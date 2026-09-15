Venezuela: calculan un tipo de cambio de 1.270 bolívares por dólar ante la ausencia de una política monetaria “sensata”

La inflación en Venezuela afecta enormemente a los ahorros de los venezolanos. Foto: EFE

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En enero, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 300 bolívares por dólar. Hoy alcanza los 842 bolívares. ¿Hasta dónde llegará este año? “Nosotros tenemos una estimación de que el dólar (oficial) podría estar alrededor de los 1.270 bolívares” para el cierre de 2026, responde el economista y director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra.

Según estos cálculos, la tasa paralela -que, al final, termina marcando los precios y el ritmo de la economía- remontaría los 1.400 bolívares por dólar. “Nosotros no estimamos que de alguna forma va a haber un cambio fundamental ni en la política monetaria ni en la política fiscal”, declaró el experto en una entrevista concedida a la emisora local Unión Radio.

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Al identificar los obstáculos que impiden la recuperación de la economía venezolana, Ibarra señaló la ausencia de unas políticas monetarias y fiscales “medianamente sensatas”. Cuestionó que el régimen chavista continúe con “el juego del financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV)”.

“Necesitamos un sistema financiero que comience de alguna manera a servir de palanca para que la economía pueda pueda crecer”, observó el consultor, tras destacar la importancia de que las nuevas inversiones y desarrollos no se limiten al sector petrolero, principal fuente de ingresos del país.

Bolsillo

En cuanto a la remuneración que perciben los trabajadores, apuntó que Venezuela enfrenta un “problema fundamental” con la existencia de un esquema de cambio dual. Explicó que esa es la fórmula a la que apela el gobierno para financiarse, estrujando los bolsillos de los ciudadanos.

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“La mayoría de los asalariados recibe un pago de acuerdo a un tipo de cambio y, en muchos casos, cuando van a hacer la compra encuentran un tipo de cambio un poco superior. Esa brecha básicamente es lo que está aprovechando el BCV y el gobierno para financiarse”, detalló el director de Econométrica.

Economistas cuestionan la política monetaria que viene ejecutando el gobierno interino de Delcy Rodríguez. REUTERS/Ranu Abhelakh

Ibarra considera que la formalización del empleo en Venezuela es “tremendamente difícil”, dado que en la práctica el gobierno “destruyó” las prestaciones sociales. “El ‘empleo formal’ que existe en Venezuela es de índole público. Se necesita efectivamente que el sector privado comience a regularizar ciertas relaciones laborales, pero bajo la ley actual eso es absolutamente inviable”, afirmó.

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El consultor aseveró que la economía venezolana ha seguido creciendo, tal como lo reporta el BCV; sin embargo, explicó que esa estadística está muy por debajo de lo que demanda Venezuela para recuperar lo que registraba en 2013.

“El BCV habla de un 7% y nosotros estimamos un 8% para final del año, un crecimiento relativamente elevado, pero no lo que el país necesita para recuperarse o para alcanzar a otros pares de la región”, sostuvo Ibarra.