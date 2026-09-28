Así será la ALO Sur: la obra vial que promete conectar Sibaté con Fontibón en 20 minutos tendrá un peaje dentro de Bogotá

El corredor de veinticuatro kilómetros canalizará el transporte pesado y particular entre Sibaté y Fontibón, aliviando el flujo vehicular en uno de los accesos principales más congestionados del territorio distrital y sus municipios vecinos - crédito IDU

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Las obras de la ALO Sur comenzaron y abrirán un nuevo corredor de 24,5 kilómetros entre Chusacá, en Soacha, y la calle 13, en Fontibón, con el objetivo de aliviar la presión sobre la Autopista Sur y conectar el suroccidente de Bogotá con el centro de la ciudad. El proyecto también tendrá el primer peaje ubicado dentro del perímetro de la capital.

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Sur será construida y operada bajo un esquema 5G liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Gerencia para Bogotá. La obra atravesará los municipios de Sibaté, Soacha, Mosquera y las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón.

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La ALO Sur inició su fase de construcción el 22 de septiembre y tendrá un plazo de cuatro años. La primera calzada, ubicada al oriente, entrará en servicio durante los dos primeros años y funcionará inicialmente en ambos sentidos; la segunda, al occidente, se habilitará en los dos años posteriores para completar el corredor en doble calzada.

Un corredor para descongestionar la Autopista Sur

El nuevo eje vial busca ofrecer una alternativa de acceso y salida de Bogotá para vehículos particulares y de carga. El trazado comienza en la intersección de El Muña, en el sector de Chusacá, donde conecta con el corredor Bogotá-Girardot, y termina en la calle 13, con conexión hacia el occidente de la capital.

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Las obras de la ALO Sur abarcan un corredor de 24,5 kilómetros entre Sibaté y la calle 13 para reducir la congestión de la Autopista Sur - crédito IDU/ALO SUR

La obra contempla una vía expresa de dos carriles por sentido, 46 puentes y dos intersecciones a desnivel: una en Canoas, en Soacha, y otra en la conexión con la calle 13. El corredor también enlazará con Mosquera y Sibaté.

Según la información del proyecto, el recorrido entre la intersección de El Muña y la calle 13 podrá realizarse en 20 minutos. La iniciativa está dirigida a reducir la congestión de la Autopista Sur, una de las entradas por las que circula parte de la carga que abastece a Bogotá.

La ANI señaló que la ejecución de la ALO Sur beneficiará de forma directa a más de dos millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón, además de generar más de 16.000 empleos. El proyecto cuenta con una inversión de $1,25 billones en Capex y $0,76 billones en Opex, calculados a precios de diciembre de 2025.

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El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, afirmó que la entidad adelanta gestiones para resolver asuntos pendientes de redes y predios: “También lideramos una mesa en la Superintendencia de Notariado y Registro, junto al director del IDU y su equipo, para destrabar 37 proyectos fundamentales para el Cable de Potosí”.

La Agencia Nacional de Infraestructura ejecuta el proyecto de la ALO Sur bajo el esquema 5G junto con el Instituto de Desarrollo Urbano - crédito IDU/ALO SUR

El peaje estará en Bosa, luego del puente sobre el río Bogotá

La construcción de la ALO Sur incluirá una estación de peaje para los vehículos que ingresen a Bogotá desde Mosquera. Juan Carlos Guevara, ingeniero de la ANI, indicó que el punto de cobro estará en la localidad de Bosa, después de cruzar el puente sobre el río Bogotá.

“El momento en que ingresamos desde Mosquera y cruzamos el puente del río Bogotá, ahí se encontrará el peaje”, explicó Guevara. La ANI no ha precisado el valor de la tarifa ni la fecha en que comenzará el cobro.

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La entidad sostiene que la instalación de la estación no corresponde a un cambio reciente en el diseño de la obra. El Acuerdo 13 de 1998 ya contemplaba que la ALO funcionara como una vía de pago.

El trazado incluye un segundo puente sobre el río Bogotá y un puente sobre el río Balsillas y el canal Victoria. También prevé estructuras de paso en sectores de aguas lluvias, entre ellos los canales Castilla, Magdalena y Alsacia.

El primer peaje ubicado dentro del perímetro urbano de Bogotá se instalará en la localidad de Bosa - crédito IDU/ALO SUR

La gerente para Bogotá, Clara Sandoval, sostuvo que la vía responde a una demanda de conectividad del suroccidente. “Esta vía es un sueño de todos los bogotanos para descongestionar el suroccidente”, afirmó.

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Las fases de obra y las unidades funcionales

La ejecución comenzará con intervenciones en la calzada oriental, divididas en las unidades funcionales 1, 2 y 3. El tramo entre Chusacá y Canoas, identificado como Unidad Funcional 0, entrará en operación y mantenimiento con trabajos en drenajes, señalización, seguridad vial y carpeta asfáltica.

La Unidad Funcional 1 comprende 9,5 kilómetros entre Canoas y el estribo norte del puente sobre el río Bogotá. Allí se mejorará y rehabilitará el corredor existente, además de construir el enlace a desnivel de este sector, que conectará Soacha con la vía a Mondoñedo.

La Unidad Funcional 2 tendrá 6,1 kilómetros entre el río Bogotá y la avenida Américas. El primer subtramo, de 1,8 kilómetros, rehabilitará la calzada oriental hasta la proyección de la avenida Bosa. El segundo, de 4,3 kilómetros, construirá una vía nueva entre esa avenida y la avenida Américas.

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El plan de construcción de la ALO Sur contempla un plazo de cuatro años y abrirá su primera calzada en los primeros dos años - crédito IDU/ALO SUR

Entre la avenida Américas y la calle 13 se construirá la Unidad Funcional 3, de 3,3 kilómetros. Este segmento incluirá la primera etapa del enlace con la calle 13 y una estructura de paso sobre la Alameda El Porvenir.

El director del IDU, Orlando Molano, afirmó que las entidades ya trabajan en los predios cercanos al Metro de Bogotá, el parque Gibraltar y el Cefe: “Nos estamos articulando y ayudándonos para avanzar y destrabar las obras”.

Alameda, ciclorrutas y reserva para TransMilenio

La ALO Sur incorporará una alameda de 9,5 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá y la calle 13. El espacio tendrá 16 metros de ancho y reunirá cerca de 153.000 metros cuadrados de espacio público, con andenes, plazoletas, zonas verdes y una ciclorruta.

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El proyecto también prevé una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental, entre Canoas y el parque arqueológico Canoas. En Gibraltar, la obra permitirá una conexión con el sistema TransMilenio.

El diseño deja reservas en el separador central y en los costados para una futura implementación de transporte masivo tipo TransMilenio, junto con calzadas de servicio.

El trazado de la ALO Sur incorpora una alameda de 9,5 kilómetros y reserva espacio en el separador central para el sistema Transmilenio - crédito IDU/ALO SUR

Las unidades funcionales 4, 5 y 6 completarán la calzada occidental, ampliarán el tramo entre El Muña y Canoas a 4 carriles y construirán el puente sobre el río Bogotá en el sector de Alicachín.