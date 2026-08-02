El régimen venezolano adelantó el ascenso de 195 comandantes para blindar la lealtad en los cuarteles

Delcy Rodríguez en un acto de ascenso en julio 2026

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El ascenso anticipado de 195 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encendió nuevas lecturas dentro del mundo castrense venezolano. Aunque la fecha de antigüedad quedó fijada para el 1 de enero de 2027, las promociones fueron formalizadas, para el 22 de julio 2026, mediante resoluciones suscritas por el ministro de la Defensa, general Gustavo Enrique González López, con órdenes de Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

La versión oficial sostiene que la decisión responde a “necesidades del servicio” derivadas de la emergencia nacional provocada por los terremotos del 24 de junio. Sin embargo, entre oficiales consultados por Infobae circula otra interpretación: los ascensos buscarían asegurar la lealtad de mandos clave ante un cuadro político y social cada vez más delicado, porque esos oficiales con comando de tropa es el que mueve las unidades en el Ejército y la GNB que son las fuerzas terrestres y es donde hubo mayor número de ascendidos.

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“Si revienta un gran problema en el país por los reclamos sindicales, la sociedad civil, los damnificados, con todo lo que acompaña la intervención militar del 3 de enero, hay un ambiente proclive a un levantamiento social y para quienes enfrentan a la gente en la calle son los tenientes coroneles, comandantes de destacamento en la GNB y los de Batallón en el Ejército”, le dice a Infobae un coronel retirado del Ejército.

Otro factor que aparece en el análisis militar es el posible debilitamiento del tutelaje de Estados Unidos sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez. En ese tablero, el resultado de las elecciones intermedias (midterm elections) de noviembre en Estados Unidos podría tener impacto directo. “Si los republicanos pierden la mayoría, el presidente Donald Trump tendría menos posibilidades de realizar una segunda operación de fuerza militar en Venezuela sin la mayoría del Congreso”, señaló un oficial consultado.

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En los diversos componentes hay ascensos adelantados

En conjunto, los movimientos dibujan una señal política dentro de la institución militar: el adelantamiento de promociones no solo responde al argumento administrativo de la emergencia, sino que también coloca bajo observación el vínculo entre ascensos, mando territorial y control interno en un momento particularmente sensible para Venezuela.

Los 69 del Ejército

En el Ejército, los ascensos ordinarios correspondientes al 5 de julio fueron inferiores a los promovidos de manera anticipada. Según las resoluciones 1079 a 1083, ascendieron 96 oficiales: 12 tenientes coroneles en la categoría de efectivo de comando, 65 efectivos técnicos, 15 asimilados y 5 asimilados técnicos. La promoción beneficiada antes de tiempo corresponde, en su mayoría, a subtenientes de comando egresados en diciembre de 2008, integrantes de la II Promoción “Generalísimo Francisco de Miranda”.

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La Resolución 1100, fechada el 22 de julio de 2026 y firmada por el ministro de la Defensa, adelanta el ascenso de 69 mayores a tenientes coroneles de comando del Ejército Bolivariano. El argumento formal: los “eventos sísmicos ocurridos el 24 de junio de 2026”. La antigüedad, no obstante, quedó fijada para el 1 de enero de 2027.

En el orden de ascenso a tenientes coroneles: Miguel Eduardo Jiménez Cermeño (Nr. 3 de la promoción), Omar Anderson Sumalavé Macabeo (25), Veriuska Carolina Aponte Montero (24), Manuel Alberto Ríos Rúa (9), Oswaldo Gregorio Gual Uribe (79), Augusto Miguel Contreras Pérez (81), José Daniel Valero Izarra (59), Deivy (Deibu) Rivas Parra (83), Miguel Alexis Trozzell Acuña (7), Oscar Emilio Altuve Cabrera (105), Jesús Antonio López Fernández (186), Carlos Ernesto Fonseca Aular (100), Luis Ramón Chirino Coello (119), Davidson Fares Manzol (166), Ronald Jesús Delgado Hernández (42), Josmar Alexander Méndez Yépez (168), Luis Alberto González Borges (86).

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Con los nuevos ascensos la cúpula del poder en Venezuela busca asegurarse la lealtad de los oficiales

También, Raymar Rosbely Ramírez Serrano (53), María Angélica Rodríguez De González (137), Jonathan Grey Martínez (202), Rosa María Durán Contreras (194), Doryan José Di Mattia Reyes (29), León Armando Díaz Arteaga (130), Josmaira Victoria Becerra García (187), Carlos Andrés Escorcha Moreno (33), Antonio Moreno Guzmán (73), Marián Alejandra Virguez Mendoza (70), Carlos Alfredo Palacios Madriz (Nr. 85 alférez auxiliar), Marco Antonio Carmona Torrealba (112), Jesús Arnoldo Gómez León (50), Marcos José Sulbarán Salazar (180), Gerania Maribeth Rivero Salcedo (11), Yelitza Fernanda Rivero Rujano de Mota (37), Nelson Leandro Rosales Vivas (150), Jesús Rafael Rengel Severeyn (140), Johana Del Valle Mendoza Cortez (107), Ángel Leonel Jiménez Quintero (95), Hilda Johanna Manrique Ruiz (151),

Igualmente, Oriol José Ceballos Carrero (189), Juan Manuel Cova Aguilera (170), Alexander De La Trinidad Fanay Graterol (21), Víctor Alejandro Meza Guerra (57), Humberto José Mota Echarry (alférez auxiliar 4), Susan Susmira Harb Ramírez (14), José Gabriel Reina Milano (179), Leonardo José Mancilla García (199), Katherine Kathiuska Rodríguez Leal (49), Rafael Alejandro Miquilarena Rodríguez (89), Ángel Gerardo Díaz Tinedo (149), Andrés Eloy Goddeliett Peña (5 Alf/aux), Abraham Valladares Angarita (59), Jesús Eduardo Osorio Pérez (58), Ender Antonio Ferreira Tirado (122), Luisana Mayaní Pérez García (198), Melixa Elena Bocaranda Bermúdez ( 72), María José Caro Chacón (104), Aníbal José Nieves Varguilla (161), Tránsito Andreina Castro Alviárez (210), Yohan Enrique Moreno Albornoz (159), Álvaro De Jesús Soto Villarroel (98), Eric Javier Hevia Barrientos (153), Jorge Luis Bello Vera (44), José Ramón Dugarte Laguado (52), Marvin Oscar Bello Alvarado (66).

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Aparte es relevante mencionar a Alexander José González Fernández de la promoción 2007 “4 de Febrero de 1992”, de la que fue el Nr. 7 en la lista de los egresados como sargento técnico de tercera de los Sub Oficiales Profesionales de Carrera.

El general Francis Donovan con fuerzas militares de los Estados Unidos en Caracas

Y cuatro que ascienden a tenientes coroneles y egresaron en el 2008 como subtenientes de comando del Curso Especial de Formación de Oficiales Efectivos de la “2da. Promoción Generalísimo Francisco De Miranda”: María Carolina Salas Álvarez (egresó de Nr. 7), Rubén Gabriel Moubayed García (6), Yorleny Elena Martínez Briceño ((5) y Xisnery Del Valle Vargas Guerra (4).

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El componente con más promovidos

La Guardia Nacional concentra el mayor número de ascensos adelantados. En el proceso regular del 5 de julio habían sido promovidos 41 oficiales: 14 efectivos de comando, 20 efectivos técnicos, tres asimilados y cuatro asimilados técnicos.

Pero la Resolución 1040, también del 22 de julio de 2026, elevó de manera anticipada a 71 efectivos de comando al grado de tenientes coroneles, con antigüedad administrativa desde el 1 de enero de 2027. La cifra convierte a la Guardia Nacional en el principal foco de la medida.

Ellos son en orden de ascenso: Eduardo José Ortuñez Machado, Ángel Remigio Bolívar Flores, Norbelia Nuri Díaz Ortiz, Yordano Jesús Hernández González, Solange Del Carmen Berrueta Caro, Carlos Alberto Contreras Rodríguez, Leandro Enrique Méndez Noguera, Mildre Yuleima Ramírez de Trujillo, Michael Harold Giménez Pacheco, Elvis Eduardo Pedrique Herrera, Wilmer José Arévalo Dávila, Rowland Trinidad Romero García, William William Rivero Córdova, Luis Antonio León Martínez.

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Se suma Freddy Miguel Camacho Valencia, José Joaquín Ramírez Pirto, Oscar José Villamizar Rodríguez, Joelbys Alexander Ramós Labrador, Emilio José Pereira Leal, Víctor Javier Jaimes Martínez, Juan Carlos Rojas Valles, Miguelangel Bolívar Crespo, Marvin Octavio Sánchez Gómez, Jesús Alejandro Chavero Pacheco, Yoel David Rivero Valladares, Ricardo Antonio Valbuena Bernal, Daniel Saúl Guerrero Noguera, Ángel Alberto Sánchez Noguera, Jhobert Greey Gandica Ruiz, Rychard Mouafak Abou Zain, Rigoberto José Matheus Villarroel, Francisco Javier Oropeza Barrios, Jhosenp Eduardo Cova Torres, Santiago Ramón Isaac Chirinos Martínez, Francisco Antonio Torres Ramírez.

El ministro de la Defensa Gustavo González López de visita en una instalación de la Guardia Nacional

Por añadidura David Jesús Piña Zavala, José Ángel Ponce Sánchez, Eivan José Marín Marval, José Gregorio Meneses Moreno, Humberto Lenin Raas Nogales, Freddy Antonio López Giménez, Rommell Augusto Torrealba Escalona, Arnoldo José Cañizalez Falcón, Nayber Alberto Salinas Caceres, Yoser Alexander García Paredes, Abdias Agustin Azocar Gómez, Víctor Hugo Urdaneta Morillo, Johan José Álvarez Durrego, José Rolando Gallardo Rodríguez, Duervy Torrealba Silva, Carlos Francisco Carreño Ruza, Nelvis David Solarte Angulo, Víctor Luis Martins Salas, Ronny Ronaldt Godoy Aguilera, Hanyfel Marcano Márquez.

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Y finalmente, Manuel Alejandro García Flores, Danny Jackson Ortega Salas, Carlos Eligio Fernández Rodríguez, Leonardo Avilio Chiquinquira Silva Cabeza, Manuel Arisbel Domínguez Peña, Oliver Antonio De Jesús Soto León, Ángel Rafael Palacios Crespo, Antonio José Betancourt Guerra, Carlos José Mejías Lorant, Erika Meryshelin Moran Durán, Norberto Antonio Padrón Franco, Adhemar Alfonso Chirinos Benítez, Michel Andrés Franceschini Moreno, César José Ramírez Velasco, Franyerbe Enrique Flores Carrillo y Teddy Martín Galindo Acuña.

30 nuevos tenientes coroneles

En la Aviación Militar Bolivariana, los ascensos ordinarios del 5 de julio alcanzaron a 47 tenientes coroneles en la categoría de efectivo técnico, tres asimilados y dos asimilados técnicos. A ese grupo se sumaron los oficiales promovidos antes de que correspondiera a su promoción.

Mediante la Resolución 1059, fechada el 22 de julio de 2026, fueron ascendidos 30 oficiales de comando a tenientes coroneles, con antigüedad del 1 de enero de 2027. En orden de ascenso: Alí José Torres Correa, Kelvis Miguel Rumbos Rodríguez, Carlos Alexander Ramos García, Kenneth Alexander Chacón Velásquez, Carlos José Meza Agudo, Ermes Ramón Meriño Aparicio, Ernesto José Arcila Rico, Gregorio José Vilchez Piña, Jhilson Fremer Hernández González, Alejandro Enrique Leal Torres, Horacio Martín Osorio Castillo, Angélica María Ciniglio Cabeza.

Los ascensos adelantados se realizan con antigüedad a enero del próximo año

Así mismo, Elio Alberto Juarez Aponte, Raymar Sharabielina Olmos Blanco, Gioncar José Trujillo Delgado, Edayan Antonio García Soler, Yerkinson Jesús Rodríguez González, Elisaul José Pereira Gaincer, Víctor Daniel Aguilar Malpa, Robert José Medina Miquilena, Rommel Alberto García Romero, Roldan Frederyk Castillo Mota, Pedro Vicente Scamardella García, Yetsys Del Carmen Castillo Rodríguez, Antonio José Loreto Flores, Néstor Alí Niño Ramírez, Ernesto José Ruiz Pérez, Ricardo Jesús Maldonado Pérez, Luis Rafael Barreto Conner y Alejandro José Ran Valera.

Son 25 en la Armada

En la Armada, el grado equivalente al teniente coronel es el de capitán de fragata. Con antigüedad del 5 de julio de 2026, ascendieron cuatro oficiales de comando, 39 efectivos técnicos y un asimilado técnico, según las resoluciones 1060, 1061 y 1062. La promoción adelantada, en cambio, recayó sobre 25 capitanes de fragata de comando, también con antigüedad fijada para el 1 de enero de 2027.

La gran cantidad de ascensos va a la par de los reconocimientos a funcionarios militares que ha hecho el régimen venezolano

Pero los ascensos adelantados recayeron sobre 25 capitanes de fragata de comando de la Armada, con antigüedad del 01 de enero 2027, según resolución 1078: Kendert Omar Núñez Arellano, Omar José Arciniegas Rivas, Eduardo José Montoya Acevedo, Yuliannys Karina Ferrer Figuera, Manuel Enrique Velasco Díaz, Rafael Ramón Aldana Meléndez, Honoria María Escalona Falcón, Víctor Tulio Loreto Ordaz, Ronald David Dam Márquez, Andrés Miguel Betancourt Rodríguez, Amín Efraín García Vera, Yaimar Nacarid Campos de Polanco, Argenis Ezequiel Bermúdez Rivera, Claudia Carolina Puche.

Al mismo tiempo, Esteldy José Vásquez Colmenares, Andrea Paola Maiz Subero, Ángel Manuel Malpa Guararicoto, José Gregorio Rodríguez González, Anais Rosa Farfán Castillo, Luibel Dubraska Briceño Bernal, Kevin José Cermeño Arias, Alejandro José Gómez Fernández, Mayra Lizt Mujica Lares, David José Ricardi Bermúdez y Jesús Joel Ramírez Zambrano.