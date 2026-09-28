La jefa de prensa de María Corina Machado regresó a Venezuela tras el exilio: “Es el momento de recuperar este país”

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Claudia Macero, jefa de Comunicaciones de Vente Venezuela y del equipo de María Corina Machado, regresó el domingo por la noche a Venezuela tras permanecer en el exilio y luego de haber estado asilada junto a otros opositores en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde enfrentó acusaciones de conspiración y traición a la patria.

Macero llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, donde ofreció declaraciones a periodistas y explicó los motivos de su retorno. “Vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para darle confianza a otros. Es el momento de volver. Yo estoy aquí abriendo camino como me lo abrieron a mí otros”, afirmó la dirigente opositora.

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La responsable de las comunicaciones de Vente Venezuela (VV), partido fundado por Machado, señaló que su regreso también busca abrir camino a otros dirigentes y venezolanos que permanecen fuera del país. Además, destacó el respaldo que recibió antes de su salida de Venezuela de dirigentes como Omar González y Juan Pablo García.

“Vuelvo para darme confianza en mí y para darle la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver a casa, es el momento de recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos”, sostuvo.

Macero explicó que su decisión de regresar fue personal y afirmó que vuelve para trabajar y respaldar al equipo de Vente Venezuela. “Regreso a trabajar y a darle confianza a un equipo que hace todo lo posible para que esto avance”, expresó.

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“Vuelvo para darme confianza en mí y para darle la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver a casa, es el momento de recuperar este país y nosotros tenemos que hacerlo con nuestras propias manos”, sostuvo

La dirigente también vinculó su regreso con la situación política de Venezuela y afirmó que el país podrá avanzar cuando exista un proceso electoral que permita a los ciudadanos elegir su futuro. “Venezuela va a renacer cuando aquí realmente haya un proceso electoral que permita a los venezolanos escoger el futuro que quieren. Y eso va a ser posible cuando pongan una fecha”, afirmó.

Sobre un eventual regreso de María Corina Machado, Macero dijo que desconoce cuándo podrá producirse, aunque aseguró que la dirigente intenta regresar al país. “Está intentando todos los días volver”, señaló Macero, quien describió el proceso como “muy difícil”.

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“Esto puede ser el inicio del regreso”, afirmó la dirigente al referirse a su propia vuelta a Venezuela.

Decenas de activistas de Vente Venezuela se congregaron en las afueras del aeropuerto para recibir a Macero, quien fue abrazada por sus compañeros de partido. “Esto es un tema progresivo, lo que estamos procurando es la llegada de María Corina Machado, que debe acercarse pronto”, dijo el coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez.

Macero había permanecido asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas junto a Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Humberto Villalobos, todos miembros de Vente Venezuela, y otros opositores.

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El primero de los integrantes del grupo en regresar a Venezuela fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

“Esto puede ser el inicio del regreso”, afirmó la dirigente al referirse a su propia vuelta a Venezuela

También permaneció en la residencia diplomática Fernando Martínez Mottola, quien dejó el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y murió en su domicilio por una enfermedad el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores fueron acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.

(Con información de EFE)