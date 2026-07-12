Venezuela

Un coronel retirado afirma que la crisis venezolana solo puede resolverse con elecciones libres: “Toda autoridad usurpada es ineficaz”

En diálogo con Infobae, Ángel Alberto Bellorín cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro, la eventual sucesión de Delcy Rodríguez y el papel de Estados Unidos en una transición que, afirma, deja más dudas que certezas

Guardar
Google icon
Una mujer y varios hombres, incluyendo militares uniformados y un hombre de traje, caminan en un pasillo interior con arcos y plantas
Delcy Eloína Rodríguez Gómez en el Palacio de Miraflores con Diosdado Cabello y militares.

El coronel retirado y doctor en Derecho Constitucional Ángel Alberto Bellorín plantea que la crisis venezolana debe leerse desde un principio básico de la Carta Magna: la soberanía popular es intransferible y la representación política solo puede ejercerse mediante el sufragio. Desde esa premisa, recuerda el artículo 138 de la Constitución, que establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

“En este momento Venezuela es un ejemplo para el mundo de las más torpes y, a la vez, aleccionadoras contradicciones políticas y económicas”, le afirma Bellorín a Infobae. A su juicio, el país encarna la paradoja de ser “un pobre país rico, hipotecado y bajo un protectorado militar extranjero”, una condición que, sostiene, vacía de contenido cualquier pretensión de soberanía.

PUBLICIDAD

Al analizar el rol de Delcy Eloína Rodríguez Gómez en el poder, Bellorín insiste en volver al artículo 5 de la Constitución venezolana, ubicado en el Título Primero, dedicado a los Principios Fundamentales. Allí, subraya, se encuentra la base jurídica para determinar cuándo un órgano del Estado emana realmente de la soberanía popular.

Para el jurista, la Presidencia de la República, como principal órgano de gobierno, debe estar legitimada en todo momento por el voto. “El cargo de presidente de la República es y será producto de las elecciones, tal como lo ordena el citado principio”, señala.

PUBLICIDAD

En escenarios excepcionales como, según su diagnóstico, la ruptura prolongada del Estado constitucional venezolano y el protectorado de facto al que estaría sometido el país, Bellorín considera que la única salida racional pasa por convocar nuevas elecciones.

Esos comicios, advierte, deberían celebrarse con garantías expresas y verificables para impedir que se repita lo que califica como la “grotesca ofensa del 28 de julio de 2024”, episodio que, en su opinión, derrumbó las premisas constitucionales y debilitó la Constitución como contrato social y fundamento del Estado.

Hombre sentado con traje oscuro, camisa blanca y corbata de puntos. Tiene un tablet y documentos sobre su regazo. Se observan persianas en el fondo
El coronel retirado Ángel Alberto Bellorín, profesor universitario y doctor en Derecho Constitucional, conversa en un entorno profesional.

Para que esa ruta sea posible, añade, se requiere un “poder real de coacción” capaz de poner fin a una “usurpación continuada” que, según afirma, intenta prolongarse y consolidarse en el tiempo.

La Constitución como eje del debate

Para el abogado Bellorín, el punto de partida está en el artículo 5 de la Constitución venezolana. Allí, afirma, se define la dimensión más importante de la soberanía: la popular, base imprescindible de cualquier Estado democrático. Por eso propone descomponer el texto constitucional en sus premisas esenciales para entender el alcance de la crisis institucional.

Menciona las seis que contiene el artículo 5 de la Carta Magna: Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular; La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo; La soberanía se puede ejercer solo de dos formas, una directa y otra indirecta; El pueblo ejerce la soberanía directamente en la forma prevista en la Constitución y en la Ley; El pueblo ejerce la soberanía indirectamente mediante el sufragio; y los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular.

Primer plano de una mano que sostiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el escudo nacional, sobre una bandera venezolana
El artículo 5 de la Constitución venezolana, ubicado en el Título Primero, dedicado a los Principios Fundamentales.

Bellorín, también profesor de doctorado en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que esa lectura debe complementarse con el artículo 6, del que, según explica, se desprenden ocho premisas concurrentes sobre la naturaleza del gobierno venezolano.

Para acotar el debate, se concentra en un enunciado específico: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre electivo...”. La palabra clave, subraya, es “electivo”.

De la conexión entre ambos artículos, Bellorín extrae una conclusión: si los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y determinados cargos deben surgir del sufragio, la ausencia de ese mandato electoral configura una usurpación. “Al no cumplirse con tal mandato estaremos en presencia de una usurpación”, afirma.

La tesis de “Corporación Criminal”

Bellorín, coronel retirado del Ejército, licenciado en Ciencias y Artes Miliares, abogado con doctorado en Derecho Constitucional, es profesor en posgrado en la Universidad Central de Venezuela, sostiene que sus argumentos “podrán ser silenciados, pero jamás confrontados desde la racionalidad”. Para reforzar su planteamiento, invoca un principio jurídico clásico: “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

Sala de asamblea con numerosas personas sentadas en pupitres. Varias personas levantan sus manos. Se ven documentos, teléfonos y una pantalla en la pared
La Asamblea Nacional debía declarar la falta absoluta de Maduro dentro del límite de 180 días previsto en el artículo 234.

Desde esa lógica, afirma que, si Nicolás Maduro es considerado usurpador de la Presidencia desde el 10 de enero de 2025, todos los actos derivados de esa autoridad carecerían de legitimidad. En esa categoría incluye nombramientos, decisiones administrativas y la designación de la vicepresidencia, cargo que en Venezuela no surge del voto directo sino de la voluntad del presidente.

Subraya Ángel Bellorín que ese ese desconocimiento también fue ratificado por el nuevo gobierno de Donald Trump en enero del 2025 tras tomar posesión del cargo.

Siendo ilegítimo el depuesto Nicolás Maduro y acusado por EEUU de ser el líder de una corporación criminal, por simple silogismo básico y deducción racional, son ilegítimos todos los órganos del poder público que avalaron aquel fraude electoral, así como los funcionarios designados por ese presidente ilegítimo”, sostiene.

A su juicio, la llamada Operación Resolución Absoluta, fechada el 3 de enero de 2026, fue presentada ante la comunidad internacional como una acción destinada a desmantelar una estructura criminal que afectaba la seguridad estadounidense y del hemisferio. “Ese fue el motivo jurídico y político de Estados Unidos para la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores”, plantea.

Pero, según Bellorín le dice a Infobae, allí aparece una contradicción central: tras capturar al supuesto “líder criminal”, Estados Unidos habría dejado de referirse a la corporación criminal y, de forma sorpresiva, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada o interina. “Da igual cuál sea la denominación que se le dé”, cuestiona.

Cuatro personas en un paisaje abierto; dos con chalecos de la DEA y gorras escoltan a un hombre y una mujer con abrigos, bajo un cielo con nubes
Fuerzas militares de EEUU ejecutaron la Operación Resolución Absoluta con la extracción de Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.

Con esa decisión, afirma, Trump le habría otorgado autorización política para conducir en Venezuela una “fase de transición” que, en su criterio, “deja más dudas que certezas”. Al mismo tiempo, interpreta ese movimiento como la entrada tácita de un protectorado estadounidense sobre el país.

La gran pregunta sigue sin respuesta, porque Delcy Rodríguez era, a la vez, “y según los Estados Unidos, la segunda al mando de la corporación criminal que según la administración Trump dirigía Maduro”.

Límites a la excepción

Bellorín también cuestiona las interpretaciones que, a su juicio, analizan de manera aislada los artículos 233 y 334 de la Constitución, referidos a las ausencias absolutas o temporales de un presidente en ejercicio. Para él, esas normas solo pueden aplicarse a un mandatario legítimo, no a un usurpador.

El error, insiste, consiste en intentar revestir de juridicidad un fraude continuado. “Ser sinceros y precisos en el diagnóstico jurídico ayudará a buscar la solución política más acertada para retomar el sendero constitucional”, advierte.

Antes de acudir a los artículos 233 y 234, señala a Infobae que debe revisarse el artículo 231 y conectarlo con los principios fundamentales de la Constitución. Solo así, sostiene, puede imponerse con rigor la supremacía constitucional y evitar lecturas fragmentadas del texto legal.

Para ilustrar su argumento, Bellorín recurre a una hipótesis extrema: si un presidente verdaderamente legítimo fuese secuestrado y se desconociera su paradero, una Asamblea Nacional legítima podría abrir un compás de espera excepcional. Pero esa espera, aclara, tendría que ser temporal.

John Barret, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello conversan en un espacio iluminado de noche. Personas uniformadas al fondo
El encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barret conversa con Delcy Rodríguez en presencia de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

De esa temporalidad surge, según su interpretación, la única excepción admisible al principio de que todo gobierno debe ser electivo. Pero la excepción no puede convertirse en regla ni prolongarse indefinidamente. “Esa es la lectura principista de la Constitución de acuerdo con la exégesis”.

Por eso sostiene que la vía constitucional exigiría que la Asamblea Nacional declare la falta absoluta de Maduro dentro del límite de 180 días previsto en el artículo 234, plazo que considera el máximo permitido para una temporalidad excepcional.

Bellorín afirma que el abandono del cargo es un hecho evidente y que no declararlo implicaría vulnerar el principio constitucional según el cual todo gobierno debe ser producto de elecciones.

Su conclusión es tajante: si el artículo 6 ordena que todos los gobiernos “son y serán electivos”, ese mandato resulta aún más exigente cuando se trata del cargo de mayor legitimidad popular del país. “Al ver esta situación de una vicepresidenta fraudulenta de origen e impuesta por mandato estadounidense, no creo que tenga más que explicar”, sentencia.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezNicolás MaduroCrisis en VenezuelaElecciones Venezuela 2024Últimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mauricio Macri anunció que la Fundación FIFA donará USD 1 millón para ayudar a Venezuela tras los terremotos

El expresidente argentino, que ejerce el máximo cargo directivo en la entidad, informó que ayudarán a las organizaciones locales que realizan tareas de socorro y reconstrucción

Mauricio Macri anunció que la Fundación FIFA donará USD 1 millón para ayudar a Venezuela tras los terremotos

El gobierno de Venezuela aumentó a más de 4.300 la cifra de muertos por los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que en las últimas horas fueron identificadas 215 nuevas víctimas, respecto al balance anterior. Las autoridades anunciaron que iniciarán un censo biométrico de las personas que perdieron sus hogares

El gobierno de Venezuela aumentó a más de 4.300 la cifra de muertos por los terremotos

Venezuela hará un censo biométrico de las personas que perdieron sus viviendas por los terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que estará dirigido a los miles que se encuentran en los campamentos transitorios

Venezuela hará un censo biométrico de las personas que perdieron sus viviendas por los terremotos

Los familiares de venezolanos que aún están bajo los escombros denunciaron que militares impiden sus labores de búsqueda

“Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan”, afirmó una voluntaria que pidió a gritos avanzar hacia uno de los edificios derribados por los terremotos

Los familiares de venezolanos que aún están bajo los escombros denunciaron que militares impiden sus labores de búsqueda

Los crematorios y morgues de Venezuela operan sin pausa tras los terremotos y aceleran entierros ante la magnitud de la tragedia

Según la información oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 4.118 y los heridos sumaron 16.740

Los crematorios y morgues de Venezuela operan sin pausa tras los terremotos y aceleran entierros ante la magnitud de la tragedia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

A 25 días del cambio de mando, Gustavo Bolívar defiende el legado de Petro y alerta por el nuevo Gobierno

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 12 de julio: procesan a seis presuntos responsables de secuestro exprés contra trabajadores de paquetería en Edomex

Hubo doce siniestros viales en CABA durante la madrugada: dos heridos al volcar una camioneta en la avenida General Paz

Grecia Quiroz descarta a “otro Carlos Manzo” y pide vigilar a Morena por campañas anticipadas

Un enfermero explica que el mal uso del aire acondicionado favorece el contagios de los virus: "El frío por sí mismo no causa infecciones respiratorias”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

El calor de El Niño en Costa Rica eleva el riesgo de golpe de calor, según Instituto

Gobierno de República Dominicana reduce precios de combustibles y GLP por segunda semana consecutiva

EEUU afirmó que el estrecho de Ormuz “está abierto” a todas las embarcaciones a pesar de los ataques de Irán

ENTRETENIMIENTO

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”