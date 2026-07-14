El complejo y controvertido rompecabezas de la deuda venezolana (REUTERS)

La magnitud de la carga de deuda de Venezuela, y la composición de los acreedores que la poseen, ayudarán a determinar las pérdidas que afrontan los inversionistas, en la que podría ser una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia.

Venezuela no ha publicado estadísticas completas sobre su deuda en años, y las sanciones de 2017 la aislaron en gran medida del mundo financiero occidental. Caracas ha declarado que su objetivo era completar una evaluación exhaustiva de la deuda para finales de junio. Los inversionistas esperan que se publique este mes, pero no está claro si se dará a conocer al público en general.

PUBLICIDAD

La mayoría de los analistas estimaban deudas de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero el Financial Times informó que Venezuela iba a revelar una deuda mayor de lo esperado, de 240.000 millones de dólares.

Aquí les presentamos algunos detalles sobre el volumen de la deuda de Venezuela:

¿Cuánto debe Caracas en bonos?

Venezuela anunció en mayo su intención de reestructurar la deuda pendiente de bonos emitidos por el Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

PUBLICIDAD

Estos bonos suman un valor nominal de aproximadamente 60.000 millones de dólares, pero también han estado generando intereses desde el impago de 2017. JPMorgan calcula que el total de reclamaciones relacionadas con los bonos, incluidos los intereses vencidos, asciende a 102.000 millones de dólares.

Las distintas condiciones de los bonos podrían complicar el acuerdo. El bono PDVSA 2020 está respaldado por una participación mayoritaria en el refinador estadounidense Citgo. Otros bonos más antiguos son más vulnerables a litigios.

PUBLICIDAD

Venezuela anunció en mayo su intención de reestructurar la deuda pendiente de bonos emitidos por el Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) (REUTERS)

¿Cuánto debe Venezuela a otros gobiernos?

Según los informes, el total de préstamos bilaterales de Venezuela asciende a aproximadamente 25.000 millones de dólares.

Los acreedores bilaterales suelen ser los primeros en reestructurar sus deudas. El Club de París, un grupo de 22 naciones acreedoras oficiales, suele servir de referencia para el alivio de la deuda que se espera de los demás acreedores. Venezuela adeuda 8.690 millones de dólares a los miembros del Club de París.

PUBLICIDAD

Según AidData, solo Rusia concedió al menos dos préstamos en los últimos 15 años, incluidos 3.200 millones de dólares reestructurados en 2017.

Venezuela también le debe a China una cantidad sustancial a través de préstamos respaldados por petróleo, lo que podría darle a Beijing una ventaja sobre los acreedores. JPMorgan estima esas obligaciones entre 13.000 y 15.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Venezuela se ha mostrado imprecisa sobre sus planes para la deuda oficial, afirmando que se abordaría mediante una “normalización institucional” sin detallar el proceso ni si esto implicaría una reestructuración formal.

¿Qué debe Caracas a los prestamistas multilaterales?

Según Fitch, el país adeuda alrededor de 4.000 millones de dólares a bancos multilaterales de desarrollo, principalmente al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con sede en Caracas, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PUBLICIDAD

Estas instituciones suelen gozar de la condición de acreedores preferentes y no se espera que sufran pérdidas en una reestructuración.

¿A cuánto aumentan las reclamaciones de arbitraje y las indemnizaciones judiciales?

Más de 50 empresas han presentado demandas contra Venezuela y PDVSA tras las expropiaciones llevadas a cabo durante el mandato del ex mandatario Hugo Chávez.

PUBLICIDAD

Más de 50 empresas han presentado demandas contra Venezuela y PDVSA tras las expropiaciones llevadas a cabo durante el mandato del ex mandatario Hugo Chávez (REUTERS)

Los datos recopilados por Transparencia Venezuela y #PublicDebtIsPublic muestran que los laudos arbitrales y las sentencias judiciales superan los 20.000 millones de dólares, sin incluir los intereses vencidos, aunque este último grupo advierte que sus datos podrían no abarcar todas las reclamaciones. Algunos acreedores buscan recuperar la deuda mediante la venta de Citgo Petroleum ordenada por un tribunal, lo cual requiere la aprobación de Estados Unidos.

Los laudos arbitrales y las sentencias judiciales son reclamaciones legalmente exigibles de diversos acreedores, sin un mecanismo colectivo que los vincule a un acuerdo negociado. Dado que representan al menos el 10% de la deuda venezolana, los expertos señalan que será necesario abordarlos.

PUBLICIDAD

Y luego el resto...

El límite superior de las estimaciones de deuda ronda los 200.000 millones de dólares. ¿Dónde están los 40.000 millones restantes?

Algunas deudas nunca llegaron a los tribunales ni al arbitraje, lo que dificulta su seguimiento.

Por ejemplo, la petrolera española Repsol dice que Venezuela le debe 4.550 millones de euros (5.160 millones de dólares), mientras que la italiana ENI declaró que su factura atrasada con PDVSA ascendía a 3.300 millones de dólares a finales de 2025, incluyendo alrededor de 1.000 millones de dólares en intereses acumulados.

Otras reclamaciones pueden incluir pagarés, que son obligaciones legalmente vinculantes vinculadas a créditos de exportación o de proveedores. La deuda interna también podría incrementarse, lo que preocupaba a algunos inversionistas, debido a que sería más difícil determinar si estos casos son legítimos.

Sin una auditoría externa ni la participación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, los inversionistas pueden cuestionar cómo se evalúan las reclamaciones y qué deudas se incluyen. Venezuela ocupó el puesto 180 de 182 países y territorios en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2025.

Las reclamaciones consideradas suficientemente válidas como para ser incluidas en el ámbito de la reestructuración de la deuda podrían resultar controvertidas, porque su inclusión podría aumentar el total de la deuda y ocasionar mayores pérdidas para los acreedores.

(REUTERS)