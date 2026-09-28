Colombia

Abelardo de la Espriella anunció inversión de empresa internacional por USD 1.000 millones en Colombia para ampliar producción, distribución y apoyar al campo

El mandatario aseguró que el desembolso se ejecutará durante los próximos cinco años y que la apuesta empresarial también tendrá impacto en el empleo, en más de 2.000 agricultores y en los tenderos del país

crédito Presidencia de la República
La expansión incluye un componente de distribución que busca fortalecer la presencia de los productos en el mercado nacional - crédito Presidencia de la República
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Una inversión de USD 1.000 millones para los siguientes cinco años fue anunciada el domingo 27 de septiembre de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella para Colombia, en una decisión que contempla ampliar la producción, modernizar operaciones y fortalecer la distribución de la compañía en el país.

El jefe de Estado reveló la noticia del millonario desembolso a través de su cuenta de X y aseguró que tendrá efectos sobre el empleo y distintas cadenas productivas.

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Según el mandatario, la apuesta empresarial también respaldará a más de 2.000 agricultores y fortalecerá la actividad de los tenderos colombianos. “La confianza se demuestra invirtiendo”, escribió De la Espriella al presentar la decisión como una señal de confianza del sector privado en el país.

Abelardo de la Espriella anunció una inversión de US$1.000 millones para Colombia durante los próximos cinco años -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció una inversión de US$1.000 millones para Colombia durante los próximos cinco años -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El anuncio se conoce pocas semanas después de que el Gobierno y la compañía PepsiCo avanzaran en una agenda para aumentar la producción nacional de materias primas destinadas a la industria de alimentos. El 6 de septiembre, el Ministerio de Agricultura informó sobre una reunión en la que se analizaron alternativas para mejorar la productividad y calidad de cultivos como papa, plátano y maíz amarillo.

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Uno de los puntos identificados durante ese encuentro fue el potencial del Tolima. De acuerdo con la cartera que lidera Indalecio Dangond Baquero, en ese departamento existen más de 60.000 hectáreas con distritos de riego que podrían permitir alternar la producción de arroz y maíz amarillo.

El Ministerio de Agricultura estimó que esa zona tendría capacidad para atender una necesidad de entre 17.000 y 23.000 toneladas de maíz amarillo para la industria.

La conversación estuvo encabezada por Indalecio Dangond Baquero y María Paula Cano, directora senior de Asuntos Corporativos y Gobierno para América Latina de la multinacional. El objetivo planteado fue conectar de manera más eficiente la producción de los agricultores con las necesidades de la industria de alimentos.

“Estas son las alianzas estratégicas que estamos necesitando de las industrias de alimentos. El patrimonio más importante que tiene la industria de alimentos en Colombia son los productores del campo. Si le va bien al productor, le va bien a la industria”, afirmó Dangond durante ese encuentro.

La inversión contempla ampliar la producción y modernizar las operaciones de la compañía en el país - crédito Ministerio de Agricultura
La inversión contempla ampliar la producción y modernizar las operaciones de la compañía en el país - crédito Ministerio de Agricultura

Para acompañar este tipo de acuerdos, el ministerio señaló que el Gobierno dispone de instrumentos relacionados con crédito, incentivos para sistemas de riego y mecanización, además de mecanismos para facilitar el acceso a semillas mejoradas. La intención es aumentar la productividad y mejorar la capacidad de los productores para responder a la demanda de la industria.

Ejes clave del millonario desembolso

La nueva inversión anunciada contempla tres líneas: aumentar la producción, modernizar las operaciones y ampliar la capacidad de distribución. El anuncio presidencial no detalló cuánto dinero se destinará a cada una de esas áreas, por lo que el alcance específico de cada frente todavía está por conocerse.

La dimensión agrícola adquiere relevancia porque la operación industrial depende de materias primas producidas en el país. La propia compañía señala que trabaja con proveedores agrícolas locales y que compra importantes volúmenes de papa, plátano y maíz a productores colombianos.

El nuevo desembolso también se suma a inversiones realizadas previamente en el país. De acuerdo con la información incluida en el anuncio sobre la operación, la compañía ya destinó recursos a sus plantas y actividades productivas en Colombia durante los últimos años.

El anuncio también apunta a fortalecer la cadena agrícola y respaldar a más de 2.000 agricultores colombianos -crédito Carlos Ortega/EFE
El anuncio también apunta a fortalecer la cadena agrícola y respaldar a más de 2.000 agricultores colombianos -crédito Carlos Ortega/EFE

En su mensaje del domingo 27 de septiembre, De la Espriella sostuvo que el Gobierno seguirá buscando nuevas inversiones privadas que, según dijo, permitan aumentar la producción y generar oportunidades de empleo: “Seguiremos trabajando para que lleguen más inversiones que produzcan y generen oportunidades”.

Así, el anuncio de los USD 1.000 millones abre una nueva etapa para la operación de la multinacional en Colombia, pero se conecta con una discusión que el Gobierno nacional ya había puesto sobre la mesa: cómo lograr que el crecimiento de la industria de alimentos se traduzca en una mayor demanda y mejores condiciones de productividad para los agricultores que hacen parte de esas cadenas.

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