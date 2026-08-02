Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron incluir las excarcelaciones en la negociación para una transición política

Familiares de presos políticos aguardan en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña/Archivo)

Guardar

Los familiares de presos políticos en Venezuela solicitaron este sábado que la liberación de sus seres queridos figure como prioridad en la agenda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el Gobierno chavista de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ex diputados opositores. Un grupo de parientes lleva casi dos meses en un campamento cerca de la embajada estadounidense en Caracas, a la espera de ser recibido por el encargado de negocios, John Barrett, para pedir su intervención.

Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, afirmó en diálogo con la agencia EFE que “el punto número uno en las conversaciones debería ser la libertad de los presos políticos si ellos de verdad quieren hacer las cosas bien y quieren una Venezuela limpia, libre y democrática”. Morales expresó que “sería un honor” reunirse con Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora, porque “entiende a todos los familiares de los presos políticos” ya que “se fue del país sabiendo que a ella también la podían meter presa” por pensar diferente y sumó: “Nosotros estamos acá y si quieren hablar con nosotros, acá los vamos a esperar”.

PUBLICIDAD

No obstante, tanto la delegación oficialista, encabezada por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, como el grupo opositor que lidera Figuera, anunciaron que los primeros temas a tratar serán la atención a las víctimas de los sismos recientes, el “fortalecimiento” de la democracia y los “derechos y garantías políticas”, sin dar detalles sobre la situación de los presos políticos.

Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, manifestó que mantiene “mucha esperanza” en este proceso, dado que participan políticos que formaron parte de la Asamblea Nacional electa en 2015. Castro subrayó que, aunque desde enero han sido excarcelados varios detenidos, “faltan muchos” por liberar. Según la ONG Foro Penal, actualmente permanecen encarceladas 379 personas por motivos políticos.

PUBLICIDAD

Manifestantes en Caracas solicitaron a la embajada de EEUU intervenir por la liberación de los presos políticos y elecciones libres (Archivo)

Por su parte, Yamileth Vidal, hermana del ex alcalde Carlos Vidal, manifestó su esperanza de que los participantes en el diálogo consideren la libertad de los presos políticos. La delegación del Gobierno estará integrada por la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados América Pérez, Génesis Garvett, Jorge Arreaza y Jorge Rodríguez. Por parte de la oposición, Dinorah Figuera, defensora de la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015, estará acompañada por los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

El inicio de este nuevo diálogo se produce poco más de dos meses después de que el sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, propusieran una negociación “seria” con el Gobierno y con el acompañamiento de Estados Unidos para “restaurar la democracia” mediante una elección presidencial “libre, transparente y soberana”. No obstante, estas conversaciones comenzaron sin la participación de la Premio Nobel de la Paz, quien el pasado fin de semana afirmó que no participó en el “diseño, construcción y funcionamiento” de este proceso.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, el 19 de marzo 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Sin embargo, Machado se refirió el sábado al diálogo que resultó postergado entre el Gobierno chavista y la oposición y sostuvo que el proceso solo será sostenible si se incluye la participación de los ciudadanos y no queda limitado a acuerdos entre dirigentes.

En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, la referente opositora subrayó que la transición debe contemplar la excarcelación de presos políticos, el regreso de exiliados, la recuperación de la libertad de prensa y la definición de un cronograma electoral. “Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo a que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros, los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados”, afirmó la líder opositora.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)