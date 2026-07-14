Pedir incapacidad laboral en 2026: qué porcentaje de tu sueldo te toca realmente y el artículo del IMSS que te respalda

La Ley del Seguro Social establece distintos porcentajes de subsidio según el origen de la incapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el IMSS no paga el sueldo completo a todos los trabajadores que piden una incapacidad.

La Ley del Seguro Social establece tres escenarios: 60% del salario registrado si la causa es enfermedad general, y100% si se trata de riesgo de trabajo o maternidad.

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El artículo 98 de la Ley del Seguro Social (LSS) fija ese subsidio sobre el Salario Base de Cotización, no sobre el sueldo neto que el trabajador recibe en quincena.

No todos los tipos de incapacidad tienen el mismo trato en la Ley del Seguro Social vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros tres días de baja no los cubre nadie: el IMSS deposita a partir del cuarto día.

Artículo 58 de la Ley del Seguro Social: 100% del salario desde el primer día en incapacidad por riesgo de trabajo

Cuando el accidente ocurre en el trabajo o en el trayecto casa-trabajo, la ley cambia por completo las condiciones.

El artículo 58, fracción I de la Ley del Seguro Social establece que el asegurado “recibirá, mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo”.

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La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el INEGI determinan cada año los valores que el IMSS usa para calcular las incapacidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago arranca el primer día y no exige semanas mínimas de cotización previas.

A diferencia de la incapacidad por enfermedad general, en riesgo de trabajo no hay días de espera.

El Informe de Labores del IMSS 2024-2025 confirma que este subsidio se mantiene hasta que el trabajador sea declarado apto para laborar o se dictamine una incapacidad permanente, con un tope de 52 semanas.

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El artículo 98 de la Ley del Seguro Social fija el subsidio por enfermedad general en 60% del Salario Base de Cotización, pagadero a partir del cuarto día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maternidad en 2026: 84 días de subsidio al 100% y 30 semanas cotizadas como requisito

Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a un subsidio igual al 100% del último salario diario de cotización durante 84 días: 42 antes del parto y 42 después.

El artículo 97 de la Ley del Seguro Social fija el requisito de elegibilidad para enfermedad general en cuatro semanas de cotización inmediatas anteriores a la enfermedad.

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Para trabajadores eventuales, seis semanas en los cuatro meses previos.

El artículo 101 de la Ley del Seguro Social otorga a las trabajadoras embarazadas 84 días de subsidio al 100% de su salario de cotización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maternidad, el umbral sube a 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores al inicio de la semana 34 de gestación.

Por qué el 60% no equivale al 60% de tu sueldo real: el artículo 28 de la LSS

El porcentaje se aplica sobre el Salario Base de Cotización, que tiene dos límites fijados por el artículo 28 de la Ley del Seguro Social.

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Infografía de Infobae detalla cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social calcula los límites del salario base de cotización, afectando el monto real del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El piso es el salario mínimo vigente: 315.04 pesos mexicanos diarios en la zona general y 440.87 pesos mexicanos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, según la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El techo es 25 veces la Unidad de Medida y Actualización. El INEGI publicó en el DOF el 9 de enero de 2026 el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero: 117.31 pesos mexicanos diarios.

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Pedir una incapacidad al IMSS no garantiza recibir el sueldo completo durante la baja.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso fija el salario máximo de cotización en 2 mil 932.75 pesos mexicanos diarios.

Si un trabajador gana más que esa cantidad, el IMSS calcula el subsidio solo sobre ese tope, no sobre el salario real.

Cómo tramitar el pago de incapacidad en 2026: plazos y documentos requeridos

El procedimiento oficial del Instituto establece que el trabajador debe tramitar el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión del certificado de incapacidad.

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Se requiere identificación oficial, número de seguridad social y cuenta CLABE registrada en el portal IMSS Digital o en ventanilla.

Los plazos y documentos para tramitar el pago de incapacidad en México se detallan, mostrando los cinco días hábiles para el subsidio ante el IMSS y las diferentes modalidades de depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la empresa tiene convenio de pago con el Instituto, el subsidio se deposita directamente en nómina; en ese caso, el trabajador entrega el original de la “copia-patrón” a Recursos Humanos.

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El mismo procedimiento aclara que, en caso de enfermedad general, el subsidio se paga “a más tardar al séptimo día hábil” de la expedición del certificado.