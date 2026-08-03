Facultad de Economía de la UCAB exige al gobierno que publique datos oficiales para avanzar en la reconstrucción

Personas buscan los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros, después de que los terremotos sacudieran Venezuela el 24 de junio, matando y desplazando a miles de personas, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, 29 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa

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La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez que publique “información detallada y suficiente, útil para la planificación, la cooperación público-privada, la colaboración nacional e internacional, la transparencia y la mutua rendición de cuentas”, con el fin de avanzar en el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio.

“Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible”, cuestiona a través de un comunicado.

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Recuerda que desde 2014, el régimen chavista interrumpió la difusión “completa y detallada de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, las cuentas fiscales, los censos de población, vivienda e industria, las encuestas de hogares, los boletines epidemiológicos y las estadísticas de órganos y entes públicos que aportaban información sobre sus actividades y resultados”.

La institución subraya que “el mejor diseño de Estrategias de Recuperación tras los terremotos del 24 de junio requiere de información suficiente para movilizar recursos de modo eficiente y transparente”.

Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales comienzan a discutir acciones para emprender un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el doblete sísmico. REUTERS/Gaby Oraa

El manejo de los fondos públicos es un misterio que solo se agrava. Se sabe que dinero proveniente de la venta de crudo venezolano está siendo depositado en una cuenta que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha precisado la cantidad ingresada ni la administrada por el régimen chavista.

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Como una medida para revertir la opacidad instalada desde hace décadas, Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento de una página llamada Transparencia Soberana, donde supuestamente se mostraría el manejo de los fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional.

El sitio solo tiene un registro de 300 millones de dólares que se publicó el 13 de marzo, sin ofrecer mayores detalles sobre el destino de ese monto.

Deuda

En Venezuela, “los presupuestos nacionales, sus exposiciones de motivos, sus implicaciones estadales y municipales, los planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse a partir de 2016”, subraya la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB.

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El Banco Mundial estima que los daños materiales provocados por el doblete sísmico superan los 19 mil millones de dólares.

“Las Estrategias de Recuperación Post-Desastre no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad en la atención de múltiples implicaciones futuras de los terremotos, en un país que ya sufría severos problemas económicos, políticos y sociales”, enfatiza.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB apunta que “disponer de información oportuna, desagregada y consolidada contribuirá a crear condiciones para el desarrollo de diversas iniciativas sustentables, que ofrezcan asistencia inmediata y seguridad a las víctimas al mismo tiempo que promuevan nuevas posibilidades de recuperación en democracia”.

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