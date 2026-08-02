La Odisea ha sido un éxito en las salas IMAX de México: ¿por qué es el mejor formato para ver esta película?

La Odisea portada

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La Odisea se convierte en el mayor estreno de la carrera de Christopher Nolan con 264.1 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana a nivel mundial, y las salas IMAX explican buena parte de ese resultado: el formato aportó 51.8 millones de dólares —cerca del 20% del total global— en solo dos días. En México, la película reunió a más de 1.36 millones de espectadores en sus primeros cuatro días, con el Cinemex Parque Delta posicionado como el segundo complejo IMAX con mayor asistencia en toda Latinoamérica.

La razón por la que IMAX concentra esa demanda no es de marketing. La Odisea es la primera película en la historia del cine rodada íntegramente con cámaras IMAX 65mm, lo que convierte a las pantallas de gran formato en el único lugar donde el espectador ve exactamente lo que Nolan filmó.

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La primera película rodada completamente en IMAX 65mm

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra al director Christopher Nolan (en el centro) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema en el set de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Las cámaras IMAX de película de 65mm —también conocidas como 15/70, por sus 15 perforaciones y el ancho de 70mm del celuloide— son el soporte de imagen de mayor resolución disponible en el cine comercial. Nolan las ha usado antes, en secuencias puntuales de Dunkerque, Tenet y Oppenheimer. En La Odisea las usó para cada plano, desde los grandes planos generales del Mediterráneo hasta las conversaciones entre personajes.

Eso tiene una implicación directa para el espectador: ver la película en cualquier otra pantalla equivale a ver una versión recortada. El marco nativo de IMAX tiene una proporción de 1.43:1, casi cuadrada, que llena la pantalla en altura y anchura. En una sala convencional, esa imagen se comprime lateralmente y pierde la parte superior e inferior del cuadro.

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El problema técnico que Nolan resolvió para filmar diálogos en IMAX

Imagen de 'La Odisea' de Christoper Nolan. (Melinda Sue Gordon / Universal Pictures)

Las cámaras IMAX de película generan un ruido mecánico tan alto que, históricamente, era imposible grabar diálogos directamente con ellas. Los directores que las usaban debían doblar el sonido en posproducción o alternar con equipos más silenciosos.

Para La Odisea, Nolan desarrolló junto a IMAX un blindaje acústico —llamado blimp— diseñado a medida para alojar la cámara de 180 kilogramos y amortiguar el ruido lo suficiente para capturar sonido directo en set. Fue la primera vez que se logró en un largometraje de ficción. El resultado es que cada escena de la película —acción o diálogo— existe en el negativo original con la resolución más alta posible.

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Qué significa eso dentro de la sala

En una pantalla IMAX verdadera, la imagen ocupa prácticamente todo el campo visual del espectador. La curvatura de la pantalla y sus dimensiones —hasta 26 metros de alto en algunos complejos— eliminan los bordes del encuadre y producen una sensación de inmersión que las salas estándar no replican.

Para una historia como la de La Odisea —el regreso de Odiseo a través de un Mediterráneo antiguo poblado de dioses y monstruos—, esa escala física cambia la experiencia. Las secuencias en el mar, el encuentro con el Cíclope o la isla de Circe están compuestas para que el espectador sienta el espacio, no solo lo observe.

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41 salas en el mundo, ninguna en México

Nolan, en el centro, con una cámara IMAX. El rodaje requirió una nueva ingeniería y el uso de espejos para que los actores pudieran verse entre sí a pesar del voluminoso equipo (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

El punto de tensión es la distribución. Solo 41 salas en todo el mundo cuentan con proyector de película IMAX 70mm y pantalla 1.43:1, que es el formato exacto para el que fue concebida la película. Ninguna está en México.

Las salas IMAX digitales que operan en el país proyectan el filme en proporción 1.90:1, que recorta parte del cuadro original. Aun así, la diferencia con una sala convencional sigue siendo considerable: pantalla más grande, sistema de sonido de 12 canales y mayor luminosidad. Los proyeccionistas consultados por medios especializados coinciden en que el IMAX digital es la mejor opción disponible fuera de los 41 recintos con película.

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La taquilla confirma la preferencia

El comportamiento del público en México respalda esa jerarquía. Con más de 131 millones de pesos recaudados en sus primeros cuatro días en el país, La Odisea agotó funciones en formato IMAX antes incluso de su estreno. A nivel mundial, el formato ya acumula 140 millones de dólares de los más de 700 millones que la película ha generado en total hasta este domingo 2 de agosto.