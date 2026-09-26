Venezuela

Excarcelaron en Venezuela a Frank Cabañas tras 9 años de cautiverio: estaba detenido por el caso Óscar Pérez

El reciente liberado era considerado el último preso político encarcelado por los hechos vinculados al ex policía que se sublevó contra Maduro en 2017

Su esposa, Nesmar Silvera, denunció que llevaba años detenido sin juicio ni sentencia y que presentaba dificultades de salud desde 2025.

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Frank Cabañas fue excarcelado durante la madrugada de este sábado tras permanecer detenido desde septiembre de 2017 por su presunta vinculación con el caso del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela y, Óscar Pérez, informaron este viernes organizaciones y activistas de derechos humanos.

Cabaña era el último detenido que permanecía privado de libertad por ese expediente vinculado al policía que se sublevó contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. El reciente liberado pasó cerca de nueve años en prisión sin juicio ni sentencia definitiva, según su esposa y quienes reclamaban su liberación.

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La excarcelación del preso político permitió su reencuentro con familiares a la salida de la cárcel, tal y como se lo vio en un video difundido en redes sociales. Organizaciones defensoras de derechos humanos reclamaron que la medida se extienda a los civiles y militares que aún permanecen detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Además, el ahora ex preso político Leonardo Chirinos (Operación Gedeón) también fue puesto en libertad y llegó hasta el campamento frente la Embajada de EEUU para encontrarse con el grupo de familiares que luchó por su excarcelación.

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, también confirmó la excarcelación del coronel retirado de la Aviación Miguel Castillo Cedeño, de 72 años, detenido desde 2019 en la cárcel militar de Ramo Verde, en los Altos Mirandinos. “Todo paso hacia la libertad, por breve que sea, es un buen paso”, escribió Himiob en su cuenta de X.

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El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

Castillo Cedeño estuvo vinculado al expediente de la Operación Vuelvan Caras, la misma causa en la que fue imputado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia del régimen venezolano. La liberación se conoció horas después del cierre del segundo ciclo de diálogo entre representantes del chavismo y delegados de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Quién fue Óscar Pérez

Óscar Pérez (Archivo)
Óscar Pérez (Archivo)

Óscar Pérez murió el 15 de enero de 2018 durante un operativo del régimen de Maduro en El Junquito, al oeste de Caracas, tras varios meses en la clandestinidad. El ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) difundió durante el procedimiento varios videos en Instagram, en los que aseguró que él y las personas que lo acompañaban estaban cercados y que buscaban entregarse. “Nos vamos a entregar, no sigan disparando”, expresó Pérez en una de sus últimas grabaciones, en la que aparecía con el rostro ensangrentado.

En el operativo murieron otras seis personas que se encontraban con Pérez. Las autoridades de la dictadura controlada por Maduro informaron detenciones de presuntos integrantes de una “banda terrorista”.

Pérez, piloto e inspector del CICPC, ganó notoriedad en julio de 2017, en medio de las protestas contra el chavismo, cuando sobrevoló Caracas en un helicóptero policial y lanzó artefactos contra edificios gubernamentales, según la versión del régimen. El hecho no dejó heridos ni daños materiales.

Óscar Pérez formó parte del grupo armado Soldados de Franela
Óscar Pérez formó parte del grupo armado Soldados de Franela

Luego de esa acción, permaneció prófugo y las autoridades emitieron alertas para su captura. Tras su muerte, dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos denunciaron el operativo como una ejecución extrajudicial y reclamaron investigaciones internacionales.

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