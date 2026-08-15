Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Providencia tendrá jornada médica gratuita y recibirá más de seis toneladas de ayudas

La atención será el 15 y 16 de agosto en la Institución Educativa Junín, con servicios especializados para habitantes de Providencia y Santa Catalina

Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina,
Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )
Guardar

Providencia y Santa Catalina recibirán una jornada médica gratuita y más de seis toneladas de ayudas humanitarias durante este sábado 15 y domingo 16 de agosto, en una operación logística coordinada por la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La atención se desarrollará en la Institución Educativa Junín, entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, durante ambos días.

La actividad busca acercar servicios especializados de salud a los habitantes del archipiélago y entregar elementos de primera necesidad a familias, niños, adultos mayores y personas que requieren apoyos específicos para su vida cotidiana. El despliegue incluye personal médico, equipos especializados y ayuda humanitaria trasladada hasta la isla.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la jornada fue preparada durante varios meses para garantizar el traslado de profesionales, insumos, equipos y donaciones. La Armada, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, lideró la articulación necesaria para que los servicios y las ayudas llegaran al territorio insular.

Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina,
Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )

Atención médica especializada en un solo punto

Los habitantes de Providencia y Santa Catalina podrán acceder gratuitamente a consultas de medicina general y familiar, pediatría, cardiología, ginecología, dermatología, ortopedia y traumatología. También habrá atención en odontología, optometría, nutrición, fisioterapia, fonoaudiología, psicología, radiología y cirugía maxilofacial.

La jornada también contempla exámenes clínicos de mama, citologías y otras atenciones asociadas a prevención, diagnóstico y cuidado de la salud. La concentración de estos servicios en un mismo punto permitirá que la población acceda a diferentes especialidades sin tener que desplazarse a varios lugares o esperar procesos prolongados.

PUBLICIDAD

La Institución Educativa Junín será el centro de atención durante las dos jornadas. Allí se organizará el flujo de pacientes, la prestación de servicios médicos y la entrega de ayudas, con el objetivo de atender de manera ordenada a quienes acudan desde distintos sectores de Providencia y Santa Catalina.

El componente médico resulta clave para una población que, por su ubicación insular, enfrenta mayores dificultades de acceso a determinadas especialidades. Por eso, la llegada de profesionales y equipos busca cerrar temporalmente esas brechas y facilitar valoraciones que pueden ser decisivas para detectar enfermedades, hacer seguimiento a condiciones previas o definir remisiones.

Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina,
Armada Nacional y Fuerza Aeroespacial llevarán más de 6 toneladas de ayuda y brigada médica a Providencia y Santa Catalina, (Vía X el Pregonar Isleño )

Más de seis toneladas de ayudas humanitarias

Además de la atención en salud, serán entregadas más de seis toneladas de ayudas. Entre los elementos trasladados hay sillas de ruedas, gafas formuladas, leche en polvo, alimentos, cunas, pañales y otros artículos de primera necesidad.

Parte de estos recursos está dirigida especialmente a niños, adultos mayores y personas que necesitan elementos de apoyo para mejorar sus condiciones diarias. La entrega de ayudas complementa la atención médica y busca responder a necesidades concretas de las familias beneficiadas.

Para movilizar todo el material hasta la isla fue necesaria una coordinación logística amplia. La Armada organizó el traslado de los equipos, profesionales y donaciones, mientras la Fuerza Aeroespacial Colombiana aportó capacidades para movilizar personal y recursos.

En la operación también participan la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, la Defensoría del Pueblo, empresas privadas, fundaciones, universidades, medios de comunicación y otros aliados. La articulación entre entidades públicas y privadas permitió reunir los insumos y garantizar que la jornada se realice durante los dos días previstos.

La preparación previa fue determinante para mover las más de seis toneladas de elementos y asegurar que los equipos médicos estén disponibles en la Institución Educativa Junín. Con este despliegue, Providencia recibirá una jornada que combina salud especializada, prevención, apoyo humanitario y atención directa a comunidades que requieren acompañamiento institucional.

Temas Relacionados

Providenciaayuda humanitariaArmada NacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Estados Unidos aumentó los recursos en ayuda humanitaria; el número de muertos ascendió a 288

La Ungrd informó que a las víctimas se suman 3.975 heridos y 378 desaparecidos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto En VIVO: Estados Unidos aumentó los recursos en ayuda humanitaria; el número de muertos ascendió a 288

Seguros tras terremoto: SURA aclara que damnificados tienen dos años para reclamar

El presidente de Sura explicó cómo deben actuar quienes tienen pólizas de vivienda, carro, salud o locales comerciales afectados por el sismo

Seguros tras terremoto: SURA aclara que damnificados tienen dos años para reclamar

Ley sismorresistente llegaría al Congreso tras terremoto: buscan reconstrucción exprés

La propuesta plantea flexibilizar subsidios, habilitar suelo más rápido e incorporar sistemas industrializados para construir vivienda segura

Ley sismorresistente llegaría al Congreso tras terremoto: buscan reconstrucción exprés

Claudia Carrasquilla llega al Mindefensa como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad

El Gobierno oficializó su nombramiento en cargo clave en la estrategia contra el crimen

Claudia Carrasquilla llega al Mindefensa como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad

Italia anuncia ayuda de 4,5 millones de euros para Colombia tras terremoto

El paquete incluye 1,5 millones de euros para primera respuesta y 3 millones para recuperación de comunidades afectadas

Italia anuncia ayuda de 4,5 millones de euros para Colombia tras terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Johan Mojica se roba las miradas en Getafe por su rendimiento: “Es uno de los mejores en su posición”

Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

Atlante echó para atrás el despido de David Ospina y esperará a su recuperación: hubo novedad con su contrato

América de Cali ya tiene nuevo estadio para el segundo semestre tras el terremoto: esta será su sede