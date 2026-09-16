Venezuela

Estimaron en más de USD 20.000 millones la recuperación de Venezuela tras los devastadores terremotos

Según la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron daños y pérdidas por USD 14.831 millones de dólares en los siete estados afectados

Gran parte de la zona que resultó afectada por los terremotos de junio en Catia La Mar (Venezuela) (EFE/ Henry Chirinos)
Gran parte de la zona que resultó afectada por los terremotos de junio en Catia La Mar (Venezuela) (EFE/ Henry Chirinos)
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Las necesidades de recuperación de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ascienden hasta los USD 21.000 millones, de acuerdo con la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA, por sus siglas en inglés), presentada este martes en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio calculó en USD 14.831 millones los daños y pérdidas que provocaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en siete estados. El PNUD indicó en un comunicado que la estimación de recuperación contempla medidas para reconstruir, reforzar la resiliencia y reducir las condiciones de riesgo.

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La evaluación estuvo liderada por el Gobierno chavista y contó con la participación de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aportaron acompañamiento técnico. El informe analizó las consecuencias de los sismos sobre los sectores sociales, productivos y de infraestructura, además de otros factores transversales. Sus conclusiones servirán para definir prioridades y elaborar un marco de recuperación resiliente.

La directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, entregó el documento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas. Durante el acto, transmitido por la televisión estatal, Muschett definió el documento como un “primer informe” y expresó su expectativa de que constituya “un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia”.

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Al menos 6.500 muertes por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela (Europa Press/Archivo)
Al menos 6.500 muertes por el doble terremoto registrado a finales de junio en Venezuela (Europa Press/Archivo)

“El principal mensaje detrás de este esfuerzo es que Venezuela no está sola. El sistema ONU está acompañándola en este momento y el PNUD, desde el terreno, desde el día inicial, acompañando esas prioridades nacionales de desarrollo para reconstruir, y no solo reconstruir, sino reconstruir mejor”, sostuvo.

Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo conjunto de su Gobierno, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CAF, el BID y la Unión Europea para “tener un solo plan” sustentado en “el diagnóstico real de las necesidades” tras la catástrofe.

La cadena estatal informó que comenzará una etapa destinada a formular el marco de recuperación resiliente. El objetivo será convertir los resultados técnicos en “una hoja de ruta estratégica, operativa y financiera para la recuperación y la reconstrucción”.

Tras los sismos, Caracas solicitó el apoyo del PNUD para impulsar programas de vivienda destinados a los miles de ciudadanos que perdieron sus hogares. Cabe recordar además que el doble terremoto dejó más de 6.500 muertos. El último balance oficial, difundido el 24 de agosto, registró 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Ranu Abhelakh)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Ranu Abhelakh)

Hace una semana atrás, el Gobierno chavista entregó un total de 528 viviendas a afectados por el doble sismo. Rodríguez informó sobre la entrega de nuevas casas para damnificados por los terremotos del 24 de junio y aseguró que todas las personas que siguen en refugios temporales recibirán una casa.

Durante una transmisión de Venezolana de Televisión desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país en Caracas, la presidenta encargada afirmó que “cada persona” que permanece en esos espacios “va a tener su vivienda”. En julio, la mandataria prometió entregas mensuales de viviendas destinadas a los afectados por los sismos y fijó como meta alcanzar 4.000 unidades habitacionales en diciembre de este año.

(Con información de EFE)

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