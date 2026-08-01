Venezuela
Agregar Infobae enGoogle

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley especial de arrendamientos para atender la emergencia habitacional tras los terremotos

La nueva norma suprimió la exigencia de adelantar pagos por un año y eliminó otros trámites que, de acuerdo con los legisladores, complicaban que las personas pudieran alquilar una vivienda

La nueva norma, bautizada como “Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas”, estableció condiciones para reactivar el mercado de alquiler (Reuters)
La nueva norma, bautizada como “Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas”, estableció condiciones para reactivar el mercado de alquiler (Reuters)
Guardar

El Parlamento de Venezuela sancionó este viernes una nueva ley de arrendamiento de viviendas, una decisión que busca dar respuesta a la emergencia habitacional causada por los dos terremotos del 24 de junio que destruyeron miles de hogares y dejaron a casi 18.000 personas sin techo.

La norma, aprobada por unanimidad, establece un marco legal para estimular el mercado inmobiliario de alquiler y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en los inmuebles, en un país donde la oferta de viviendas en renta se mantuvo limitada por décadas de inseguridad jurídica y regulaciones restrictivas.

La nueva norma, bautizada como “Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas”, estableció condiciones para reactivar el mercado de alquiler tras los sismos del 24 de junio y fijó que solo podrán arrendarse viviendas que cumplan requisitos mínimos de habitabilidad.

PUBLICIDAD

También prohíbe los alquileres en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades y habilita que propietarios e inquilinos acuerden el canon de arrendamiento dentro de los límites previstos por la legislación.

Durante la sesión, celebrada en una base militar de Caracas debido a los daños en el palacio legislativo, el jefe parlamentario Jorge Rodríguez destacó la importancia de la ley para restablecer la confianza entre propietarios e inquilinos, después de años marcados por ocupaciones ilegales y trabas para recuperar inmuebles. El texto legal también eliminó la obligación de depósitos adelantados de hasta un año y otros requisitos que, según los legisladores, dificultaban el acceso a la vivienda.

PUBLICIDAD

Más de 5.500 personas perdieron la vida a causa de los terremotos y unas 23.800 quedaron desplazadas (Reuters)
Más de 5.500 personas perdieron la vida a causa de los terremotos y unas 23.800 quedaron desplazadas (Reuters)

La diputada opositora Alejandra Rodríguez consideró que la aprobación de la norma representó un paso hacia la recuperación del mercado de alquiler, que quedó paralizado por la desconfianza y la falta de incentivos para propietarios. Desde el oficialismo, la parlamentaria América Pérez sostuvo que miles de familias quedaron sin un hogar digno tras los sismos, por lo que la nueva ley respondía a una necesidad urgente.

El diputado Pedro Carreño remarcó que la norma otorgó seguridad jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios, con la intención de crear condiciones para que las víctimas de los terremotos puedan acceder a una vivienda mientras se reconstruyen sus hogares.

En esa línea, Jorge Rodríguez sostuvo que hasta 200.000 viviendas permanecieron vacías por temor de los propietarios a perderlas, debido a una normativa que describió como regresiva y que, según dijo, durante dos décadas desincentivó el alquiler y dio pie a ocupaciones ilegales.

El impacto de los terremotos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, resultó devastador: más de 5.500 personas fallecieron y 23.800 damnificados permanecen en campamentos en Caracas y La Guaira, mientras equipos oficiales comenzaron la demolición de 190 edificios colapsados y la reparación de otros 856 con daños estructurales.

El Gobierno anunció la construcción inicial de 1.875 viviendas y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 nuevas unidades antes de fin de año, con el objetivo de superar las 10.000 durante el próximo año mediante la incorporación de inmuebles del mercado secundario.

La disposición todavía espera la firma de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para entrar en vigor (Reuters)
La disposición todavía espera la firma de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para entrar en vigor (Reuters)

El Gobierno también adoptó otras medidas para atender la emergencia habitacional, como subsidios para la adquisición de viviendas y el apoyo técnico de organismos multilaterales en los planes de reconstrucción. Además, las autoridades reiteraron que ningún inmueble podrá alquilarse si no cumple condiciones mínimas de habitabilidad y que se prohíben los alquileres en zonas de alto riesgo, según la evaluación de las autoridades competentes.

La norma aún debe recibir la promulgación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y se presentó como una de las respuestas inmediatas a la crisis habitacional desatada por los terremotos.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaParlamento de VenezuelaTerremoto en Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fundador del chavismo aumenta presión sobre Delcy Rodríguez y exige transparencia en la negociación con la oposición

Primero Justicia brinda su apoyo al proceso de diálogo, al tiempo que llama a la unidad de la oposición bajo el liderazgo de María Corina Machado

Fundador del chavismo aumenta presión sobre Delcy Rodríguez y exige transparencia en la negociación con la oposición

ONG desmienten a Delcy Rodríguez y afirman que la realidad de los presos políticos continúa siendo crítica

Aunque la presidenta encargada de Venezuela muestra como un logro la aplicación de la Ley de Amnistía bajo su mandato, Foro Penal afirma que más de 11 mil venezolanos siguen enfrentando medidas que restringen su libertad

ONG desmienten a Delcy Rodríguez y afirman que la realidad de los presos políticos continúa siendo crítica

“Sin razones para vivir”: psicólogos advierten sobre el drama que viven los sobrevivientes a los terremotos

La directora del Centro de Desarrollo y Asesoramiento Humano de la UCAB, María Elisa Castillo, reconoce su preocupación por el tema de la ideación suicida que presentan algunos afectados por el doblete sísmico que golpeó a Venezuela

“Sin razones para vivir”: psicólogos advierten sobre el drama que viven los sobrevivientes a los terremotos

Venezuela iniciará este sábado una negociación para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición respaldado por EEUU

El inicio de la mesa de diálogo, que no contará con la participación de la principal líder opositora, María Corina Machado, ocurre en medio de manifestaciones en Caracas, donde simpatizantes opositores reclamaron elecciones y sectores del chavismo expresaron su rechazo a las conversaciones

Venezuela iniciará este sábado una negociación para una transición política entre el chavismo y un sector de la oposición respaldado por EEUU

Chile y Venezuela reactivaron relaciones consulares tras un año y medio de ruptura diplomática

El presidente Kast anunció una “hoja de ruta” con el gobierno de Delcy Rodríguez que busca facilitar la expulsión de migrantes irregulares, una de sus promesas de campaña

Chile y Venezuela reactivaron relaciones consulares tras un año y medio de ruptura diplomática
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edomex: detienen a Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en asesinato de alumno de la FES Zaragoza

Edomex: detienen a Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en asesinato de alumno de la FES Zaragoza

México vs Colombia sub 23: ¿cómo quedó el juego de los Centroamericanos?

Padre de Ollanta Humala sobre reencuentro con su hijo: “Capaz lloraré, me da un ataque y muero”

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 31 de julio

Claudia Sheinbaum accede a reunión con representantes de la CNTE

INFOBAE AMÉRICA

Las potencias occidentales denunciaron que Corea del Norte usa una red de empleados tecnológicos para financiar su programa nuclear

Las potencias occidentales denunciaron que Corea del Norte usa una red de empleados tecnológicos para financiar su programa nuclear

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

"Estoy perdiendo fe": Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió con el regreso de los ataques

Costarricense Rebeca Grynspan toma ventaja en la carrera por dirigir la ONU tras primera votación del Consejo de Seguridad

Menos niños en las escuelas: La baja de nacimientos redefine las aulas en Centroamérica

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans