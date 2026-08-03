Venezuela
Agregar Infobae enGoogle

Facultad de Economía de la UCAB exige al gobierno que publique datos oficiales para avanzar en la reconstrucción

La institución subraya que la estrategia de recuperación no puede depender de donaciones y liquidación de activos

Personas buscan los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros, después de que los terremotos sacudieran Venezuela el 24 de junio, matando y desplazando a miles de personas, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, 29 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Personas buscan los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros, después de que los terremotos sacudieran Venezuela el 24 de junio, matando y desplazando a miles de personas, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, 29 de julio de 2026. REUTERS/Gaby Oraa
Guardar

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez que publique “información detallada y suficiente, útil para la planificación, la cooperación público-privada, la colaboración nacional e internacional, la transparencia y la mutua rendición de cuentas”, con el fin de avanzar en el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio.

“Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible”, cuestiona a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Recuerda que desde 2014, el régimen chavista interrumpió la difusión “completa y detallada de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, las cuentas fiscales, los censos de población, vivienda e industria, las encuestas de hogares, los boletines epidemiológicos y las estadísticas de órganos y entes públicos que aportaban información sobre sus actividades y resultados”.

La institución subraya que “el mejor diseño de Estrategias de Recuperación tras los terremotos del 24 de junio requiere de información suficiente para movilizar recursos de modo eficiente y transparente”.

Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales comienzan a discutir acciones para emprender un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el doblete sísmico. REUTERS/Gaby Oraa
Las autoridades venezolanas y los organismos internacionales comienzan a discutir acciones para emprender un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el doblete sísmico. REUTERS/Gaby Oraa

El manejo de los fondos públicos es un misterio que solo se agrava. Se sabe que dinero proveniente de la venta de crudo venezolano está siendo depositado en una cuenta que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha precisado la cantidad ingresada ni la administrada por el régimen chavista.

PUBLICIDAD

Como una medida para revertir la opacidad instalada desde hace décadas, Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento de una página llamada Transparencia Soberana, donde supuestamente se mostraría el manejo de los fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional.

El sitio solo tiene un registro de 300 millones de dólares que se publicó el 13 de marzo, sin ofrecer mayores detalles sobre el destino de ese monto.

Deuda

En Venezuela, “los presupuestos nacionales, sus exposiciones de motivos, sus implicaciones estadales y municipales, los planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse a partir de 2016”, subraya la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB.

El Banco Mundial estima que los daños materiales provocados por el doblete sísmico superan los 19 mil millones de dólares.
El Banco Mundial estima que los daños materiales provocados por el doblete sísmico superan los 19 mil millones de dólares.

Las Estrategias de Recuperación Post-Desastre no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad en la atención de múltiples implicaciones futuras de los terremotos, en un país que ya sufría severos problemas económicos, políticos y sociales”, enfatiza.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB apunta que “disponer de información oportuna, desagregada y consolidada contribuirá a crear condiciones para el desarrollo de diversas iniciativas sustentables, que ofrezcan asistencia inmediata y seguridad a las víctimas al mismo tiempo que promuevan nuevas posibilidades de recuperación en democracia”.

Temas Relacionados

TerremotoVenezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

El líder de la Casa Blanca dijo que los directores ejecutivos deben reducir de inmediato los valores minoristas y atribuyó a su administración el repunte del sector

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

El régimen venezolano adelantó el ascenso de 195 comandantes para blindar la lealtad en los cuarteles

La medida, justificada oficialmente por la emergencia nacional tras los sismos del 24 de junio, se presenta más como una maniobra para reforzar respaldo en un escenario de alta tensión política y social

El régimen venezolano adelantó el ascenso de 195 comandantes para blindar la lealtad en los cuarteles

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Ambos países indicaron que el proceso será “gradual” y que estará sustentado “en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”

Venezuela y República Dominicana anunciaron la “normalización” de sus relaciones diplomáticas tras dos años de ruptura

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron incluir las excarcelaciones en la negociación para una transición política

Un grupo de venezolanos permanece desde meses en un campamento cercano a la embajada de Estados Unidos en Caracas y busca ser recibido por el encargado de negocios John Barrett para solicitar su intervención en las conversaciones

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron incluir las excarcelaciones en la negociación para una transición política

María Corina Machado afirmó que las libertades del pueblo venezolano deben ser el centro del diálogo entre la oposición y el chavismo

La Premio Nobel de la Paz y referente opositora enumeró las demandas necesarias al Gobierno chavista para un cambio político en Caracas, entre las cuales mencionó la liberación de presos políticos y la recuperación de la libre expresión

María Corina Machado afirmó que las libertades del pueblo venezolano deben ser el centro del diálogo entre la oposición y el chavismo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?: persona muere tras caer a las vías en Romero Rubio-Oceanía

El ranking de los 10 autos más vendidos en julio: qué modelos lideraron los patentamientos de 0 km

Calendario OFICIAL de pagos Beca Rita Cetina 2026: cómo se distribuyen los recursos letra por letra en AGOSTO

Ceuta abre una grieta y deja al descubierto la desconfianza de la mayoría de la UE hacia las políticas migratorias de Pedro Sánchez

El hábito que millones de personas repiten cada día y que agrava las várices sin saberlo

INFOBAE AMÉRICA

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Bolivia acumula un superávit comercial de 1.669 millones de dólares en el primer semestre de 2026

La Premier League vive una revolución en los bancos: quiénes resisten en medio del recambio

Trump reclamó a las petroleras de EEUU que bajen los precios y reconozcan el éxito de la operación militar lanzada en Venezuela

República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor

ENTRETENIMIENTO

Una mujer y su perro superaron el cáncer y ahora surfean juntos en competencias

Una mujer y su perro superaron el cáncer y ahora surfean juntos en competencias

Nick Rhodes reveló que Mick Jagger evitó la separación de Duran Duran: “Todo podría haberse desmoronado en aquel momento”

Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

Natalia Oreiro protagoniza una de las comedias románticas latinoamericanas del año

El CEO de DC explicó por qué el manga y anime superaron al cómic de superhéroes: “Su mercado es más grande que el nuestro”