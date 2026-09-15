Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía de EEUU

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa

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El ex ministro del régimen chavista, Alex Saab, señalado por EEUU como presunto testaferro del depuesto dictador, Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes, de acuerdo a información publicada por EFE, de conspiración para lavado de dinero y transacciones financiera ilícita, tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió su declaración de “no culpable”, que había presentado el 24 de julio pasado, por una de culpabilidad durante una audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

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“Culpable, señoría”, manifestó el empresario petrolero de 54 años en la audiencia, según constató EFE.

El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el ex funcionario venezolano de origen colombiano podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión El colombiano, quien recibirá su sentencia definitiva en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del ex dictador Maduro, depuesto por EE.UU. en enero pasado y preso en Nueva York, aseveró que “no” hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.

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Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Alex Saab arribando a un aeropuerto de Miami tras ser deportado de Venezuela: fue escoltado por la agentes de la DEA (@agusantonetti)

Según el Departamento de Justicia (DOJ), el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencia a cuentas bancarias en Estados Unidos.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.

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El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

De hecho, el empresario manifestó ahora que sufre “síndrome de estrés postraumático” tras su detención en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a territorio estadounidense por lo que toma antidepresivos todas las noches para dormir.

La cita en el tribunal se produce cuatro meses después de que Venezuela extraditara a Saab, un viejo aliado de quien fuera dictador del país, Nicolás Maduro, quien a su vez espera juicio en Nueva York tras ser depuesto en enero.

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Saab fue acusado en mayo de un cargo de lavado de dinero; los detalles de un acuerdo de culpabilidad no se han hecho públicos. Su abogado defensor en Miami declinó hacer comentarios el lunes, y el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La tortuosa saga legal de Saab ha sido una fuente de intriga internacional y diplomática durante años. Funcionarios de Estados Unidos acusaron previamente a Saab, un empresario rico nacido en Colombia, de ayudar a altos funcionarios venezolanos a desviar grandes sumas de dinero a través de contratos destinados a ayudar a los pobres de la nación.

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La encargada de la Presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo detuvo y lo extraditó poco después de su acusación más reciente, lo que resalta sus lazos cada vez más estrechos con el gobierno de Donald Trump. Rodríguez removió a Saab de su cargo como ministro de Industrias de Venezuela poco después de que Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses en enero. Rodríguez se había desempeñado como vicepresidenta del país bajo la dictadura de Maduro.

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro abraza a Alex Saab, quien enfrentaba cargos de soborno en Estados Unidos. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Saab podría potencialmente cooperar contra Maduro, quien espera juicio por cargos federales de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

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Esta es la segunda vez que Saab está bajo custodia de Estados Unidos.

En 2021, fue extraditado a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, y cumplió casi dos años en un centro de detención federal en Florida antes de ser indultado por el presidente Joe Biden. Saab fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses.

Según la acusación más reciente, Saab está acusado de usar bancos estadounidenses para lavar millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a ayudar a los pobres de la nación. Ese programa fue financiado con dinero del petróleo venezolano.

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(Con información de EFE y The New York Times)