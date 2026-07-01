A una semana del doble terremoto, Venezuela mantiene la búsqueda de sobrevivientes entre escombros en medio de una crisis humanitaria

Fotografía que muestra edificaciones afectadas por los terremotos, este martes en Catia La mar, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Venezuela cumple este miércoles una semana desde el doble terremoto que devastó amplias zonas del país, con un saldo oficial de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate y organismos internacionales alertan sobre el agravamiento de la crisis humanitaria.

Las tareas de rescate continúan con la participación de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países. Aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros, este martes un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un grupo de rescatistas jordanos, uno de los pocos hallazgos que renovó momentáneamente la esperanza de familiares que aún esperan noticias de sus seres queridos.

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El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas sitúa el número de fallecidos en 1.943 y el de heridos en 10.571, aunque las autoridades reconocen que esas cifras podrían aumentar conforme avanzan las labores de recuperación de cuerpos.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, sostuvo que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada”. También explicó: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que en las dos zonas más golpeadas por los terremotos, Caraballeda y Catia La Mar, se encontraban unas 30.000 personas cuando ocurrieron los sismos. Según precisó, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas sitúa el número de fallecidos en 1.943 y el de heridos en 10.571, aunque las autoridades reconocen que esas cifras podrían aumentar conforme avanzan las labores de recuperación de cuerpos (REUTERS)

Las estimaciones iniciales del sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos proyectaban, con base en modelos científicos, un número de fallecidos de entre 10.000 y 100.000 personas, además de pérdidas económicas de entre 10.000 millones y 100.000 millones de dólares, equivalentes a entre el 2% y el 10% del producto interno bruto venezolano.

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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas tras la catástrofe.

Además de las víctimas directas, la emergencia afecta a cientos de miles de personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales. Jorge Rodríguez indicó que 15.866 personas fueron identificadas como damnificadas y señaló que el Gobierno habilitó 15 refugios temporales en el estado de La Guaira y otros 55 en el resto del país.

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Muchas familias permanecen en campamentos improvisados o refugios temporales después de que sus viviendas quedaron destruidas o inhabitables. El Gobierno aseguró que reubicará a los damnificados y prometió entregar soluciones habitacionales antes de finalizar el año.

El impacto social también aparece reflejado en otras estimaciones. El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, elaborado a partir de reportes ciudadanos, calcula que unas 595.000 personas resultaron afectadas por los terremotos, entre ellas 133.000 menores de edad.

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Además de las víctimas directas, la emergencia afecta a cientos de miles de personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales (REUTERS)

Por su parte, Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños.

El Comité Internacional de Rescate advirtió que las necesidades básicas continúan sin cubrir para una parte importante de la población afectada. En un comunicado señaló que “los servicios médicos en centros de salud y unidades móviles están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en las zonas afectadas”. El organismo añadió que “la magnitud de la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

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En el mismo sentido, Andreas Spaett, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, describió la situación de quienes perdieron sus hogares al afirmar que “buscan alimentos, buscan agua, buscan refugio”.

El Gobierno venezolano respondió que logró restablecer el 90% del suministro eléctrico y distribuyó más de tres millones de litros de agua en las zonas afectadas.

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Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Jorge Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país. De ellos, 189 colapsaron por completo, incluidos 158 ubicados en el estado de La Guaira, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales.

El sistema de monitoreo de Esri Venezuela reportó cifras ligeramente superiores, con 924 edificaciones afectadas, entre ellas 226 con pérdida total, 272 con daños severos y 290 con daños parciales.

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Los daños materiales continúan en proceso de evaluación (REUTERS)

La actividad sísmica posterior tampoco cesó. Según Jorge Rodríguez, casi 700 réplicas se registraron desde el doble terremoto. “El día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29, 30 réplicas”, informó. Sin embargo, advirtió que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró el último sismo superior a magnitud 4 durante la mañana del lunes, sin reportes de nuevos daños.