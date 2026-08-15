Providencia tendrá jornada médica gratuita y recibirá más de seis toneladas de ayudas

Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )

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Providencia y Santa Catalina recibirán una jornada médica gratuita y más de seis toneladas de ayudas humanitarias durante este sábado 15 y domingo 16 de agosto, en una operación logística coordinada por la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La atención se desarrollará en la Institución Educativa Junín, entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, durante ambos días.

La actividad busca acercar servicios especializados de salud a los habitantes del archipiélago y entregar elementos de primera necesidad a familias, niños, adultos mayores y personas que requieren apoyos específicos para su vida cotidiana. El despliegue incluye personal médico, equipos especializados y ayuda humanitaria trasladada hasta la isla.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la jornada fue preparada durante varios meses para garantizar el traslado de profesionales, insumos, equipos y donaciones. La Armada, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, lideró la articulación necesaria para que los servicios y las ayudas llegaran al territorio insular.

Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )

Atención médica especializada en un solo punto

Los habitantes de Providencia y Santa Catalina podrán acceder gratuitamente a consultas de medicina general y familiar, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, ortopedia y traumatología. También habrá atención en odontología, optometría, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, radiología y cirugía maxilofacial.

La jornada también contempla exámenes clínicos de mama, citologías y otras atenciones asociadas a prevención, diagnóstico y cuidado de la salud. La concentración de estos servicios en un mismo punto permitirá que la población acceda a diferentes especialidades sin tener que desplazarse a varios lugares o esperar procesos prolongados.

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La Institución Educativa Junín será el centro de atención durante las dos jornadas. Allí se organizará el flujo de pacientes, la prestación de servicios médicos y la entrega de ayudas, con el objetivo de atender de manera ordenada a quienes acudan desde distintos sectores de Providencia y Santa Catalina.

El componente médico resulta clave para una población que, por su ubicación insular, enfrenta mayores dificultades de acceso a determinadas especialidades. Por eso, la llegada de profesionales y equipos busca cerrar temporalmente esas brechas y facilitar valoraciones que pueden ser decisivas para detectar enfermedades, hacer seguimiento a condiciones previas o definir remisiones.

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Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )

Más de seis toneladas de ayudas humanitarias

Además de la atención en salud, serán entregadas más de seis toneladas de ayudas. Entre los elementos trasladados hay sillas de ruedas, gafas formuladas, leche en polvo, alimentos, cunas, pañales y otros artículos de primera necesidad.

Parte de estos recursos está dirigida especialmente a niños, adultos mayores y personas que necesitan elementos de apoyo para mejorar sus condiciones diarias. La entrega de ayudas complementa la atención médica y busca responder a necesidades concretas de las familias beneficiadas.

Para movilizar todo el material hasta la isla fue necesaria una coordinación logística amplia. La Armada organizó el traslado de los equipos, profesionales y donaciones, mientras la Fuerza Aeroespacial Colombiana aportó capacidades para movilizar personal y recursos.

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En la operación también participan la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, la Defensoría del Pueblo, empresas privadas, fundaciones, universidades, medios de comunicación y otros aliados. La articulación entre entidades públicas y privadas permitió reunir los insumos y garantizar que la jornada se realice durante los dos días previstos.

La preparación previa fue determinante para mover las más de seis toneladas de elementos y asegurar que los equipos médicos estén disponibles en la Institución Educativa Junín. Con este despliegue, Providencia recibirá una jornada que combina salud especializada, prevención, apoyo humanitario y atención directa a comunidades que requieren acompañamiento institucional.

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