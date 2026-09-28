Reforma tributaria de Bogotá entra en su recta final: estos son los cambios que aún están pendientes en el Concejo

Reforma tributaria de Bogotá contempla modificaciones en el impuesto predial, el ICA y otros tributos del Distrito. - crédito Concejo de Bogotá - Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

La reforma tributaria de Bogotá llega este lunes 28 de septiembre a su recta final en el Concejo de Bogotá, donde continuará la votación del proyecto presentado por la Administración Distrital. Entre los puntos que todavía deben ser sometidos a consideración están los incentivos para renovación urbana, beneficios para proyectos de vivienda y medidas relacionadas con construcciones sismorresistentes.

De acuerdo con El Tiempo, la corporación ya aprobó más de la mitad de los artículos y dejó para esta jornada cerca de 20 disposiciones. La República, en su balance, señaló que quedaban 27 de los 54 artículos.

PUBLICIDAD

Los artículos que generaron mayor discusión ya fueron abordados, entre ellos los relacionados con el impuesto predial, el ICA y la sobretasa para financiar el Alumbrado Público Inteligente.

Estos son los artículos que faltan por votar

Uno de los puntos pendientes es el artículo 4, que establece incentivos tributarios para la renovación urbana, según el diario.

La propuesta contempla una exención del impuesto predial para propietarios que aporten sus inmuebles al desarrollo de proyectos de vivienda en áreas de renovación urbana o cerca de estaciones de transporte público, en el marco de los Prums.

El beneficio podría llegar al 100% durante los primeros cinco años. Desde el sexto año comenzaría a disminuir progresivamente hasta llegar al décimo.

El artículo 4 que falta por aprobar contempla una exención del impuesto predial para propietarios que aporten sus inmuebles a proyectos de vivienda en áreas de renovación urbana. - crédito RenoBo

También está pendiente el artículo 5, que contempla una exención del predial para construcciones destinadas al arrendamiento especializado. La medida aplicaría a inmuebles con un mínimo de 50 unidades para alquiler.

PUBLICIDAD

En este caso, la propuesta establece igualmente una exención del 100% durante los primeros cinco años, con una reducción progresiva del beneficio hasta el décimo año.

Otro de los beneficios planteados corresponde a los inmuebles donde funcionen Unidades de Servicio en Primera Infancia del ICBF, bajo las modalidades de servicios familiares o comunitarios. Para estos predios se propone una exención del 50% del impuesto predial por hasta seis años.

Tarifas para predios de la Bogotá rural

La reforma también contempla condiciones especiales para determinados predios de la Bogotá rural.

Según el medio, los predios de uso agropecuario ubicados en los estratos 1, 2 o 3, con avalúos de hasta 135 salarios mínimos, tendrían una tarifa de 1 por mil.

PUBLICIDAD

Para los predios de vocación residencial que cumplan con ese límite de avalúo, la tarifa propuesta sería de 3 por mil.

Estas disposiciones hacen parte de los artículos que todavía deberán ser votados por la plenaria.

Uno de los proyectos que falta por aprobar establece tarifas diferenciadas para algunos inmuebles de uso agropecuario y residencial. - crédito Secretaría de Hábitat

También se incluyeron medidas frente al riesgo sísmico

Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, algunos concejales plantearon incorporar medidas para preparar a Bogotá frente a un eventual terremoto. El Distrito incluyó dos artículos relacionados con este tema en la propuesta final, de acuerdo con El Tiempo.

Uno de ellos plantea beneficios para propietarios de inmuebles construidos antes de diciembre de 2010 que los aporten para desarrollar proyectos de vivienda nueva sismorresistente.

PUBLICIDAD

La exención del predial podría otorgarse durante hasta ocho años, comenzando con un descuento del 80% y disminuyendo progresivamente hasta llegar al 10% en el último año.

Durante el debate, el concejal Julián Rodríguez Sastoque señaló que el 77% de las edificaciones de Bogotá es vulnerable y que tres de cada 10 presentan algún grado de informalidad. Según su intervención, el riesgo se concentra en Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

El segundo artículo contempla una exención progresiva del predial, de hasta cuatro años, para predios cuya matrícula inmobiliaria haya sido creada antes del 31 de diciembre de 1998 y que obtengan la certificación Bogotá Construcción Sostenible. El beneficio dependería del estrato.

PUBLICIDAD

¿Qué ya fue aprobado?

Entre los cambios que avanzaron durante el trámite está el nuevo esquema de tarifas del ICA. Según La República, para el sector financiero la tarifa será de 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029.

También se aprobó la sobretasa al predial destinada a financiar el Alumbrado Público Inteligente. El proyecto establece además modificaciones en las tarifas del predial y nuevos incentivos para inversiones.

La sobretasa bomberil también tuvo cambios: el umbral para su pago quedaría en 38.000 UVT, equivalentes a unos $1.990 millones, frente a las 43.498 UVT contempladas anteriormente.

PUBLICIDAD

El medio señaló que la reforma busca recaudar cerca de $1,2 billones anuales a partir de 2027.

La reforma contempla una sobretasa al impuesto predial para financiar el nuevo sistema de alumbrado de la ciudad. - crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto entra en la última etapa

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, destacó el resultado de la discusión y aseguró que la versión actual del proyecto incorporó modificaciones frente a las propuestas anteriores.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Díaz afirmó que durante el trámite se lograron cambios relacionados con la primera infancia, el patrimonio y el campo bogotano, de acuerdo con El Tiempo.

La discusión no ha sido respaldada por todas las bancadas. El medio bogotano informó que el Pacto Histórico, MIRA, Colombia Justa Libres y Colombia Renaciente votaron en contra del proyecto.

PUBLICIDAD

El concejal de MIRA Samir Bedoya cuestionó las nuevas cargas tributarias y afirmó que el cobro para financiar el alumbrado llegaría a 869.955 predios.

Una vez termine la votación de los artículos pendientes, el proyecto habrá concluido su trámite en el Concejo y deberá pasar a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán.