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Italia anuncia ayuda de 4,5 millones de euros para Colombia tras terremoto

El paquete incluye 1,5 millones de euros para primera respuesta y 3 millones para recuperación de comunidades afectadas

Un hombre maneja una excavadora tras el terremoto ocurrido en Quibdó, Colombia, 14 de agosto, 2026. REUTERS/Juan David Duque
Un hombre maneja una excavadora tras el terremoto ocurrido en Quibdó, Colombia, 14 de agosto, 2026. REUTERS/Juan David Duque
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Italia anunció un paquete de ayuda de 4,5 millones de euros para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. La Embajada de Italia en Colombia informó que los recursos fueron autorizados por el canciller Antonio Tajani y el viceministro de Asuntos Exteriores, Edmondo Cirielli, como parte de una primera respuesta humanitaria ante la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la cooperación busca atender a las comunidades más afectadas y favorecer una recuperación rápida en las regiones golpeadas por el sismo. El paquete combina intervenciones multilaterales, proyectos de recuperación comunitaria y apoyo técnico para evaluar daños en el territorio colombiano.

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Con el objetivo de contribuir a la primera respuesta ante la emergencia y favorecer la rápida recuperación socioeconómica de las regiones afectadas”, señaló la Embajada italiana en el comunicado en el que confirmó la ayuda.

Italia anunció un paquete de ayuda de 4,5 millones de euros para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. EFE/ Jorge Ortiz/Archivo
Italia anunció un paquete de ayuda de 4,5 millones de euros para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. EFE/ Jorge Ortiz/Archivo

1,5 millones de euros para primera respuesta

La primera parte del paquete contempla intervenciones multilaterales por 1,5 millones de euros. Estos recursos serán ejecutados en coordinación con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como con agencias del Polo Alimentario de las Naciones Unidas en Roma, entre ellas el Programa Mundial de Alimentos y la FAO.

Según la Embajada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia también estudia el envío de ayuda humanitaria a través de la red logística de las Naciones Unidas. Esta posibilidad permitiría reforzar la entrega de asistencia en zonas donde el terremoto dejó mayores dificultades de acceso, daños en infraestructura o necesidades urgentes de alimentos, atención y recuperación básica.

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El segundo componente del anuncio asciende a 3 millones de euros. Estos recursos estarán dirigidos a proyectos para “reforzar la resiliencia de las comunidades y apoyar su rápida recuperación”, a través de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo.

La cooperación también podría incluir organizaciones de la sociedad civil, dependiendo de la evolución de la situación en terreno y de las prioridades que se definan junto con autoridades locales y socios internacionales. Con esto, Italia busca que la ayuda responda a necesidades reales y no solo a una asignación general de recursos.

En Pereira (Risaralda), con corte a las 10:00 a. m. del 14 de agostode 2026, se confirmaron 93 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP
En Pereira (Risaralda), con corte a las 10:00 a. m. del 14 de agostode 2026, se confirmaron 93 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP

Balance nacional y más apoyo internacional

El anuncio se conoce mientras Colombia sigue actualizando el impacto del terremoto. Según el último balance de la UNGRD, con corte al 14 de agosto a las 4:30 de la tarde, el país registra 288 personas fallecidas, 4.018 heridas, 12.504 viviendas destruidas y 80.744 viviendas averiadas.

La Embajada indicó que Tajani ha seguido la evolución de la emergencia desde el 10 de agosto y destacó el apoyo de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana. Esa entidad facilitó a las autoridades colombianas imágenes satelitales del programa Copernicus de la Unión Europea, útiles para evaluar daños y hacer seguimiento del territorio.

La ayuda italiana se suma a otros anuncios internacionales. El Grupo Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares para apoyar a Colombia en la atención de la emergencia y contribuir a la recuperación de los departamentos afectados. La entidad también adelanta un estudio rápido para estimar el costo económico del terremoto y facilitar una primera medición del impacto.

Estados Unidos también anunció asistencia adicional. El Departamento de Estado informó 11 millones de dólares más en ayuda humanitaria, con lo que el apoyo total asciende a 26,5 millones de dólares. Además, señaló que trabaja con el Comando Sur para transportar suministros de socorro al país.

Con este nuevo paquete, Italia se suma a la red de cooperación internacional que busca aliviar la emergencia, apoyar a los damnificados y acelerar la recuperación de las zonas más golpeadas por el terremoto en Colombia.

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