Colombia

De la Espriella puso precio a la captura de ‘Pinocho’ y lanzó advertencia: “Estamos respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”

El mandatario aseguró que las autoridades mantienen operativos en Santa Marta, Magdalena y La Guajira contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura a la que señaló de estar detrás de recientes hechos de violencia

Durante su alocución presidencial, Abelardo de la Espriella informó sobre las operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y anunció una recompensa para obtener información que permita ubicar a alias ‘Pinocho’. El mandatario también se refirió a la captura de alias ‘Yolima’ y a la muerte de alias ‘Cholo’. - crédito Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo 27 de septiembre una recompensa de $3.000 millones por información que permita ubicar a alias ‘Pinocho’, a quien identificó como el principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El mandatario hizo el anuncio durante una alocución presidencial en la que presentó un balance de las operaciones de seguridad desarrolladas en Santa Marta y otros municipios del Magdalena y La Guajira.

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De la Espriella aseguró que las autoridades están tras el paradero de ‘Pinocho’ y advirtió que el señalado cabecilla no tendría una vía de escape por la frontera con Venezuela.

“Si ‘Pinocho’ cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus. Lo estamos buscando. Estamos ahí respirándole en la nuca y lo vamos a encontrar”, afirmó el presidente.

Recompensa para ubicar a ‘Pinocho’ y otros dos señalados

Durante su intervención, el mandatario señaló que el Gobierno difundió más de 5.000 volantes de recompensa con el objetivo de obtener información que permita localizar a alias ‘Pinocho’.

De acuerdo con lo expuesto por De la Espriella, los $3.000 millones corresponden a la recompensa ofrecida por información sobre ‘Pinocho’, alias ‘Doscientos’ y alias ‘Patilizo’.

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El presidente presentó esta medida como parte de las acciones adelantadas contra la estructura que, según afirmó, opera en el área de influencia de Santa Marta, Magdalena y La Guajira.

La búsqueda de ‘Pinocho’ se desarrolla mientras la Fuerza Pública mantiene un dispositivo de seguridad en la región. De la Espriella afirmó que en la operación participan 2.500 efectivos, con apoyo aéreo, controles viales y nocturnos, además de acompañamiento al comercio y al transporte.

Alias Pinocho se autodenominó como "indígena" para evitar su extradición a los EE. UU. - crédito Policía Nacional
El Gobierno difundió más de 5.000 volantes con información sobre la recompensa para localizar a alias ‘Pinocho’. - crédito Policía Nacional

Capturaron a la pareja de ‘Pinocho’

En el balance presentado durante la alocución, De la Espriella informó sobre la captura de alias ‘Yolima’, a quien identificó como la compañera sentimental de ‘Pinocho’.

Según el presidente, durante el procedimiento fueron encontrados $29 millones en efectivo y ocho celulares.

El mandatario también informó sobre la captura de alias ‘Juancho Roy’, a quien señaló como integrante de la estructura y describió como un sicario. En ese procedimiento, según su declaración, se encontró un arma ilegal con municiones y panfletos destinados a intimidar a comerciantes y transportadores.

De acuerdo con el balance entregado por el jefe de Estado, en los procedimientos adelantados contra la estructura fueron incautados 4,5 kilogramos de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos, un vehículo, nueve tarjetas bancarias, una contadora de billetes y un dispositivo de grabación.

Entre los elementos mencionados por el presidente también se encuentran un revólver, una mini Uzi y $43 millones en efectivo. De la Espriella agregó que una de las tarjetas bancarias incautadas estaba a nombre de ‘Pinocho’.

En imágenes se puede apreciar cómo fue el operativo policial de la detención y traslado de una mujer, señalada como la pareja de alias Pinocho - crédito @supershadai / X

Gobierno reportó 23 capturas contra la estructura

El presidente aseguró que el balance acumulado de las operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada es de 23 capturas: 18 en el Magdalena y cinco en La Guajira.

De ese total, indicó que 13 fueron nuevas capturas realizadas en Santa Marta y Ciénaga. También reportó seis diligencias de registro y allanamiento.

En cuanto a la movilidad en la zona, De la Espriella señaló que fueron desbloqueados cinco puntos de la vía Santa Marta-Riohacha. Además, afirmó que el 23 de septiembre se realizaron 20 patrullajes mixtos y siete caravanas de seguridad.

El presidente sostuvo que el despliegue se mantiene en diferentes puntos de la región, con controles y presencia de la Fuerza Pública.

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, era señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Composición fotográfica X
De la Espriella señaló que la muerte de alias ‘Cholo’, segundo cabecilla de las ACSN, antecedió los hechos de violencia registrados en Santa Marta. - crédito Composición fotográfica X

La operación comenzó tras la muerte de alias ‘Cholo’

Durante la alocución, De la Espriella relacionó los operativos con los hechos ocurridos en Santa Marta después de la muerte de alias ‘Cholo’, a quien identificó como el segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según el relato del presidente, después de ese operativo integrantes de la estructura quemaron vehículos, dispararon contra cuatro negocios y amenazaron a transportadores con el propósito de afectar las actividades de la ciudad.

Ante esos hechos, el mandatario afirmó que ordenó militarizar Santa Marta y reforzar los municipios y corredores de Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe.

De la Espriella calificó las acciones atribuidas a la estructura como “narcoterrorismo” y sostuvo que su Gobierno respondió con la presencia de la Fuerza Pública.

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Abelardo de la Espriellaalias ‘Pinocho’recompensa por ‘Pinocho’Autodefensas Conquistadoras de la Sierra NevadaLos PachencaColombia-Noticias

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