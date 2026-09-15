Venezuela

Venezuela: calculan un tipo de cambio de 1.270 bolívares por dólar ante la ausencia de una política monetaria “sensata”

El director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra, subraya la necesidad de que las nuevas inversiones no se limiten al sector petrolero y sostiene que el país crece a un ritmo inferior al que exige su recuperación

La inflación en Venezuela afecta enormemente a los ahorros de los venezolanos.
La inflación en Venezuela afecta enormemente a los ahorros de los venezolanos. Foto: EFE
Guardar

En enero, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 300 bolívares por dólar. Hoy alcanza los 842 bolívares. ¿Hasta dónde llegará este año? “Nosotros tenemos una estimación de que el dólar (oficial) podría estar alrededor de los 1.270 bolívares” para el cierre de 2026, responde el economista y director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra.

Según estos cálculos, la tasa paralela -que, al final, termina marcando los precios y el ritmo de la economía- remontaría los 1.400 bolívares por dólar. “Nosotros no estimamos que de alguna forma va a haber un cambio fundamental ni en la política monetaria ni en la política fiscal”, declaró el experto en una entrevista concedida a la emisora local Unión Radio.

PUBLICIDAD

Al identificar los obstáculos que impiden la recuperación de la economía venezolana, Ibarra señaló la ausencia de unas políticas monetarias y fiscales “medianamente sensatas”. Cuestionó que el régimen chavista continúe con “el juego del financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV)”.

“Necesitamos un sistema financiero que comience de alguna manera a servir de palanca para que la economía pueda pueda crecer”, observó el consultor, tras destacar la importancia de que las nuevas inversiones y desarrollos no se limiten al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país.

Bolsillo

En cuanto a la remuneración que perciben los trabajadores, apuntó que Venezuela enfrenta un “problema fundamental” con la existencia de un esquema de cambio dual. Explicó que esa es la fórmula a la que apela el gobierno para financiarse, estrujando los bolsillos de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

“La mayoría de los asalariados recibe un pago de acuerdo a un tipo de cambio y, en muchos casos, cuando van a hacer la compra encuentran un tipo de cambio un poco superior. Esa brecha básicamente es lo que está aprovechando el BCV y el gobierno para financiarse”, detalló el director de Econométrica.

Economistas cuestionan la política monetaria que viene ejecutando el gobierno interino de Delcy Rodríguez. REUTERS/Ranu Abhelakh
Economistas cuestionan la política monetaria que viene ejecutando el gobierno interino de Delcy Rodríguez. REUTERS/Ranu Abhelakh

Ibarra considera que la formalización del empleo en Venezuela es “tremendamente difícil”, dado que en la práctica el gobierno “destruyó” las prestaciones sociales. “El ‘empleo formal’ que existe en Venezuela es de índole público. Se necesita efectivamente que el sector privado comience a regularizar ciertas relaciones laborales, pero bajo la ley actual eso es absolutamente inviable”, afirmó.

El consultor aseveró que la economía venezolana ha seguido creciendo, tal como lo reporta el BCV; sin embargo, explicó que esa estadística está muy por debajo de lo que demanda Venezuela para recuperar lo que registraba en 2013.

El BCV habla de un 7% y nosotros estimamos un 8% para final del año, un crecimiento relativamente elevado, pero no lo que el país necesita para recuperarse o para alcanzar a otros pares de la región”, sostuvo Ibarra.

Temas Relacionados

VenezuelaEconomíaDevaluación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela volvió a clases con 87 escuelas en riesgo y más de 86.000 alumnos reubicados tras los sismos de junio

El doble terremoto dejó más de 1.000 centros educativos con daños y 11 completamente colapsados. El Gobierno no descarta demoler y reconstruir los más afectados

Venezuela volvió a clases con 87 escuelas en riesgo y más de 86.000 alumnos reubicados tras los sismos de junio

Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un nuevo centro energético mundial para desplazar a Medio Oriente

El secretario del Interior, Doug Burgum, destacó el potencial del petróleo y el carbón venezolano, y afirmó que este último podría destinarse tanto a la exportación como a la generación eléctrica para reconstruir la red nacional del país caribeño

Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un nuevo centro energético mundial para desplazar a Medio Oriente

Una nueva alianza opositora venezolana exige elecciones presidenciales con María Corina Machado como candidata

El grupo, integrado por nueve organizaciones, reclama el fin de la inhabilitación contra la líder opositora y un Consejo Electoral imparcial, mientras Trump evita fijar una fecha para los comicios

Una nueva alianza opositora venezolana exige elecciones presidenciales con María Corina Machado como candidata

Federación de Maestros de Venezuela: las escuelas carecen de servicios y los salarios son de hambre

En pleno inicio de clases, la organización sindical desmiente el discurso oficial y critica la “ausencia de un Programa de Alimentación Escolar permanente, completo y de calidad”

Federación de Maestros de Venezuela: las escuelas carecen de servicios y los salarios son de hambre

El chavismo disminuirá el crédito para empresas y hogares pese a necesidad de financiamiento

Economista Asdrúbal Oliveros avizora un incremento del gasto público y la aplicación de medidas para tratar de atenuar el impacto sobre el tipo de cambio

El chavismo disminuirá el crédito para empresas y hogares pese a necesidad de financiamiento
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reniec revela que solo 3,7 millones de peruanos aceptan donar órganos y tejidos, según Reniec

Reniec revela que solo 3,7 millones de peruanos aceptan donar órganos y tejidos, según Reniec

Hacienda busca atraer inversión privada para impulsar proyectos de energía, movilidad y campo sostenible en México

Chats, muebles y fechas que no cierran: por qué la Justicia sobreseyó a los hermanos Caputo por el financiamiento a Revolución Federal

¿Por qué Christian Ebere sí viajó a Miami y Cruz Azul no? Esta es la razón que lo adelantó al partido de Campeones Cup

Diego Guauque volvió al oncólogo y recibió una noticia sobre su cáncer: “Vuelvo a vivir lo mismo”

DEPORTES

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y San Pablo definirán en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Una liga evalúa trasladar su temporada ante el calor extremo

“Me despidieron”: Pizzi contó el detrás de escena de la divertida anécdota tras fichar a De Paul en Valencia

Histórico: Argentina cortó con la hegemonía de Brasil y ganó el oro en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos tras 30 años

El inesperado “efecto Haaland” que hizo crecer la compra de zanahorias tras el Mundial

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

Tom Cruise confiesa que no le teme a morir en una escena de riesgo: “Me gusta estar al borde de un precipicio”

“Empezaron a darme el reconocimiento que merezco”: Dave Franco habló sobre construir una carrera bajo la sombra de su hermano James

Premios Emmy 2026: dónde ver las series ganadoras de la gala más importante de la TV

Murió Yuri Nakamura, estrella de 'Romantics Anonymous'

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales