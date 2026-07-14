México

Pedir incapacidad laboral en 2026: qué porcentaje de tu sueldo te toca realmente y el artículo del IMSS que te respalda

La ley distingue enfermedad general, riesgo laboral y maternidad, y además toma como base la cotización registrada, no lo que llega completo en cada quincena

Guardar
Google icon
Sala de tribunal con jueces, público, fotógrafo, bandera de México, cuadro, frase "LA PATRIA ES PRIMERO" en pared y logotipo del IMSS.
La Ley del Seguro Social establece distintos porcentajes de subsidio según el origen de la incapacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el IMSS no paga el sueldo completo a todos los trabajadores que piden una incapacidad.

La Ley del Seguro Social establece tres escenarios: 60% del salario registrado si la causa es enfermedad general, y100% si se trata de riesgo de trabajo o maternidad.

PUBLICIDAD

El artículo 98 de la Ley del Seguro Social (LSS) fija ese subsidio sobre el Salario Base de Cotización, no sobre el sueldo neto que el trabajador recibe en quincena.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No todos los tipos de incapacidad tienen el mismo trato en la Ley del Seguro Social vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros tres días de baja no los cubre nadie: el IMSS deposita a partir del cuarto día.

Artículo 58 de la Ley del Seguro Social: 100% del salario desde el primer día en incapacidad por riesgo de trabajo

Cuando el accidente ocurre en el trabajo o en el trayecto casa-trabajo, la ley cambia por completo las condiciones.

El artículo 58, fracción I de la Ley del Seguro Social establece que el asegurado “recibirá, mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo”.

PUBLICIDAD

Un hombre con yeso y cabestrillo en el brazo derecho tramita documentos en un mostrador del ISSSTE, acompañado por otro hombre y una mujer, atendidos por una empleada.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el INEGI determinan cada año los valores que el IMSS usa para calcular las incapacidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago arranca el primer día y no exige semanas mínimas de cotización previas.

A diferencia de la incapacidad por enfermedad general, en riesgo de trabajo no hay días de espera.

El Informe de Labores del IMSS 2024-2025 confirma que este subsidio se mantiene hasta que el trabajador sea declarado apto para laborar o se dictamine una incapacidad permanente, con un tope de 52 semanas.

Mujer adulta sentada en sala de espera, sostiene papeles y toca su frente. Paredes blancas, sillas, tablones informativos y puerta visible.
El artículo 98 de la Ley del Seguro Social fija el subsidio por enfermedad general en 60% del Salario Base de Cotización, pagadero a partir del cuarto día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maternidad en 2026: 84 días de subsidio al 100% y 30 semanas cotizadas como requisito

Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a un subsidio igual al 100% del último salario diario de cotización durante 84 días: 42 antes del parto y 42 después.

El artículo 97 de la Ley del Seguro Social fija el requisito de elegibilidad para enfermedad general en cuatro semanas de cotización inmediatas anteriores a la enfermedad.

Para trabajadores eventuales, seis semanas en los cuatro meses previos.

Ilustración acuarela de una mujer con auriculares trabajando en laptop, revolviendo una olla en una estufa, y meciendo la cuna de un bebé con su pie. Un hombre trabaja en el fondo.
El artículo 101 de la Ley del Seguro Social otorga a las trabajadoras embarazadas 84 días de subsidio al 100% de su salario de cotización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maternidad, el umbral sube a 30 semanas cotizadas en los 12 meses anteriores al inicio de la semana 34 de gestación.

Por qué el 60% no equivale al 60% de tu sueldo real: el artículo 28 de la LSS

El porcentaje se aplica sobre el Salario Base de Cotización, que tiene dos límites fijados por el artículo 28 de la Ley del Seguro Social.

Infografía Infobae: Salario diario máximo de cotización IMSS, 2 mil 932.75 pesos. Iconos de salario mínimo, mapa de México, tope legal, subsidio y ajustes.
Infografía de Infobae detalla cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social calcula los límites del salario base de cotización, afectando el monto real del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El piso es el salario mínimo vigente: 315.04 pesos mexicanos diarios en la zona general y 440.87 pesos mexicanos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte, según la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El techo es 25 veces la Unidad de Medida y Actualización. El INEGI publicó en el DOF el 9 de enero de 2026 el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero: 117.31 pesos mexicanos diarios.

Madre mexicana sostiene a su bebé mientras mira preocupada una factura y un sobre con pesos mexicanos en una mesa, cerca de una ventana.
Pedir una incapacidad al IMSS no garantiza recibir el sueldo completo durante la baja.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso fija el salario máximo de cotización en 2 mil 932.75 pesos mexicanos diarios.

Si un trabajador gana más que esa cantidad, el IMSS calcula el subsidio solo sobre ese tope, no sobre el salario real.

Cómo tramitar el pago de incapacidad en 2026: plazos y documentos requeridos

El procedimiento oficial del Instituto establece que el trabajador debe tramitar el pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión del certificado de incapacidad.

Se requiere identificación oficial, número de seguridad social y cuenta CLABE registrada en el portal IMSS Digital o en ventanilla.

Ilustración de reloj, calendario, engranajes, mano con documentos, tarjeta de identificación, una cruz médica, termómetro, y textos informativos.
Los plazos y documentos para tramitar el pago de incapacidad en México se detallan, mostrando los cinco días hábiles para el subsidio ante el IMSS y las diferentes modalidades de depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la empresa tiene convenio de pago con el Instituto, el subsidio se deposita directamente en nómina; en ese caso, el trabajador entrega el original de la “copia-patrón” a Recursos Humanos.

El mismo procedimiento aclara que, en caso de enfermedad general, el subsidio se paga “a más tardar al séptimo día hábil” de la expedición del certificado.

Temas Relacionados

ImssIncapacidad LaboralSueldoLey Del Seguro Socialmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy martes 14 de julio

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 14 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través deInfobae México.

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 14 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de julio?

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este martes 14 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este martes 14 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio

Así fue el asesinato del “Cheyo Ántrax”, uno de los últimos crímenes atribuidos a “El Mayo” Zambada antes de su captura

¿A qué prisión irá “El Mayo” Zambada? Esto es lo que pide la Fiscalía de EEUU al juez

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

EEUU va por cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada y la confiscación de 15 mil millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se rapa tras quedar expuesta su calvicie en pelea durante BelicoFest 2026

Emiliano Aguilar se rapa tras quedar expuesta su calvicie en pelea durante BelicoFest 2026

Padre de Christian Nodal niega distanciamiento y conflicto legal: aclara cuál es su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

Importantes marcas retiran su publicidad de Ventaneando tras polémica de Pedro Sola y comentarios sobre envenenar perros

Qué pasó entre Yahir y Nadia en La Academia: la verdad del romance que marcó la primera generación

La historia de Yahir en La Academia: del cuarto lugar a la fama nacional

DEPORTES

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

Paola Rojas habla del día que le pidió una entrevista a Maradona: “Quiero platicar contigo, pero en mi habitación”

La razón por la que Argentina no jugó amistoso con México antes del Mundial 2026

Pumas aumenta el costo de sus boletos para el Apertura 2026: estos son los nuevos precios

La emotiva felicitación de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41: “Don Memo te quiero”

Fiscalía CDMX confirma la causa de muerte de Isaías, una de las víctimas durante los festejos del México vs Ecuador