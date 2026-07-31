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Fundador del chavismo aumenta presión sobre Delcy Rodríguez y exige transparencia en la negociación con la oposición

Primero Justicia brinda su apoyo al proceso de diálogo, al tiempo que llama a la unidad de la oposición bajo el liderazgo de María Corina Machado

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando junto al coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando junto al coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores
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El comandante Francisco Arias Cárdenas sigue disparando contra la cúpula oficialista en medio de sus críticas al proceso de negociación que este sábado primero de agosto tienen previsto comenzar el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación de la oposición, bajo el auspicio de la administración de Donald Trump.

“Como fundador junto a (Hugo) Chávez del EBR (Ejército Bolivariano Revolucionario), del MBR200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario) y del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), pido que sean elegidos desde las bases los voceros del PSUV para el diálogo que ordenó el Presidente de Estados Unidos por la guía del Departamento de Estado”, manifestó el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento.

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El ex gobernador del estado Zulia e integrante del Consejo Político del PSUV solicita “que los acuerdos de ese diálogo, aun aprobados por el Presidente de Estados Unidos y su Secretario de Estado (Marco Rubio), sean sometidos a la aprobación del pueblo venezolano. En este momento trascendente, nadie puede arrogarse la representación del pueblo que no sea el mismo pueblo”.

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El comandante Francisco Arias Cárdenas, miembro del Consejo Político del PSUV.

Arias Cárdenas insiste en que “el pueblo de Venezuela no ha sido consultado. El Congreso del PSUV, única y máxima instancia para decisiones legítimas de nuestro partido, no ha sido consultado, no ha sido reunido”.

Apoyo

Primero Justicia, miembro de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, dio un espaldarazo al proceso de negociación. “Con responsabilidad y esperanza, apoyamos el proceso nacional impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que inicia mañana 1 de agosto para la reinstitucionalización y democratización del país”, expresó a través de un comunicado la organización fundada por Julio Borges.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió en su despacho a la jefa de la comisión negociadora de la oposición, Dinorah Figuera. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió en su despacho a la jefa de la comisión negociadora de la oposición, Dinorah Figuera. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

De los ocho partidos que conforman la Plataforma, solo dos integran la comisión opositora: Primero Justicia y Voluntad Popular. De hecho, la jefa de la delegación, Dinorah Figuera, milita en Primero Justicia. Ambos partidos manifestaron su respaldo a la iniciativa promovida por Washington, mientras que el resto ha cuestionado la falta de amplitud del equipo negociador.

La gran ausente del proceso es la líder de la oposición, María Corina Machado, dejada a un lado por la Casa Blanca al momento de establecer este mecanismo de diálogo. En un comunicado firmado junto con Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en 2024, los dos dirigentes indicaron que no participaron en el diseño de la negociación.

Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. La evaluaremos con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular”, sentenciaron Machado y González Urrutia.

Primero Justicia ratifica su compromiso con la unidad opositora y agrega: “Seguiremos trabajando junto al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los partidos de la Plataforma Unitaria, convencidos de que solo unidos podremos alcanzar una transición democrática”.

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