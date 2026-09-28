La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por producción

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Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por la producción de La Casa de los Famosos México 2026 sobre el presunto uso de bots en su participación de 2025.

“El Ese Pérez anda diciendo: ‘le compraron bots a Aarón Mercury, ahí que producción sea más sutil, que no ande pasando información full porque no se había comentado nada de esto en la casa hasta que sucedió este temita aquí afuera’”, señaló Mercury ante los medios de comunicación.

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Aaron Mercury cuestiona el manejo de información dentro de La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury insiste en que Ese Pérez habla de un tema que desconoce a fondo. “El Ese Pérez anda hablando de cosas que no sabe, pues no debería. Porque incluso aunque te pasen información, no deberías estar hablando así cuando es algo que no sabes”, agregó el influencer en la entrevista.

Un joven con sudadera de capucha agradece los mensajes y atenciones recibidas, según el texto superpuesto que aparece en la imagen. (Las Peligrosas de Aaron/ Captura X)

La controversia se reactivó el 17 de septiembre, cuando la productora Rosa María Noguerón compartió en Instagram una publicación que vinculaba la salida de Mercury en 2025 con la eliminación de Masad Altamimi en 2026, ambas atribuidas a irregularidades detectadas por un notario durante el conteo de votos.

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Mercury asegura que la producción favorece a ciertos participantes

El creador de contenido fue más allá de la disputa puntual con Ese Pérez y cuestionó el manejo general del programa. “De que mueven cosas para hacer quedar bien a algunos y a otros no, sí, eso es obvio”, afirmó Mercury.

“Ahora estoy seguro de que meten mano... que tratan de enaltecer a algunos y bajar a otros”, sostuvo el influencer, quien también descartó volver a acercarse al proyecto de Televisa. La versión coincide con un episodio previo: el 22 de septiembre trascendió en redes que se filtró por accidente el audio de un apuntador de producción, que indicaba a invitados externos hablar mal de Ese Pérez y de Gema Garoa durante una dinámica con familiares.

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Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

El antecedente de la acusación de bots contra Mercury

El señalamiento contra Mercury se sostiene en una confesión que Masad Altamimi hizo dentro de la casa, donde aseguró haber comprado 80,000 cuentas de ViX para inflar los votos a favor de su amigo durante la tercera temporada del reality, en 2025.

Ninguna de las dos salidas, ni la de Mercury en 2025 ni la de Altamimi en 2026, cuenta con una confirmación oficial de fraude por parte de Televisa o ViX. El repost de Noguerón que reavivó la polémica desapareció poco después de hacerse viral.

Aarón Mercury fue el último eliminado de la tercera temporada, el 28 de septiembre de 2025, al recibir la menor cantidad de votos entre los participantes que permanecían en riesgo, a una semana de la gran final.

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Masad y Aaron Mercury se reencuentran tras la Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

Masad Altamimi, por su parte, fue eliminado el 13 de septiembre de 2026, en la cuarta temporada, tras quedar en el carrusel final junto con Brianda Deyanara. La producción informó que esa gala registró 14,000,000 de votos en total. Su salida generó cuestionamientos porque, según reportes no confirmados, habría concentrado más del 80% de la votación para permanecer en el programa, cifra que llamó la atención de un notario y derivó en una auditoría interna.

Mercury planteó además una hipótesis sobre el mecanismo de seguridad del reality. “Por algo está ahí el notario. Pero si no, ahí tenemos que hablar sobre la seguridad del notario. Entonces no está haciendo bien su trabajo si es que se inmiscuyen bots”, declaró el influencer.

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Ese Pérez sigue en competencia rumbo a la gran final

Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz enfrentarán al público este domingo en la última eliminación previa a la semana final. (@LaCasaFamososMx)

Mientras se desarrolla la disputa pública, Ese Pérez permanece en el reality como parte de la placa de nominados junto con Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Brianda Deyanara. La gala de eliminación se realizó este domingo 27 de septiembre bajo la conducción de Galilea Montijo.

Las encuestas del canal Vaya Vaya ubicaron a Ese Pérez con el 27.5% de respaldo entre los nominados, el porcentaje más alto de la placa previo a la definición del quinto finalista de la temporada. La gran final de La Casa de los Famosos México está programada para el domingo 4 de octubre.

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