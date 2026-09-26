Una ONG denunció que todavía hay más de 70 medios bloqueados en Venezuela

La ONG VE sin Filtro denunció que 177 dominios web continuaban bloqueados en Venezuela pese al anuncio del Gobierno. REUTERS/Eduardo Muñoz

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En Venezuela permanecían bloqueados este viernes 177 dominios de sitios web, entre ellos 72 de medios de noticias, ocho días después de que el Gobierno anunciara el levantamiento de estas restricciones, según denunció la organización no gubernamental VE sin Filtro. El reclamo se produjo el mismo día en que concluía el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, centrado específicamente en la libertad de expresión.

La ONG precisó, a través de la red social X, que entre los sitios inaccesibles figuran medios venezolanos como TalCual y El Nacional, además del portal de investigación Armando.info, que ha revelado casos de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

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También continuaban bloqueados el canal NTN24 y el estadounidense The Wall Street Journal. Infobae es otro de los medios que permanece bloqueado desde el 10 de octubre de 2014.

Más allá de los portales informativos, la organización contabilizó bloqueos a 30 dominios de herramientas como VPN utilizadas para evadir las restricciones, a 25 plataformas de multimedia, comercio y comunicación, a 19 portales de política y a diez páginas sobre derechos humanos. También detectó nueve sitios de pornografía y dos redes sociales inaccesibles, además de una decena de dominios adicionales vinculados a economía, salud y comunicación.

VE sin Filtro exigió el desbloqueo de la totalidad de los dominios afectados, así como transparencia “con cada orden de censura emitida en los últimos años y garantías de que no habrá más bloqueos arbitrarios”. La organización sostuvo además: “Quedó claro que desbloquear, o seguir bloquear, es una decisión política”.

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Portales de investigación como Armando.info y diarios internacionales como Infobae figuraron entre los sitios inaccesibles.

El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector, había anunciado el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales” por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hasta el miércoles previo a la denuncia de la ONG, ese anuncio solo se había traducido en el desbloqueo de 18 dominios, entre ellos la Agencia EFE.

Ese mismo día había comenzado el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en el país, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. La delegación del chavismo estuvo encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, mientras que el sector opositor fue liderado por Dinorah Figuera.

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Para este segundo ciclo, extendido dos días y que debía finalizar este viernes, ambas partes instalaron una mesa técnica sobre libertad de expresión y derecho a la información. También conformaron una comisión “encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos”, entre ellos la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, destinadas a atender a las víctimas del doble terremoto de junio, temas ya tratados en el primer ciclo de negociaciones.

Rodríguez ordena un nuevo desbloqueo

Las restricciones digitales afectaron además a treinta herramientas VPN y diez páginas dedicadas a los derechos humanos.

Horas después de conocerse la denuncia de VE sin Filtro, Rodríguez ordenó el levantamiento “inmediato” de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que seguían bloqueados en el país. La decisión se comunicó “en atención a este esfuerzo conjunto” tras recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición.

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El anuncio se difundió a través de un comunicado en redes sociales del ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, que fue borrado y republicado posteriormente para reemplazar la palabra “desbloqueo” por “medidas administrativas”. El texto no detalló qué portales o plataformas serían desbloqueados ni precisó la cantidad de dominios involucrados.

El comunicado señaló que Rodríguez recibió con “beneplácito” los informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El Gobierno reafirmó además “su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento” y expresó que “aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano”.

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