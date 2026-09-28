Romero en la habitación mientras duermes: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

Una rama de romero fresco reposa sobre una almohada clara colocada en una cama iluminada con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El romero en la habitación mientras duermes es una práctica que algunas personas incorporan a su hogar por su aroma y por las creencias populares que rodean a esta planta. Sus ramas frescas pueden utilizarse como una forma sencilla de perfumar espacios y aportar una sensación herbal al dormitorio.

Además de su uso culinario, esta especie aromática está presente en productos de limpieza y cuidado personal, como aceites y shampoos. En el ámbito doméstico, también se emplea para disimular malos olores y crear ambientes con una fragancia natural, por lo que colocar un pequeño ramo puede ser una alternativa para quienes prefieren evitar aromatizantes artificiales.

PUBLICIDAD

También se encuentra relacionado con distintas tradiciones y prácticas de bienestar, en las que se le atribuyen propiedades vinculadas con la protección, la purificación y la abundancia. Sin embargo, estas asociaciones forman parte de creencias populares y no existe evidencia científica que compruebe que la planta pueda modificar las llamadas “energías” de un espacio.

¿Para qué sirve colocar romero en la habitación?

Uno de los principales motivos para tener esta planta en el dormitorio es aprovechar su característico perfume. Las ramitas frescas desprenden un olor herbal que puede contribuir a generar una sensación agradable y fresca.

Entre las razones por las que algunas personas optan por colocarla en este espacio se encuentran:

Perfumar naturalmente: su aroma permite aportar una fragancia herbal al ambiente.

Disimular malos olores: puede utilizarse para ayudar a reducir la percepción de olores desagradables.

Crear un ambiente agradable: su fragancia puede contribuir a generar una sensación de frescura.

Formar parte de tradiciones: algunas prácticas populares consideran al romero una planta protectora.

Una infografía de Infobae sintetiza las aplicaciones del romero en la habitación y cita investigaciones de la Universidad de Northumbria sobre su impacto en la función cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El aroma del romero ayuda a la concentración?

El olor de esta planta también ha sido estudiado por su posible relación con la memoria, la atención y el estado de alerta. Investigadores de Northumbria University, en Reino Unido, analizaron los efectos del aroma del aceite esencial de romero y encontraron una relación con un mejor desempeño en determinadas pruebas cognitivas.

PUBLICIDAD

Los resultados se observaron tanto en la velocidad como en la precisión de las respuestas, por lo que los autores consideraron que el efecto no podía explicarse únicamente por responder más rápido.

Los investigadores plantearon que algunos compuestos inhalados del aroma podrían llegar a la circulación y relacionarse con determinados efectos sobre la función cognitiva.

Aun así, colocar un ramo de romero en la habitación no sustituye los hábitos necesarios para favorecer un buen descanso. Mantener horarios regulares de sueño, disminuir la exposición a pantallas antes de acostarse y contar con un entorno adecuado continúan siendo aspectos fundamentales para dormir.

PUBLICIDAD