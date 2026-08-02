María Corina Machado afirmó que las libertades del pueblo venezolano deben ser el centro del diálogo entre la oposición y el chavismo

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Leonhard Foeger/Archivo)

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Tras más de siete meses en el exilio, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se refirió al diálogo postergado entre el Gobierno chavista y la oposición de Venezuela en pos de una transición política en el país caribeño y aseguró que para ser sostenible el proyecto debe considerarse la participación de los ciudadanos y no únicamente acuerdos entre dirigentes políticos.

En ese sentido, la referente remarcó, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, que la transición debe incluir la excarcelación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la recuperación de la libertad de prensa y la definición de un cronograma electoral.

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“Queremos ver todos los presos políticos, civiles y militares en sus casas. Queremos ver a todos los medios de comunicación libremente diciendo la verdad, sin miedo a que te vengan a censurar otra vez. Queremos ver a todos los centros, los centros de tortura desmontados y los órganos represivos desmantelados. No hay excusa, no hay más tiempo que darles. Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales ya sobre la mesa, de manera que sea la voz de la gente la que se expresa. Eso es la transición”, afirmó.

Ante esta necesidad, Machado aseguró que tanto ella como el dirigente Edmundo González Urrutia presentaron una propuesta alternativa para la transición política en Venezuela, pero esa opción no fue adoptada por quienes lideran la actual negociación. “Nosotros habíamos hecho un planteamiento (…) y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país“, afirmó la dirigente opositora y agregó: ”Nosotros, como dijimos, novamos a obstaculizar”.

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Durante el diálogo con el comunicador, la líder opositora insistió en que el mandato surgido del proceso electoral del 28 de julio de 2024 continúa vigente, de la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, y subrayó la necesidad de terminarlo. “Ganamos (la oposición) y aún no se ha cobrado ese mandato. Eso es lo que falta por concluir“, remarcó Machado. Respecto a su relación con Estados Unidos, Machado indicó que el presidente de EEUU Donald Trump tiene su número telefónico y la ha llamado cuando quiso hablar con ella, además de expresar que tiene una “excelente relación” con funcionarios de EEUU.

Fotografía del 8 de diciembre de 2025 del presidente Donald Trump. EFE/YURI GRIPAS / POOL

La opositora aseguró que los venezolanos saben que esa jornada electoral no fue una elección más sino “un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”. Relató que miles de ciudadanos defendieron el voto, resguardaron actas y “arriesgaron su vida”. La dirigente destacó: “Demostramos al mundo lo que con organización, trabajo, inteligencia, disciplina y amor somos capaces de hacer”.

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Por otra parte, Machado subrayó que el regreso a su país sigue pendiente, pero definió como reto principal “cumplir el mandato del 28 de julio”. “Yo voy a regresar a Venezuela. Eso es un paso, pero el reto es ese. Y construir un país que está vuelto añicos, sin una sola institución de pie. Ese es el gran reto”. Consultada sobre los riesgos de prolongar la expectativa de su retorno, se refirió a los terremotos de hace poco más de un mes en Venezuela y reconoció: “Los costos personales son altísimos. El 24 de junio nos cambió para siempre. Ese día se rompió algo y en lo más profundo de nuestra alma quedó grabado. El dolor de no poder estar en ese momento en Venezuela es algo que yo tendré toda mi vida”.

Sobre el impacto del reciente terremoto, Machado resaltó: “Los terremotos fueron mucho más que una catástrofe natural para los venezolanos. Revolvió todo y enterró mucho también. Desnudó, expuso un país que seguimos en duelo, un duelo por muchas cosas, por mucho de lo que se evidenció allí. Lo más importante que se evidenció es frente a la ausencia del Estado, el surgimiento del ciudadano, del pueblo unido”.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con los medios de comunicación tras reuniones en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington D. C., Estados Unidos, el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Por último, consultada sobre los temores personales por su vuelta al país caribeño, Machado aseguró: “Lo único que yo tengo, y eso siempre me lo decía mi papá: ‘Lo que tú tienes es tu palabra’. Y sobre esa base se construye la confianza. Y eso es lo más valioso. Y es lo que yo le dejo a mis hijos. Todo lo demás viene y va. Pero tu palabra es el resultado de toda una vida en la cual vives momentos tremendamente difíciles, donde tienes desafíos morales y donde te cuestionas qué es lo correcto”.