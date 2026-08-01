Cómo se distribuye la ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela tras los terremotos: “La solidaridad no tiene fronteras”

El video documenta una jornada de preparación de ayuda humanitaria

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El terremoto fue el miércoles 24 de junio. El sábado, Santi Chumaceiro ya estaba en Venezuela. El domingo llegó el primer avión con insumos. El lunes comenzó la distribución. We Love Foundation, la organización no gubernamental que preside, opera como canal oficial del gobierno de Estados Unidos para canalizar la ayuda humanitaria tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

“Para nosotros es un honor, pero a la vez una gran responsabilidad”, dijo Chumaceiro en una entrevista con Infobae. “No entregamos ayuda en nombre propio, sino que trabajamos en alianzas con organizaciones y fundaciones con amplia trayectoria”, detalló.

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La alianza central de esta operación es con Global Empowerment Mission (GEM), dirigida por Michael Capponi. Juntos, con el respaldo de Washington, conforman el eje logístico que permite que los insumos empacados en Miami lleguen a las zonas devastadas en menos de 48 horas. “Las cosas que empacaban aquí antes de las 48 horas ya estaban siendo entregadas. Imagínate lo efectivo que puede ser eso”, destacó.

Santi Chumaceiro con los pilotos que llevaron el primer avión con ayuda a Venezuela (@santichumaceiro)

Un vuelo diario y dos almacenes

La columna vertebral de la operación es el transporte aéreo. Desde el inicio de la emergencia, un vuelo parte a diario desde Miami hacia Venezuela. Con la incorporación reciente del transporte marítimo, el esquema evolucionó: pasará a dos aviones semanales complementados por cargamentos en barco, para los cuales ya se habilitaron dos almacenes diferenciados según el medio de llegada.

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“Al principio era importante que fueran aviones para llegar lo más rápido posible”, explicó la titular de la fundación, al tiempo que agregó: “Esa inmediatez que logró la alianza con GEM y con el gobierno norteamericano siento que la hizo aún más efectiva”.

Cada caja está diseñada para cubrir las necesidades básicas de dos a tres personas de un núcleo familiar, con alimentos no perecederos y productos de higiene personal. A partir de la experiencia directa en terreno, la organización decidió dividir el contenido en dos cajas separadas. “A veces nos damos cuenta de que hace falta otra cosa”, señaló Chumaceiro. “La prioridad siempre la determinan las necesidades sobre el terreno. El tema de la salubridad es importantísimo”.

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La distribución en tierra se coordina con Cáritas de Venezuela, que indica qué comunidades presentan mayor urgencia. Además de las cajas, We Love Foundation canalizó insumos médicos, prótesis, apoyo para cirugías y materiales para los equipos de rescate. “Entendemos que la emergencia tiene muchas dimensiones”, subrayó.

Santi Chumaceiro junto a Michael Capponi, fundador de GEM (Crédito: Santi Chumaceiro)

“Esto no es un tema político, es una cuestión de humanidad”

El respaldo del gobierno de Estados Unidos a esta operación tiene una dimensión que va más allá de lo logístico. Washington facilita el paso seguro de los insumos dentro del territorio venezolano, lo que Chumaceiro describe como un factor determinante para la velocidad y transparencia de la entrega.

“Ver entregar las cajas con la bandera de Estados Unidos... recalco, esto no es un tema político, es una cuestión de humanidad. Los americanos nos ayudan al safe passage (paso seguro) en Venezuela de los insumos, y esto nos ha permitido poder llegarle a muchísimas personas que así lo necesitan”.

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Ese respaldo institucional se reforzó esta semana con una acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: la flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que instituciones estadounidenses faciliten operaciones vinculadas con la recuperación en Venezuela, país bajo sanciones de Washington. La medida rige entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027, y apunta a reducir el riesgo de sanciones regulatorias para bancos y entidades que procesen transacciones autorizadas de asistencia humanitaria o reconstrucción.

En ese marco, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo un encuentro con una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense para evaluar la respuesta ante el terremoto y la cooperación energética. “Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos”, afirmó la mandataria.

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Los números de la ayuda a Venezuela hasta el 30 de julio (We Love Fundation)

129 centros de acopio y donativos desde Australia

La escala de la respuesta sorprendió a la propia Chumaceiro. We Love Foundation cuenta hoy con 129 centros de acopio activos en Estados Unidos y recibe donativos desde países tan distantes como Australia.

“Mi esposo siempre me ha dicho que dé números. Yo siempre pensaba que éramos mucho más que números, éramos un mensaje. Pero claro, los números son importantes”, reconoció. Y enumeró: miles de cajas de ayuda, miles de personas que dieron su tiempo en Miami para empacarlas, vuelos constantes, alianzas con organizaciones de distintos países. “De verdad que no tengo cómo agradecer esto”, dijo.

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Para Chumaceiro, el factor que explica esa confianza acumulada es la velocidad con que actuaron desde el primer momento. “Siento que el que nosotros estuviéramos entregando las cajas antes de que terminara la semana del terremoto dio una credibilidad importante”, remarcó.

Tanto ella como Capponi, explicó, son “obsesivos de que la ayuda llegue”, y la ausencia de capas burocráticas intermedias en la gestión de ambas fundaciones fue lo que hizo posible esa respuesta. “Siento que así tienen que ser las emergencias: la respuesta tiene que ser inmediata para poder salvar la mayor cantidad de vidas posible”, subrayó.

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Una mujer con una caja con ayuda humanitaria (Crédito: Santi Chumaceiro)

El drama en La Guaira

Mientras la logística avanza, en los campamentos improvisados de La Guaira, uno de los estados más devastados, decenas de familias aguardan entre el calor y las moscas la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. Juan Sánchez, de 42 años, recuperó el cuerpo de su madre, pero aún espera que aparezca el de su sobrino entre los restos de un edificio del programa gubernamental Misión Vivienda en Caraballeda. “Estamos enfocados en el objetivo de conseguir a nuestros familiares para darles cristiana sepultura y que descansen en un sitio digno”, dijo a la agencia EFE.

Alejandra Padrón, de 39 años, lleva semanas sentada frente a las ruinas donde tiene la certeza de que está su tío, quien acababa de cumplir 50 años. “Yo no estaba preparada para esto y no es fácil, no es fácil pararte y ver este panorama, acostarte y escuchar el ruido de las máquinas, que caiga la noche y todo esto quede a oscuras”, relató a EFE. No se irá hasta encontrarlo. “Él sabe que yo no lo he dejado solo, que yo estoy aquí, y que no voy a regresar a mi casa sin llevármelo”, insistió.

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La presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV), Clara Astorga, advirtió que la sepultura “es sumamente importante para hacer el duelo” y que estas personas “están sometidas a una situación psicológica muy demandante”. El jefe del equipo de la organización humanitaria israelí NATAN, Guy Shrayer, que opera en el país desde finales de junio, estimó que el impacto tardará “posiblemente años en repararse”. “Estas personas vivieron quizás la tragedia más grande de sus vidas, pero lo que sí podemos hacer es acompañarlos, hablar un poco con ellos, intentar estar presentes”, dijo Shrayer, también presente en el terremoto de Nepal en 2015 y en el de Myanmar en 2025.

Una madre y su hijo tras recibir la ayuda humanitaria (Crédito: Santi Chumaceiro)

Una segunda fase: casas, colegios y datos para reconstruir

We Love Foundation no planea retirarse cuando baje la intensidad de la cobertura mediática. “La recuperación es un proceso que de semanas pasa a meses y de meses a años”, dijo Chumaceiro. “Nuestro compromiso es permanecer presentes mucho después de que las cámaras se vayan”.

La organización contrató una empresa para elaborar un mapa de todas las personas que perdieron su vivienda, de aquellas cuyas casas tienen posibilidad de recuperación y de los niños que quedaron sin colegio. “Queremos esta data para después compartirla y que sirva de ayuda a los demás”, explicó. Esa información será la base de la segunda fase: recuperación de casas y colegios.

“Cuando vas para allá, te das cuenta de que es mucho más grande. La zona afectada es muy grande, se necesita bastante ayuda”, reconoció Chumaceiro. Y agregó: “Ya estamos pensando en la segunda fase, la recuperación de las casas, de colegios también”.

Cajas preparadas para salir desde Miami rumbo a Venezuela (Crédito: Santi Chumaceiro)

El gobierno venezolano también avanza en esa dirección. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el Estado inició la construcción de 1.875 viviendas para los afectados, en terrenos evaluados por geólogos, ingenieros y arquitectos. Entre las zonas mencionadas figura Catia La Mar, en La Guaira. El 24 de julio, 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Estado, y el gobierno aspira a completar 4.000 antes de fin de año, aunque los cálculos del propio Parlamento señalan que se necesitan unas 25.000. La organización TECHO, con presencia en 18 países de América Latina, planea construir al menos 200 viviendas prefabricadas en el país.

Para Chumaceiro, la magnitud de lo que viene no opaca lo que ya se logró. “Ver trabajar juntos al gobierno de Estados Unidos, a organizaciones internacionales, a fundaciones venezolanas, a empresas, a voluntarios, a tantas personas que de una manera u otra dijeron presente con el objetivo de salvar vidas... nos demostró que la solidaridad no tiene fronteras“, afirmó.

El doble sismo del 24 de junio dejó 856 edificios colapsados y otros 190 con daños, según el balance oficial. El Banco Mundial estimó los daños físicos en 19.600 millones de dólares y advirtió que el impacto podría frenar la recuperación económica del país durante una década.