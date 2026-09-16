Confesión de Alex Saab “es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado de Venezuela”

Nicolás Maduro abraza a Alex Saab, quien enfrentaba cargos de soborno en Estados Unidos, tras su liberación por parte del gobierno estadounidense, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

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Con la decisión del exministro venezolano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de declararse culpable de lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, comienzan a revelarse datos y conexiones que confirman los millonarios casos de corrupción que rodearon al programa gubernamental de distribución de alimentos conocido como CLAP.

“La declaración de culpabilidad por enriquecimiento ilícito y lavado hecha por el estratega de los CLAP y co-acusados, es un hito en la perpetración del mayor crimen alimentario de Estado del país. Estos archivos son documentos clave para nuestra memoria”, destacó Susana Raffalli, experta en nutrición pública y seguridad alimentaria.

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Raffalli apuntó que “el fraude alimentario en los esquemas de protección social del Estado venezolano admitido en una corte por sus perpetradores, ocurrió con el silencio de las instancias ante quienes hicimos las denuncias en ese momento”.

Entre los que ignoraron la situación, mencionó a FIAN Internacional (institución dedicada al derecho a la alimentación y nutrición adecuadas), FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y a la señora Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación entre 2014 y 2020.

El régimen chavista organizó un plan de distribución de alimentos llamado CLAP, que se convirtió en fuente de casos de corrupción.

Como piezas de dominó, Saab cayó tras su jefe Maduro, capturado junto con su esposa Cilia Flores el 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez no solo sacó del gabinete ministerial al empresario de origen colombiano, sino que el 16 de mayo lo entregó a la justicia norteamericana, que lo requería por distintos casos de corrupción.

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El régimen chavista siempre defendió su supuesta inocencia, mientras decía que era víctima de una persecución del “imperio” norteamericano. Saab fue detenido una primera vez en junio de 2020 en Cabo Verde y posteriormente lo extraditaron a Estados Unidos en octubre de 2021.

El gobierno de Maduro le dio el título de “diplomático” y se batió por su libertad, que consiguió en diciembre de 2023 tras pactar un canje de prisioneros con la administración de Joe Biden. Ahora el antiguo funcionario reconoce que participó en una trama que desvió cientos de millones de dólares en el marco de un plan que el oficialismo desplegó para atender la crisis alimentaria.

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Intereses

“Con el reconocimiento de culpabilidad del ‘exministro’ y ‘diplomático’ del actual gobierno por importación de alimentos para supuestos programas de beneficio a los más necesitados, se pone en relieve la realidad de la lucha que se ha dado para sostener la producción local”, expresó Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar).

Albornoz, quien también encabezó la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), agregó: “Atacar la propiedad, la tierra que cultivamos, la producción nacional y fomentar esquemas como ‘cajas CLAP’, ‘importaciones sin contingentar’ y otras acostumbradas prácticas suficientemente denunciadas, sólo constituyen la prueba de que el Estado no existe. Sólo intereses personales”.

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Delcy Rodríguez removió a Saab del tren ministerial y posteriormente autorizó su entrega a Estados Unidos.

El periodista Roberto Deniz recordó que “en un tribunal de Caracas aún está la demanda de Alex Saab, introducida por su abogado Amir Nassar, contra mí y los tres editores fundadores de ArmandoInfo por ‘difamación e injuria’ porque el señor Saab decía que no tenía nada que ver con Maduro, ni con los CLAP”. Estos cuatro reporteros que se dedicaron a desentrañar los negocios turbios del colaborador de Maduro, tuvieron que marcharse al exilio por la persecución judicial en su contra.

“A Alex Saab le permitieron robar a manos llenas, lo encubrieron, pusieron el Estado a su servicio, quisieron hacerlo ‘diplomático’ (para protegerlo). Maduro y Cilia Flores no son los únicos responsables de lo que hizo. También Delcy y Jorge Rodríguez lo son”, aseveró Deniz.

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El partido Primero Justicia exigió que todos los involucrados en la trama rindan cuentas al país. “Detrás de cada dólar saqueado hubo familias pasando hambre, niños en desnutrición y familias venezolanas obligados a abandonar el país buscando un mejor futuro”, expresaron.