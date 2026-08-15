Qué fue de Hasnat Khan, el cirujano pakistaní que conquistó a Lady Di y denunció la presión que ejercían los periodistas antes de la muerte de la princesa

Qué fue del gran amor de Lady Di. (Montaje Infobae)

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La figura de Hasnat Khan ha permanecido ligada al recuerdo de Diana de Gales como uno de sus grandes amores, pero su vida y carrera han seguido un camino marcado por la discreción y el compromiso profesional. Nacido en Jhelum, Pakistán, en 1959, Khan se formó como cirujano cardiotorácico y construyó una trayectoria en hospitales del sistema público británico, alejado de la atención mediática que rodeó a la princesa.

El vínculo entre ambos comenzó en 1995, cuando Diana visitó el Royal Brompton Hospital en Londres. Desde el inicio, la relación se caracterizó por la normalidad y la intimidad, lejos de los protocolos y las obligaciones que pesaban sobre la vida pública de Lady Di. Diana encontraba en Khan una cotidianidad que le resultaba reconfortante: él vivía en un pequeño apartamento, era un hombre entregado a su trabajo y la princesa, cuando lo visitaba, se ocupaba de tareas domésticas. La pareja vivió su romance en privado, principalmente en Kensington Palace, donde podían escapar de la presión de los paparazzi.

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Khan encarnaba la estabilidad y la reserva que Diana buscaba tras la tormenta de su matrimonio con Carlos de Inglaterra. Su relación, según la periodista Tina Brown, fue una de las más significativas de la vida de la princesa. Diana llegó a plantearse mudarse a Pakistán y convertirse al islam para casarse con el cirujano, aunque las diferencias culturales y la presión mediática hicieron inviable el proyecto a largo plazo. El propio Khan explicó a su familia que el matrimonio no habría durado más de un año, y la familia pastún del médico tampoco veía con buenos ojos la unión.

El papel de Hasnat Khan tras la muerte de Diana

Tras el fallecimiento de la princesa, Hasnat Khan optó por el silencio y la discreción. Su vida profesional continuó en el ámbito médico, donde alcanzó reconocimiento como cirujano cardiotorácico y docente en Essex, Reino Unido. Además, ha dedicado parte de su carrera a proyectos humanitarios en Arabia Saudita, Etiopía y Pakistán, así como a la formación de nuevos médicos. La normalidad y la reserva que marcaron su relación con Diana han seguido presentes en su vida, y el médico se ha mantenido alejado del foco mediático salvo en contadas ocasiones.

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Elton John Cantando Candle In The Wind En El Funeral De Lady Di

En los últimos años, Khan rompió su silencio para denunciar la manipulación que el periodista Martin Bashir ejerció sobre Diana en la emblemática entrevista de 1995 para la BBC, considerando que Bashir explotó la vulnerabilidad de la princesa para conseguir su testimonio. Esta intervención pública fue una de las pocas excepciones a la regla de discreción que el médico ha seguido desde la muerte de Diana.

La vida de Hasnat Khan en la actualidad

A sus 68 años, Hasnat Khan reside en Essex y continúa vinculado a la cirugía cardiotorácica, combinando su labor clínica con la docencia. Se ha implicado en iniciativas para mejorar la atención médica en países en desarrollo, especialmente en su país natal, Pakistán, donde participa en proyectos para establecer servicios de salud cardíacos gratuitos.

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Representación en cine del amor que vivió Lady Di con el cirujano. ( Grosby)

En el ámbito personal, Khan se casó en 2007 con Hadia Sher Ali, descendiente de la antigua monarquía afgana. El matrimonio duró 18 meses. Posteriormente, se le atribuyó una relación estable y, en 2017, se supo que se había comprometido y casado con Somi Sohail.

La historia de Hasnat Khan y Diana sigue fascinando por la sinceridad y la normalidad que aportó a la vida de la princesa. La relación terminó marcada por las diferencias culturales y la presión mediática, pero Khan continúa recordando la protección y el cariño que Lady Di le brindó. La discreción y la lealtad que mostró entonces, y que ha mantenido hasta hoy, han consolidado su imagen como el amor más reservado y genuino de la princesa.

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