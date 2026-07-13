Delcy Rodríguez nombró como nuevo canciller de Venezuela a Félix Plasencia, el diplomático que representaba a Caracas ante Estados Unidos

Félix Plasencia, en una fotografía de archivo. (EFE/Yuri Kochetkov)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al diplomático Félix Plasencia como nuevo ministro de Relaciones y Comercio Exterior, en sustitución de Yván Gil, quien dejará la Cancillería para asumir la cartera de Ciencia y Tecnología.

El nombramiento se produjo tras la decisión de fusionar los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior en una sola institución, que estará bajo la conducción de Plasencia. La medida fue comunicada por Rodríguez a través de un mensaje publicado en Telegram.

PUBLICIDAD

“Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior”, informó la jefa del chavismo. En ese mismo anuncio confirmó que Plasencia será el encargado de liderar la nueva dependencia.

El cambio devuelve a Plasencia al frente de la política exterior venezolana, un área que ya había dirigido durante la dictadura de Nicolás Maduro. El diplomático ocupó el cargo de canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, antes de ser reemplazado por Carlos Faría.

PUBLICIDAD

Yván Gil dejará la Cancillería de Venezuela para asumir la cartera de Ciencia y Tecnología (REUTERS/Adriano Machado)

Hasta su nueva designación, Plasencia se desempeñaba como jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos, en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington después de años de ruptura diplomática. Su nombramiento para esa función ocurrió en febrero, mientras avanzaban los contactos para restablecer los vínculos oficiales entre ambos países.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos habían permanecido suspendidas durante siete años. En marzo de este año ambos países retomaron sus canales de comunicación, un proceso en el que Plasencia tuvo un papel como representante venezolano ante las autoridades estadounidenses.

PUBLICIDAD

Rodríguez destacó la experiencia del nuevo canciller y señaló que tendrá la responsabilidad de dirigir la estrategia internacional del país.

“Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia”, expresó la funcionaria chavista.

Con la creación del nuevo Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior también quedó sin efecto la estructura separada que encabezaba Johan Álvarez, quien estaba al frente del área de Comercio Exterior desde marzo pasado.

PUBLICIDAD

Delcy Rodríguez nombró como canciller de Venezuela a Félix Plasencia, el diplomático que representaba a Caracas ante EEUU (AP Foto/Pedro Mattey)

El relevo en la Cancillería ocurre mientras Venezuela enfrenta las consecuencias del doble terremoto registrado el 24 de junio, con movimientos sísmicos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron principalmente la zona norte del país, incluida la entidad costera de La Guaira. La emergencia provocó miles de víctimas y daños en infraestructura.

En medio de esa situación, el régimen encargado ha realizado otros movimientos dentro del gabinete. Días antes del cambio en la Cancillería, Rodríguez nombró a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en reemplazo de Jacqueline Farías, quien pasó a coordinar labores relacionadas con la recuperación de viviendas e infraestructura mediante la Gran Misión Venezuela Renace.

PUBLICIDAD

También fue designado José David Cabello, hermano del chavista Diosdado Cabello, como presidente de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), después de haber dirigido durante 18 años el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Tras dejar Relaciones Exteriores, Yván Gil asumirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Rodríguez afirmó que el ex canciller contribuirá al desarrollo de esa área debido a su experiencia. “Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país”, escribió la mandataria.

PUBLICIDAD

Gil había ocupado la Cancillería desde 2023 y durante su gestión estuvo al frente de la representación diplomática venezolana en distintos escenarios internacionales, en un período marcado por las tensiones políticas y los intentos de recuperación de relaciones con otros gobiernos.