las fallas en el suministro de electricidad y agua, destacando que la situación tiene un mayor impacto entre las mujeres

Casi medio millón de venezolanos dejan de trabajar a causa de la crisis de los servicios públicos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cruz Azul vs Toluca EN VIVO: los Diablos empatan a la Máquina; Helinho y Alexis Vega anotaron los goles

Cruz Azul vs Toluca EN VIVO: los Diablos empatan a la Máquina; Helinho y Alexis Vega anotaron los goles

México vs Colombia EN VIVO: sigue el debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Nacional

Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente, envió emotivo mensaje tras superar las 72 horas clave después de su cirugía de corazón

Chivas vs Querétaro EN VIVO: el Rebaño Sagrado ya pierde el encuentro

EN VIVO | 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: padres llegan a la calle 5 de mayo se desconoce si podrán ingresar al Zócalo

DEPORTES

Rosario Central - Estudiantes, una final llena de polémicas que vuelve a empañar al futbol argentino

Rosario Central - Estudiantes, una final llena de polémicas que vuelve a empañar al futbol argentino

Di María comparó su gol de tiro libre con uno de Messi y se refirió al penal que le dieron a Central: “Fue como el que me hicieron contra Francia”

Tapia no estuvo en la premiación de Estudiantes, reapareció con los árbitros y con Central y el Pincha respondió con aplausos irónicos

Juan Sebastián Verón arremetió contra el árbitro y la AFA tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Rosario Central ante Estudiantes

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Sylvester Stallone desnuda sus heridas a los 80: crisis de ansiedad, padres violentos y la razón por la que nunca buscó terapia

Las voces originales de Abby y Lev regresan a “The Last of Us”: así serán sus nuevos personajes en la serie

Sylvester Stallone confiesa que desarrolló bulimia al grabar “Rocky III”: “Mi cuerpo se convirtió en una obsesión”

Universal supera los USD 5.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el primer estudio en alcanzar esa cifra en 2026

Margaret Qualley y Sabrina Carpenter, las elegidas para la biopic de Fred Astaire con Tom Holland