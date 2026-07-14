Delcy Rodríguez aseguró que la producción petrolera de Venezuela no sufrió impacto tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que la producción de petróleo del país no sufrió consecuencias por los terremotos que golpearon el territorio venezolano el 24 de junio y afirmó que la extracción se mantiene en 1,203 millones de barriles diarios, al tiempo que presentó un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por la emergencia.

Durante una reunión con representantes de todos los sectores económicos del país, transmitida por televisión, Rodríguez sostuvo que “la producción de petróleo no se ha perturbado en lo absoluto” pese a los daños que dejaron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que, según cifras oficiales, provocaron más de 4.500 muertos y casi 17.000 heridos.

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La mandataria también indicó que “la producción petrolera ya está en 1,203 (millones de) barriles” diarios y afirmó que el Ejecutivo mantiene el objetivo de incrementar la extracción durante este año.

La actividad petrolera venezolana se concentra principalmente en el lago de Maracaibo, en el oeste del país, y en el cinturón del Orinoco, en el este, mientras que los terremotos afectaron sobre todo al estado de La Guaira y a Caracas, ubicados en la costa norte.

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Las declaraciones de Rodríguez buscaron transmitir estabilidad sobre la principal fuente de ingresos de Venezuela en medio de la emergencia nacional causada por los terremotos.

La mandataria también indicó que “la producción petrolera ya está en 1,203 (millones de) barriles” diarios y afirmó que el Ejecutivo mantiene el objetivo de incrementar la extracción durante este año (REUTERS)

Antes de los sismos, la presidenta encargada recibió en el Palacio de Miraflores a representantes de diversas petroleras internacionales interesadas en invertir en la industria energética venezolana, en un contexto en el que el Gobierno intenta atraer capital para recuperar la capacidad de producción del sector.

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Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque la exploración de nuevos yacimientos permanece paralizada desde hace casi una década. El país también registra una fuerte reducción de su producción respecto de los niveles alcanzados dos décadas atrás.

En ese período, Venezuela llegó a producir cerca de 3 millones de barriles diarios, cifra que contrasta con el mínimo histórico de 350.000 barriles por día registrado en 2020, después de años de deterioro de la industria petrolera.

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Desde que asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos en enero, Delcy Rodríguez gobierna bajo presión de Washington, mientras busca sostener la recuperación de la economía y del sector energético.

En paralelo, el Gobierno concentra parte de sus esfuerzos en la atención de las consecuencias del desastre natural. En La Guaira, rescatistas y voluntarios continúan las tareas de búsqueda de víctimas entre los edificios colapsados, mientras más de 20.000 personas permanecen alojadas en campamentos temporales.

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El Gobierno concentra parte de sus esfuerzos en la atención de las consecuencias del desastre natural (AP)

Rodríguez informó a los empresarios que el Ejecutivo prepara un amplio programa de reconstrucción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares a causa de los terremotos. Según estimaciones oficiales, el país necesitará construir unas 25.000 viviendas para atender a la población damnificada.

La presidenta encargada invitó al sector privado a participar en ese proceso y explicó que el Gobierno ya trabaja en la planificación de las nuevas urbanizaciones. “Estamos haciendo los proyectos, el estudio de suelos y los proyectos de las viviendas que vamos a construir para que cada persona que perdió su vivienda”, expresó Rodríguez durante el encuentro con empresarios.

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(Con información de AFP)