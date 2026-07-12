Venezuela

Ascendió a 4.490 el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el domingo las cifras de la catástrofe: 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda

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Equipos de rescate y el técnico forense Joel Mirabal, atrás a la izquierda, recuperan el cuerpo de una víctima del terremoto en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)
Equipos de rescate y el técnico forense Joel Mirabal, atrás a la izquierda, recuperan el cuerpo de una víctima del terremoto en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió a 4.490, según el balance actualizado que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el domingo en su canal de Telegram. La cifra no ha dejado de crecer desde que los dos sismos golpearon el norte del país con menos de un minuto de diferencia, y convierte a esta catástrofe en el terremoto más mortífero de la historia moderna de Venezuela.

El parte oficial mantiene en 16.740 el número de heridos. La cifra de rescatados con vida se sitúa en 6.462, y 17.907 personas permanecen sin vivienda, desplazadas en su mayoría hacia los 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades. La progresión de los muertos ha sido imparable: de los 188 confirmados en las primeras horas del 25 de junio a los 920 al cierre del día 26, los 1.719 del 28, los 3.535 del 5 de julio y los 4.118 del 10 de julio.

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Los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de momento— se produjeron a las 18:04 hora local, separados apenas 39 segundos. Ambos tuvieron su epicentro en las proximidades de Yumare, en el estado Yaracuy, y sus ondas se sintieron a lo largo de una franja densamente poblada que incluye Caracas y el estado costero de La Guaira. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió desde el primer momento una alerta roja —la categoría de máxima gravedad de su sistema de estimación de víctimas y daños— y advirtió que los modelos apuntaban a miles de muertos.

El estado La Guaira concentró la mayor parte de la devastación. Según datos aportados por Rodríguez, 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en el país se encontraban en ese territorio: ocho de cada diez estructuras completamente derrumbadas. Un análisis de imágenes del satélite europeo Sentinel-1 procesadas por la NASA estimó que más de la mitad de los edificios en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar presentaban una probabilidad de daño superior al 75%. La Universidad Estatal de Ohio elevó a alrededor de 59.000 el número total de estructuras dañadas en Venezuela.

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La familia Núñez busca a un familiar entre los escombros de un edificio colapsado por los sismos, el jueves 9 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)
La familia Núñez busca a un familiar entre los escombros de un edificio colapsado por los sismos, el jueves 9 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La región ya había sufrido la catástrofe más grave de la historia contemporánea del país: la Tragedia de Vargas de diciembre de 1999, cuando aludes de lodo y rocas causaron entre 10.000 y 30.000 muertos. El geofísico Michael Schmitz explicó al diario El Nacional que la destrucción de 2026 no se explica solo por la magnitud de los sismos, sino por la confluencia del desplazamiento de dos fallas geológicas, la amplificación de ondas por las características del suelo y un parque edificatorio deteriorado. “Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia de Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando en un segundo o tercer plano”, señaló.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños materiales en aproximadamente 6.700 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 6% del Producto Interior Bruto venezolano. El Programa Mundial de Alimentos lanzó un llamamiento de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a medio millón de personas. La respuesta internacional incluyó el despliegue de más de 3.000 rescatistas extranjeros. En Catia la Mar se abrieron zanjas en el cementerio local para enterrar a 150 víctimas sin identificar.

El coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, había advertido a finales de junio que la cifra de muertos superaría con certeza los recuentos disponibles en ese momento, dada la cantidad de edificios derrumbados y la dificultad de acceso a algunas zonas. La evolución posterior de los datos le ha dado la razón: el balance ha seguido aumentando incluso cuando las labores de rescate cedieron paso a la extracción de cuerpos.

Con más de 1.100 réplicas registradas desde el 24 de junio y miles de familias en campamentos provisionales, Venezuela afronta la reconstrucción de una región castigada dos veces en menos de treinta años.

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