Venezuela

Una ONG denunció que todavía hay más de 70 medios bloqueados en Venezuela

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ordenó el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web

La ONG VE sin Filtro denunció que 177 dominios web continuaban bloqueados en Venezuela pese al anuncio del Gobierno. REUTERS/Eduardo Muñoz
La ONG VE sin Filtro denunció que 177 dominios web continuaban bloqueados en Venezuela pese al anuncio del Gobierno. REUTERS/Eduardo Muñoz
Guardar

En Venezuela permanecían bloqueados este viernes 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, ocho días después de que el Gobierno anunciara el levantamiento de estas restricciones, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro. El reclamo se produjo el mismo día en que concluía el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, centrado específicamente en la libertad de expresión.

La ONG precisó, a través de la red social X, que entre los sitios inaccesibles figuran medios venezolanos como TalCual y El Nacional, además del portal de investigación Armando.info, que ha revelado casos de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

PUBLICIDAD

También continuaban bloqueados el canal NTN24 y el estadounidense The Wall Street Journal. Infobae es otro de los medios que permanece bloqueado desde el 10 de octubre de 2014.

Más allá de los portales informativos, la organización contabilizó bloqueos a 30 dominios de herramientas como VPN utilizadas para evadir las restricciones, a 25 plataformas de multimedia, comercio y comunicación, a 19 portales de política y a diez páginas sobre derechos humanos. También detectó nueve sitios de pornografía y dos redes sociales inaccesibles, además de una decena de dominios adicionales vinculados a economía, salud y comunicación.

VE sin Filtro exigió el desbloqueo de la totalidad de los dominios afectados, así como transparencia “con cada orden de censura emitida en los últimos años y garantías de que no habrá más bloqueos arbitrarios”. La organización sostuvo además: “Quedó claro que desbloquear, o seguir bloquear, es una decisión política”.

PUBLICIDAD

Portales de investigación como Armando.info y diarios internacionales como Infobae figuraron entre los sitios inaccesibles.
Portales de investigación como Armando.info y diarios internacionales como Infobae figuraron entre los sitios inaccesibles.

El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector, había anunciado el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales” por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el miércoles previo a la denuncia de la ONG, ese anuncio solo se había traducido en el desbloqueo de 18 dominios, entre ellos la Agencia EFE.

Ese mismo día había comenzado el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en el país, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación del chavismo estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, mientras que el sector opositor fue liderado por Dinorah Figuera.

Para este segundo ciclo, extendido dos días y que debía finalizar este viernes, ambas partes instalaron una mesa técnica sobre libertad de expresión y derecho a la información. También conformaron una comisión “encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”, entre ellos la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del doble terremoto de junio, temas ya tratados en el primer ciclo de negociaciones.

Rodríguez ordena un nuevo desbloqueo

Las restricciones digitales afectaron además a treinta herramientas VPN y diez páginas dedicadas a los derechos humanos.
Las restricciones digitales afectaron además a treinta herramientas VPN y diez páginas dedicadas a los derechos humanos.

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, Rodríguez ordenó el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que seguían bloqueados en el país. La decisión se comunicó “en atención a este esfuerzo conjunto” tras recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición.

El anuncio se difundió a través de un comunicado en redes sociales del ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, que fue borrado y republicado posteriormente para reemplazar la palabra “desbloqueo” por “medidas administrativas”. El texto no detalló qué portales o plataformas serían desbloqueados ni precisó la cantidad de dominios involucrados.

El comunicado señaló que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El Gobierno reafirmó además “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento” y expresó que “aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”.

Temas Relacionados

VenezuelaCensuraLibertad de expresiónDelcy Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela anunció la recuperación casi total de las operaciones en el puerto de La Guaira tras los daños del doble terremoto

El ministro de Transporte informó que la actividad marítima se recuperó en más del 95% tres meses después de los sismos, aunque algunos componentes de la infraestructura aún necesitan obras de rehabilitación de mayor alcance

Venezuela anunció la recuperación casi total de las operaciones en el puerto de La Guaira tras los daños del doble terremoto

¿Está Venezuela avanzando hacia la democracia?

Nueve meses después de la captura de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez al poder interino, Washington enfrenta un escenario más complejo de lo previsto, marcado por negociaciones entre el gobierno y la oposición, nuevos acuerdos petroleros y la advertencia de Trump de que el país todavía no está en condiciones de votar

¿Está Venezuela avanzando hacia la democracia?

Venezolanos protestaron ante el CNE para exigir elecciones presidenciales y que se permita el regreso de María Corina Machado

Los asistentes corearon consignas de apoyo a la dirigente, quien permanece en Panamá desde su viaje a Noruega en diciembre. Delcy Rodríguez prometió comicios, pero sin dar una fecha concreta

Venezolanos protestaron ante el CNE para exigir elecciones presidenciales y que se permita el regreso de María Corina Machado

Sin definir una fecha, Delcy Rodríguez dijo que habrá elecciones en Venezuela y celebró el acuerdo petrolero con Estados Unidos

La presidenta encargada afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Caracas busca abrir una nueva etapa política basada en el diálogo y la participación de todas las fuerzas, al tiempo que destacó el acercamiento con la administración de Donald Trump

Sin definir una fecha, Delcy Rodríguez dijo que habrá elecciones en Venezuela y celebró el acuerdo petrolero con Estados Unidos

Marco Rubio confirmó que la transición en Venezuela “está en marcha” y detalló las condiciones para celebrar elecciones

El secretario de Estado dijo desconocer los detalles sobre los intentos de la líder opositora María Corina Machado de regresar a Venezuela y destacó que es “muy valiente”

Marco Rubio confirmó que la transición en Venezuela “está en marcha” y detalló las condiciones para celebrar elecciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre: murió niño de 12 años en telesecundria de Acolman

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 25 de septiembre

Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos de Ibagué fueron condenados por torturar a menores de edad: “Los amarraban de las extremidades”

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

DEPORTES

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en un apasionante Superclásico de Reserva: el blooper del arquero “millonario”

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron por la renovación del contrato: el mensaje de la AFA

Florencia Andersen analizó la tensión entre Colapinto y Gasly en Alpine: “La pica es verdadera”

Cabo Verde volvió a jugar tras su histórica participación en el Mundial 2026: el grosero error que cometió Vozinha

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

Dakota Johnson revela cómo fue trabajar bajo las órdenes de Taylor Swift en “Patient Zero”: “Respetamos nuestras mentes creativas”

La mujer que acusó a Jay-Z de violación sexual se retracta: “Nunca me reuní con él”

Angelina Jolie se opone a Brad Pitt y le pide que deje de exigir sus datos financieros

El New York Film Festival abrirá con James Gray y cerrará con un documental de Ava DuVernay

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda