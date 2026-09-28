México

Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac

Óscar Maldonado, integrante del grupo Los MG, pasará más de medio siglo privado de la libertad tras ser hallado culpable de privar de la vida a un sujeto y lesionar a una mujer

Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac. FGJEM
Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac. FGJEM
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Un juez del Estado de México dictó una sentencia de 52 años y dos meses de prisión contra Óscar Jumiel Maldonado Herrera, alias “El Jumiel”, tras declararlo culpable de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en julio de 2024 en el municipio de Tecámac.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó los argumentos que permitieron acreditar ante la autoridad judicial la responsabilidad del sentenciado en el ataque contra dos víctimas, un hombre y una mujer, que se encontraban dentro de un vehículo estacionado.

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El ataque contra las víctimas en julio de 2024

Un juez del Estado de México sentenció a 52 años y dos meses de prisión a “El Jumiel” por matar a un hombre y herir a una mujer en Tecámac en julio de 2024, en un ataque que, según la Fiscalía mexiquense, habría estado motivado por el control territorial de la venta de estupefacientes en la zona.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Maldonado Herrera y otro sujeto interceptaron a las víctimas mientras estas permanecían dentro del vehículo estacionado.

Cuando la víctima masculina descendió del auto, el ahora sentenciado accionó un arma de fuego en su contra hasta privarlo de la vida. Después disparó contra la mujer, a quien lesionó.

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El móvil del ataque, según se informó, estuvo motivado, al parecer, por el control de esa zona para la comercialización de estupefacientes.

Las pesquisas y la detención del responsable

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía permitieron identificar a los responsables del ataque. Con base en esos hallazgos, la Representación Social solicitó al juez una orden de aprehensión.

Esa orden fue cumplimentada y Maldonado Herrera ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Primer plano de dos manos masculinas agarrando dos barrotes metálicos oscuros.
Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez decretó su vinculación a proceso por su participación en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. A partir de ese momento comenzó la etapa de análisis de pruebas que derivó en la sentencia.

El fallo judicial y la pena impuesta

Tras el análisis de las pruebas presentadas para demostrar la participación del acusado en los hechos, la autoridad judicial lo declaró culpable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Como consecuencia, le fue impuesta una sentencia de 52 años y dos meses de prisión. La FGJEM indicó que sus argumentos resultaron suficientes para demostrar ante el juez la culpabilidad del sentenciado en ambos delitos.

La estructura criminal “Los MG” o “Perusi”

Maldonado Herrera formaba parte de una estructura criminal denominada “Los MG” o “Perusi”, dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los municipios de Ecatepec y Tecámac.

Según se informó, esta organización también está vinculada a hechos de homicidio dentro de su zona de operación. El ataque que costó la sentencia a “El Jumiel” se enmarcó en la disputa por el control de ese territorio para la venta de droga.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, seis integrantes de esta asociación delictiva ya se encuentran detenidos por hechos diversos, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía mexiquense.

Crimen organizado y violencia en Tecámac

Tecámac, ubicado a menos de una hora de la Ciudad de México y próximo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), enfrenta una expansión del crimen organizado que convirtió a la extorsión en uno de sus principales mercados ilícitos. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura como la organización con mayor presencia en el municipio, a la que se sumarían la Nueva Familia Michoacana y remanentes del Cártel de Sinaloa.

Además, dos células vinculadas presuntamente al CJNG que operan en la zona: “La Gente de la Gente”, enfocada en extorsionar a transportistas, y “Los Hijos del Diablo”, que tendría como principales objetivos a comerciantes. Tecámac acumuló 24 asesinatos hasta el 28 de julio de 2026, con un promedio de un homicidio cada 8.1 días durante el primer semestre del año.

Otras células activas en la región Ecatepec-Tecámac

Una de las estructuras más documentadas en la zona nororiente del Estado de México es “La Chokiza”, señalada como uno de los principales generadores de violencia en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec.

Su liderazgo pasó a David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, tras la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N”, conocido como “El Choko”, ocurrida en septiembre de 2025 en Ecatepec. David “N” fue detenido el 22 de mayo de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando intentaba abordar un vuelo, por una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Condenan a más de medio siglo de prisión a "El Jumiel", miembro de "Los MG", por ultimar a balazos a un hombre en Tecámac (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo opera bajo la fachada de la asociación civil “Sumando Amigos A.C.” y se le atribuyen actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio, secuestro, despojo y robo con violencia.

Según el cuarto informe de gestión de la FGJEM, entre 2025 y 2026 se identificó la presencia de 13 grupos criminales en Ecatepec, entre bandas delictivas y organizaciones que operan bajo fachada de sindicatos: CJNG, Nuevo Imperio, Macas, Los Ivanes, Cochos, “Los 300”, USON, GOPEZ, Pelones, Los Mayas, La Chokiza, Los Masse y 25 de Marzo.

El mismo informe documentó la detención de Luis “N”, alias “El Conejo”, presunto líder de “Los 300”, en julio de 2025 como parte de la Operación Restitución, investigado por despojo de una vivienda en el Fraccionamiento Los Héroes Tecámac.

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