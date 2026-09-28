México

Romero en la habitación mientras duermes: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

Además de su uso culinario, esta especie aromática está presente en productos de limpieza y cuidado personal, como aceites y shampoos

Una rama verde de romero reposa sobre una almohada de tela de color crema encima de una cama.
Una rama de romero fresco reposa sobre una almohada clara colocada en una cama iluminada con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El romero en la habitación mientras duermes es una práctica que algunas personas incorporan a su hogar por su aroma y por las creencias populares que rodean a esta planta. Sus ramas frescas pueden utilizarse como una forma sencilla de perfumar espacios y aportar una sensación herbal al dormitorio.

Además de su uso culinario, esta especie aromática está presente en productos de limpieza y cuidado personal, como aceites y shampoos. En el ámbito doméstico, también se emplea para disimular malos olores y crear ambientes con una fragancia natural, por lo que colocar un pequeño ramo puede ser una alternativa para quienes prefieren evitar aromatizantes artificiales.

PUBLICIDAD

También se encuentra relacionado con distintas tradiciones y prácticas de bienestar, en las que se le atribuyen propiedades vinculadas con la protección, la purificación y la abundancia. Sin embargo, estas asociaciones forman parte de creencias populares y no existe evidencia científica que compruebe que la planta pueda modificar las llamadas “energías” de un espacio.

¿Para qué sirve colocar romero en la habitación?

Uno de los principales motivos para tener esta planta en el dormitorio es aprovechar su característico perfume. Las ramitas frescas desprenden un olor herbal que puede contribuir a generar una sensación agradable y fresca.

Entre las razones por las que algunas personas optan por colocarla en este espacio se encuentran:

  • Perfumar naturalmente: su aroma permite aportar una fragancia herbal al ambiente.
  • Disimular malos olores: puede utilizarse para ayudar a reducir la percepción de olores desagradables.
  • Crear un ambiente agradable: su fragancia puede contribuir a generar una sensación de frescura.
  • Formar parte de tradiciones: algunas prácticas populares consideran al romero una planta protectora.
Ilustraciones de un dormitorio con un jarrón de romero, ramitas en manojo e íconos explicativos sobre un fondo claro con texto informativo.
Una infografía de Infobae sintetiza las aplicaciones del romero en la habitación y cita investigaciones de la Universidad de Northumbria sobre su impacto en la función cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El aroma del romero ayuda a la concentración?

El olor de esta planta también ha sido estudiado por su posible relación con la memoria, la atención y el estado de alerta. Investigadores de Northumbria University, en Reino Unido, analizaron los efectos del aroma del aceite esencial de romero y encontraron una relación con un mejor desempeño en determinadas pruebas cognitivas.

PUBLICIDAD

Los resultados se observaron tanto en la velocidad como en la precisión de las respuestas, por lo que los autores consideraron que el efecto no podía explicarse únicamente por responder más rápido.

Los investigadores plantearon que algunos compuestos inhalados del aroma podrían llegar a la circulación y relacionarse con determinados efectos sobre la función cognitiva.

Aun así, colocar un ramo de romero en la habitación no sustituye los hábitos necesarios para favorecer un buen descanso. Mantener horarios regulares de sueño, disminuir la exposición a pantallas antes de acostarse y contar con un entorno adecuado continúan siendo aspectos fundamentales para dormir.

Temas Relacionados

romerosueñodormirdescansomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM

La autoridades no registraron personas detenidas hasta el momento

Encuentran arsenal bélico dentro de una maleta en el AICM

My Hero Academia en concierto en México: venta de boletos, fechas y precios del World Tour en el Pepsi Center

La gira mundial por el décimo aniversario del anime tendrá una sola fecha en la Ciudad de México en el 2027

My Hero Academia en concierto en México: venta de boletos, fechas y precios del World Tour en el Pepsi Center

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

El “Cocoliso” jugó la final del Guardianes 2020 con el conjunto universitario, fue uno de los elementos más importantes en ataque, razón por la que confesó su cariño a la institución

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec

Amenazan con narcomanta al alcalde de Ojocaliente tras explosión de coche bomba en comandancia municipal: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Gears of War E-Day: Xbox México celebra el legado de la saga junto a sus fans

Gears of War E-Day: Xbox México celebra el legado de la saga junto a sus fans

Wendy Guevara paraliza el Auditorio Nacional con sorpresivo “beso de tres” junto a Jorge Medina y Josi Cuen

My Hero Academia en concierto en México: venta de boletos, fechas y precios del World Tour en el Pepsi Center

Festival de Hadas y Duendes vuelve al Desierto de los Leones: fechas y cómo comprar boletos

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

DEPORTES

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Isaac del Toro finaliza en el quinto lugar dentro del Mundial de Ciclismo de Ruta

China Open 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el torneo de tenis desde México

México vs Perú: estos son los jugadores y entrenadores peruanos que han pasado por la Liga MX